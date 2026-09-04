HTC VIVE Eagle智慧眼鏡推全新圓框款 3K錄影、AI翻譯、直播全面升級

HTC旗下AI智慧眼鏡VIVE Eagle迎來重大更新，除推出全新圓框款，並同步升級多項軟體功能，進一步拓展AI智慧眼鏡在生活、旅行、工作與內容創作等情境的應用。VIVE Eagle此次升級3K錄影、新增慢動作拍攝、第一視角直播、AI即時翻譯對話模式，以及點頭接聽、搖頭拒接來電等功能，同時擴充VIVE AI Notes語言支援，讓智慧眼鏡從「能拍、能聽」進一步走向更自然的AI互動體驗。

外型方面，全新VIVE Eagle圓框款採柔和圓框搭配防滑鼻墊，推出炭黑色、茶色與藍色3款配色，經典方框款則持續販售。鏡片方面提供ZEISS蔡司透明、太陽眼鏡及變色鏡片選擇，讓使用者可依通勤、戶外活動或日常穿搭需求自由搭配。

影像功能則是此次更新重點，錄影解析度由原本2K提升至3K，並新增慢動作錄影，搭配電子防手震與AI影像優化，強化移動拍攝時的畫面穩定度。此外，VIVE Eagle新增Live Streaming直播功能，可支援YouTube、Twitch等平台，直接以第一視角分享旅遊、運動、活動與生活內容，最長約可直播1.2小時。

活動大使林予晞也親自分享使用體驗。平時喜歡帶相機旅行、記錄城市風景的她表示，VIVE Eagle讓拍攝方式從「拿起相機」轉變為真正的「所見即所拍」，不需停下腳步或拿出手機，就能自然記錄眼前畫面。升級3K後，城市景色、光線及稍縱即逝的瞬間都能更完整留下。她甚至從活動梳化階段開始配戴眼鏡，以第一人稱視角記錄妝髮、造型及工作團隊互動，並利用鏡面反射拍攝自己的完整造型。

除了影像功能，VIVE Eagle此次也強化AI應用。AI即時翻譯新增「聆聽模式」與「對話模式」，可協助使用者即時理解外語內容及進行雙向交流；VIVE AI Notes則擴充至支援96種語言，結合錄音、逐字稿、講者辨識及AI摘要，應用於會議、學習與日常記錄。

VIVE Eagle同時延續開放式AI架構，使用者可依需求選擇Google Gemini或OpenAI GPT，並強調資料加密、拍攝提示及配戴偵測等隱私機制。續航部分則內建235mAh電池，約10分鐘即可快速充至50%，另推出重量約8g、容量120mAh的專屬磁吸充電器，提升外出使用彈性。

VIVE Eagle全新圓框款即日起正式開賣，建議售價15,600元，購機即贈24個月VIVE AI Plus服務及配鏡升級優惠；同時攜手中華電信、台灣大哥大拓展電信通路，搭配指定5G方案更可0元起入手。

活動大使林予晞戴上VIVE Eagle全新圓框款，體驗全面升級的AI智慧功能。圖／HTC提供

VIVE Eagle全新圓框款推出炭黑色、茶色與藍色3款配色。圖／HTC提供