豪宅變藝廊！奈良美智億元級「板條箱房間」首登台 驚艷中台灣

蘇富比2026年香港秋季拍賣台中預展昨在豐邑全新社區登場，最受矚目是日本藝術家奈良美智身價約2億台幣的大型沉浸式藝術裝置「冰島的板條箱房間／繪畫室」首度來台，繪畫室內有97幅作品，令人驚艷；全場估值最高是奈良美智1994年創作的「現在」，經典小女孩全身畫作，身價破2億台幣，成為話題。

豐邑集團表示，此次國際藝術展演不僅是一場收藏盛事，更是「讓藝術走進生活」理念的具體實踐，豐邑長期投入公益與文化藝術支持，持續參與城市文化發展，讓建築成為文化與生活交流的載體。

蘇富比表示，「蘇富比2026年香港秋季拍賣」將於9月28日登場，台中預展昨起至6日在豐邑社區一樓大廳搶先登場，精選現當代藝術、中國藝術、珠寶及腕錶等20多件國際級拍品，讓台中藏家不必遠赴香港，就能近距離鑑賞頂級藝術與珍品，這也是蘇富比首度在社區開展。

蘇富比說明，本次香港秋季拍賣最大亮點，莫過於奈良美智「冰島的板條箱房間／繪畫室」首度登上蘇富比拍場、首度來台展出，該組拍品包含一座繪畫室與一幅作品，預估拍價4500萬至6500萬港幣（約台幣1.8億元至2.6億元）。

台中預展中估值最高的拍品為奈良美智「現在」，預估拍價更高達5000萬至7000萬港幣（約台幣2億元至2.8億元）。「現在」是迄今最早以全身像描繪奈良經典小孩形象畫作，畫作中小女孩身著紅裙、手持利刄向前邁進，與其2000年的作品「背後藏刀」有所呼應。

豐邑集團說明，全新社區座落於台中市南屯區低密度、高綠覆的單元三重劃區，27層超高層建築以「綠意、流瀑、花園、享受」為核心，入口前超過百坪廣場，搭配12米飛瀑水景與挑高9米迎賓大廳，盼透過國際藝術展演，讓藝術走進生活。

蘇富比2026年香港秋季拍賣台中預展昨登場，現場展示20多件拍品。記者趙容萱／攝影

奈良美智「冰島的板條箱房間／繪畫室」首度來台展出。記者趙容萱／攝影