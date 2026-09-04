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去IKEA只買家具？必吃美食排行榜TOP 10出爐！

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IKEA不只能買家具！許多人逛著逛著，就會默默坐進餐廳大嗑美食。像是經典瑞典肉丸、鮭魚料理，還有美食小站高CP值的熱狗、霜淇淋，IKEA其實是不少人心目中的「被家具耽誤的美食天堂」。

你知道有哪些IKEA美食值得一吃嗎？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》盤點IKEA餐廳十大必吃美食，從主餐一路吃到甜點與銅板小吃，帶你一次掌握網友討論的人氣選手！下次逛IKEA別只顧著研究收納櫃，記得把胃留一點空間，看看哪些美味值得列入必吃清單。

No.10 肉桂捲

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逛完IKEA準備離開，看到這顆小巧的肉桂捲，可別急著說「下次再吃」！IKEA肉桂捲約85克、售價29元，屬於美食小站裡可輕鬆入手的甜點。鬆軟麵包裹著肉桂餡料，帶著淡淡香甜氣息，尤其加熱後，肉桂香氣被逼出來，搭配一杯咖啡，就是一份簡單又療癒的北歐小點。

許多饕客在網路上分享「肉桂味超濃郁，肉桂迷狂喜」、「口感軟綿，甜度適中，是瑞典餐廳的招牌點心」，還有網友歪樓表示，若是台灣IKEA舉辦馬拉松比賽，「有肉桂捲我就報名參加」。

No.9 烤豬肋排

喜歡大口啃肉的肉食控，來到IKEA可別只盯著瑞典肉丸！煙燻BBQ烤豬肋排端上桌時，光看那油亮醬色就讓人食指大動，豬肋排搭配煙燻燒烤醬，鹹甜濃郁的滋味牢牢扒住每一口肉香，再配上V型薯條與蔬菜，吃起來更有滿足感。IKEA餐廳菜單售價為389元，實際供應則依各分店現場為主。

有網友曾在臉書上分享，「豬肋排烤的就還不錯，肉不會太過乾柴，輕輕一拉就能骨肉分離，肋排醬可能有人覺得口味偏甜，但鹹甜鹹甜的滋味也蠻好吃的！」

No.8 烤雞

看到金黃酥香的烤雞上桌，誰能忍住不流口水？IKEA的鄉村烤半雞搭配義式香草風味，外層帶著誘人的烤焙香氣，雞肉則保有鮮嫩口感，再配上薯條與雙色蔬菜，一份280元，端上桌就是滿滿的視覺與味覺滿足。網友分享「烤半雞的雞皮烤得香氣十足，可以看到金黃色的焦黃感整個薄脆好吃，雞肉多汁且肉質細嫩，放入口中咀嚼，湯汁流淌，讓滿嘴雞肉油香，十分滿足」。

今年5月至7月，IKEA也推出BBQ烤雞飯，將烤半雞搭配醬油飯、雙色蔬菜與煙燻奶油白醬，鹹香濃郁又十分下飯，當時也成為不少饕客的必吃清單。

No.7 鮭魚菲力

不愛吃重口味，又想來點清爽、飽足的主餐？那麼鮭魚菲力也非常值得放進美食清單！鮭魚菲力搭配蔬菜馬鈴薯餅、小蕃茄、綜合蔬菜，再淋上濃郁滑順的荷蘭醬，鮭魚本身的油脂香氣與醬汁交織，吃起來不會過於厚重，每一口都相當有層次。

「鮭魚菲力佐蔬菜馬鈴薯餅」目前售價為280元，有網友分享，「IKEA超好逛，逛完就可以去吃鮭魚和肉丸了」，更有人在PTT上表示，「另外一項值得一提的餐點是鮭魚系列，尤其是鮭魚菲力。這款菜品不僅保留了鮭魚本身的鮮嫩，還經過精心調味，讓人每一口都充滿滿足感」。

No.6 薯條

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來到IKEA怎麼能錯過薯條？金黃酥脆的薯條看似簡單，卻是許多人逛完家具後最想來上一份的經典小吃。除了常見的原味薯條，也推出造型特別的V型薯條，外酥內鬆、份量十足，搭配番茄醬或黃芥末一起吃，讓人一口接一口停不下來。許多網友在社群媒體上分享，「突然好想吃IKEA的薯條」、「IKEA每來必點的標配：薯條、雞翅、肉丸、軟法、莓果起司蛋糕」。

