清心×咖波「聯名杯」會變色！龜記開賣霜淇淋、迷客夏全新系列上市

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「迷客夏」推出全新「蘭韻夢金萱」系列。圖／迷客夏提供
「迷客夏」推出全新「蘭韻夢金萱」系列。圖／迷客夏提供

清心福全與貓貓蟲咖波「奇幻森林探險隊」聯名第二波紙杯即日起登場，將咖波獨有的迷因式語言搬上9款全新聯名紙杯，帶來「肉肉、啵啵、圓圓、多多、鮮鮮、啾啾、冏冏、QQ、飽飽」等單詞，忠實紀錄咖波探險小隊沿途遇見的各種情境。同步登場的「貓貓蟲咖波變色杯」採特殊材質設計，隨著飲品溫度在淺藍色與深藍色之間變化，預計9月14日11:00開放購買，加購價250元。

另款「咖波叢林探險環保瓶」採360度全彩印刷，從不同角度都能看見咖波探險小隊在森林中穿梭的細節，搭配900ML大容量，以及大口徑、大手把設計，方便日常使用，還有咖波造型防塵吸管套增添趣味性。預計9月18日上午11:00開賣，加購價499元。

「龜記」持續推陳出新，將品牌經典茶香轉化為涼夏霜淇淋，推出限定「蕎麥四季春霜淇淋」，將四季春的清香與濃郁奶香結合，入口具有優雅茶韻；頂層撒上酥脆蕎麥粒，為霜淇淋增添豐富口感，每杯65元，僅限於信義A11店及西門店開賣。消費者還可加價升級「三韻紅萱茶凍」，帶來更豐富的口感與品嚐樂趣。

「迷客夏」為初秋揭開序幕，推出全新「蘭韻夢金萱」系列，共有「蘭韻金萱」、「蘭韻金萱拿鐵」、「慕斯蘭韻金萱」、「慕斯金萱拿鐵」等4款品項選擇，藉由金萱與不同元素的組合，帶來宛若甜點般的享受，每杯45～75元起。迷客夏針對中秋團聚，並推出「迷人派對壺」，採4公升大容量設計，適合8～10人共享。9月8日前至一般門市現場購買「慕斯金萱拿鐵」享單杯現折10元；9月16日至9月29日於線上點餐平台「迷點」，購買全品項杯裝飲品任5杯，即贈指定醇萃茶系列「迷點電子兌換券」1張。

清心福全攜手貓貓蟲咖波，推出9款聯名紙杯。圖／清心福全提供
清心福全攜手貓貓蟲咖波，推出9款聯名紙杯。圖／清心福全提供

龜記推出限定「蕎麥四季春霜淇淋」。圖／龜記提供
龜記推出限定「蕎麥四季春霜淇淋」。圖／龜記提供

清心福全再度攜手貓貓蟲咖波，推出9款聯名紙杯、貓貓蟲咖波變色杯、咖波叢林探險環保瓶。圖／清心福全提供
清心福全再度攜手貓貓蟲咖波，推出9款聯名紙杯、貓貓蟲咖波變色杯、咖波叢林探險環保瓶。圖／清心福全提供

迷客夏推出「迷人派對壺」，採4公升大容量設計。圖／迷客夏提供
迷客夏推出「迷人派對壺」，採4公升大容量設計。圖／迷客夏提供

霜淇淋 紙杯 清心福全

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