快訊

南部終於出太陽了 雨帶卡在北台灣…專家示警4縣市留意強降雨

紐時Quiz｜美加貿易戰鬥嘴、常見蔬菜被專家嫌棄別再吃

聯準會理事談話降升息疑慮！台股開高一度強彈近750點 台積電領軍搶回5日線

豪宅變藝廊！奈良美智億元級「板條箱房間」首登台 驚艷中台灣

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
豐邑集團總經理邱崇喆與台中預展奈良美智作品「現在」合影。記者趙容萱／攝影
豐邑集團總經理邱崇喆與台中預展奈良美智作品「現在」合影。記者趙容萱／攝影

蘇富比2026年香港秋季拍賣台中預展昨在豐邑全新社區登場，最受矚目是日本藝術家奈良美智身價約2億台幣的大型沉浸式藝術裝置「冰島的板條箱房間／繪畫室」首度來台，繪畫室內有97幅作品，令人驚艷；全場估值最高是奈良美智1994年創作的「現在」，經典小女孩全身畫作，身價破2億台幣，成為話題。

豐邑集團表示，此次國際藝術展演不僅是一場收藏盛事，更是「讓藝術走進生活」理念的具體實踐，豐邑長期投入公益與文化藝術支持，持續參與城市文化發展，讓建築成為文化與生活交流的載體。

蘇富比表示，「蘇富比2026年香港秋季拍賣」將於9月28日登場，台中預展昨起至6日在豐邑社區一樓大廳搶先登場，精選現當代藝術、中國藝術、珠寶及腕錶等20多件國際級拍品，讓台中藏家不必遠赴香港，就能近距離鑑賞頂級藝術與珍品，這也是蘇富比首度在社區開展。

蘇富比說明，本次香港秋季拍賣最大亮點，莫過於奈良美智「冰島的板條箱房間／繪畫室」首度登上蘇富比拍場、首度來台展出，該組拍品包含一座繪畫室與一幅作品，預估拍價4500萬至6500萬港幣（約台幣1.8億元至2.6億元）。

台中預展中估值最高的拍品為奈良美智「現在」，預估拍價更高達5000萬至7000萬港幣（約台幣2億元至2.8億元）。「現在」是迄今最早以全身像描繪奈良經典小孩形象畫作，畫作中小女孩身著紅裙、手持利刄向前邁進，與其2000年的作品「背後藏刀」有所呼應。

豐邑集團說明，全新社區座落於台中市南屯區低密度、高綠覆的單元三重劃區，27層超高層建築以「綠意、流瀑、花園、享受」為核心，入口前超過百坪廣場，搭配12米飛瀑水景與挑高9米迎賓大廳，盼透過國際藝術展演，讓藝術走進生活。

蘇富比2026年香港秋季拍賣台中預展昨登場，現場展示20多件拍品。記者趙容萱／攝影
蘇富比2026年香港秋季拍賣台中預展昨登場，現場展示20多件拍品。記者趙容萱／攝影

奈良美智「冰島的板條箱房間／繪畫室」首度來台展出。記者趙容萱／攝影
奈良美智「冰島的板條箱房間／繪畫室」首度來台展出。記者趙容萱／攝影

奈良美智「冰島的板條箱房間／繪畫室」首度來台展出。記者趙容萱／攝影
奈良美智「冰島的板條箱房間／繪畫室」首度來台展出。記者趙容萱／攝影

奈良美智 房間 豪宅

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

豪宅變身國際藝廊！蘇富比億元級拍品亞洲首展在「豐邑 G TOWER」亮相

佳士得紐約總部迎接新篇章！洛克斐勒中心將變身「終極拍賣殿堂」

香港漫畫家利志達在台個展 「二度刺秦」回顧經典

全台唯一近百年八家將圖修護完成 嘉義慈濟宮珍稀古物重現百年風華

相關新聞

豪宅變藝廊！奈良美智億元級「板條箱房間」首登台 驚艷中台灣

蘇富比2026年香港秋季拍賣台中預展昨在豐邑全新社區登場，最受矚目是日本藝術家奈良美智身價約2億台幣的大型沉浸式藝術裝置「冰島的板條箱房間／繪畫室」首度來台，繪畫室內有97幅作品，令人驚艷；全場估值最高是奈良美智1994年創作的「現在」，經典小女孩全身畫作，身價破2億台幣，成為話題。

一票從史前洞穴翻玩到外太空！VR探索世界遺產、潛海賞鯨、登上知名太空天文台

Fun VR劇院9月推出全新「探索系列」主題節目，一張票即可穿梭史前洞穴、潛入深海近距離觀賞瀕危動物，甚至登上庇里牛斯山脈的比戈爾峰天文台。《藝術的起源》透過VR帶領觀眾深入從未對一般遊客開放的世界文化遺產——肖維洞穴，為保護洞穴內珍貴的史前壁畫，原址至今仍未開放大眾參觀；《水之境》則由珍・古德博士（Dr. Jane Goodall）親聲導聆開場，帶領觀眾潛入蔚藍海洋，橫跨不同海域，近距離觀察珍稀海洋生物；《太空總觀效應》更將旅程帶往海拔近3,000公尺、世界知名的比戈爾峰南峰天文台，再將視野從高山延伸至浩瀚宇宙。三部作品從人類數萬年前留下的文明痕跡，一路探索海洋生命與宇宙，展開一場跨越數萬年、橫跨海陸與宇宙尺度的VR沉浸式旅程。

HTC VIVE Eagle智慧眼鏡推全新圓框款 3K錄影、AI翻譯、直播全面升級

HTC旗下AI智慧眼鏡VIVE Eagle迎來重大更新，除推出全新圓框款，並同步升級多項軟體功能，進一步拓展AI智慧眼鏡在生活、旅行、工作與內容創作等情境的應用。VIVE Eagle此次升級3K錄影、新增慢動作拍攝、第一視角直播、AI即時翻譯對話模式，以及點頭接聽、搖頭拒接來電等功能，同時擴充VIVE AI Notes語言支援，讓智慧眼鏡從「能拍、能聽」進一步走向更自然的AI互動體驗。

清心×咖波「聯名杯」會變色！龜記開賣霜淇淋、迷客夏全新系列上市

清心福全與貓貓蟲咖波「奇幻森林探險隊」聯名第二波紙杯即日起登場，將咖波獨有的迷因式語言搬上9款全新聯名紙杯，帶來「肉肉、啵啵、圓圓、多多、鮮鮮、啾啾、冏冏、QQ、飽飽」等單詞，忠實紀錄咖波探險小隊沿途遇見的各種情境。同步登場的「貓貓蟲咖波變色杯」採特殊材質設計，隨著飲品溫度在淺藍色與深藍色之間變化，預計9月14日11:00開放購買，加購價250元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。