此外，過去主餐附贈的「炸魚薯條」，由酥脆炸魚佐金黃薯條，再沾上醬汁一起入口，鹹香滋味一次滿足，完全是逛街逛累後的療癒系組合。有網友也在Dcard上表示，「超想念以前的炸魚薯條」。

No.5 小龍蝦

IKEA提供

IKEA提供

如果你是海鮮控絕對不能錯過新品「小龍蝦」！鮮紅外殼加上飽滿蝦肉，撥開蝦殼後享受鮮甜肉質，帶著濃濃的海味，令人越吃越上癮。

小龍蝦過去曾以不同料理形式登場，這次以「小龍蝦」方式端上桌，更吸引眾多饕客前來嚐鮮，「最喜歡的就是大家圍著一桌，一邊聊天、一邊剝小龍蝦，這份量真的吃得超級開心」、「我個人是挺喜歡的，但是剝殼真的麻煩」、「蒜香味真的非常香！蝦肉雖然精緻，但吃的是一種儀式感跟滿手的蒜香呀～如果你也是剝殼高手，非常推薦來挑戰一下！」

No.4 熱狗

逛完IKEA、手上提著大包小包，這時候最適合來一份銅板價熱狗！IKEA熱狗可說是美食小站的招牌之一，香煎熱狗搭配柔軟麵包，簡單加上番茄醬、黃芥末就很涮嘴，重點是價格親民，聞到香氣很容易就忍不住掏錢。

有網友分享自己專程跑到IKEA品嚐熱狗的經驗，「好奇是否有人跟我一樣，為了『悠哉吃熱狗』特地跑來IKEA的嗎？」還有人曾在Dcard上透露，「喜歡豬肉餡餅、熱狗、冰淇淋、薯泥肉球」、「黃芥末加到爆，味道很夠，配飲料只要35元，不過尺寸比大亨堡小，不太能當正餐」。

No.3 薄脆雞翅

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薄脆雞翅外皮炸得金黃酥脆，輕輕一咬便能感受到外皮的爽脆口感，但裡面的雞肉則同樣保有嫩度，讓香酥與肉汁在口中一次爆發。無論當作主餐配菜，還是逛街途中想解饞的小點心，都很適合來上一份。

臉書粉專《卡卡亂亂煮》近期發文分享自己心目中的IKEA美食冠軍是薄脆雞翅，「雖然現在漲價了，兩隻要55元，但以現在外面炸雞的價格來看，這個價位還是很佛心。而且雞翅外皮炸得酥酥的，冷掉也好吃，裡面肉質又不會太乾，每次去幾乎都會點一份」，引起其他網友共鳴，「真的是必買～～我們都買一桶的」、「炸雞翅是必點的，香酥多汁、CP值高」。

No.2 霜淇淋

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IKEA霜淇淋以平價、份量剛好著稱，濃郁滑順的口感搭配冰涼甜香，入口瞬間就能消解逛街後的疲憊，不少人即使吃飽了，經過美食小站還是會忍不住再來一支。

更有趣的是，IKEA不定時會推出不同風味的霜淇淋，讓熟客每次造訪都多了一份期待。像是今年6月底推出「榴槤霜淇淋」就引發網友熱烈討論，「太棒了，超愛吃榴蓮」、「帶著你的榴蓮冰淇淋，從這地表上消失」。另外，7月23日至9月30日則有「白柚蜂蜜霜淇淋」與「柚香蜂蜜粉角聖代」，前者將蜂蜜柚子風味融入霜淇淋基底，散發清新柚香與淡雅蜜香；後者則以白柚蜂蜜霜淇淋為基底，加入酸甜多汁的紅葡萄柚果肉與Q彈滑嫩的粉角，也是炎炎夏日必吃的消暑聖品。

No.1 瑞典肉丸

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說到IKEA美食，絕對不能不提瑞典肉丸！它幾乎已經成為IKEA的美食招牌。小巧圓潤的肉丸，外層帶著微微焦香，咬開後肉香四溢，搭配綿密薯泥、花椰菜，再淋上肉丸奶醬，層次更加豐富！喜歡酸甜風味的人，還可以搭配越橘果醬享用。

目前IKEA餐廳提供瑞典肉丸、雞肉丸、植物素肉丸，以及包含三種口味的「大三元吉利丸」等選擇。許多網友對於瑞典肉丸的好滋味念念不忘，「肉丸我真的一生推」、「我覺得還是傳統肉丸最好吃，雞肉丸我覺得口感比較彈牙～我最喜歡把酸甜越橘果醬混合薯泥一起吃」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年8月20日至2026年8月19日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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