牛肉pho王、班煎燒上桌！越式餐廳「Maison Viet 越舍」進駐大巨蛋

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
招牌牛肉pho王，每份480元。記者陳睿中／攝影
招牌牛肉pho王，每份480元。記者陳睿中／攝影

豐富的香料氣息以及殖民背景帶來的融合巧思，讓越南料理成為全球矚目的亞洲菜系。全新越式料理品牌「「Maison Viet 越舍」正式進駐台北大巨蛋遠東 Garden City，以精緻化的越南料理結合空間美學，提供「經典生春捲拼盤」、「招牌牛肉Pho王」等餐點，並有多款特色飲品，帶來異國情調的享受。

相較於民眾印象中的越式餐廳，「Maison Viet 越舍」標榜以氛圍感餐飲浪潮為基礎，將設計、味覺、聽覺、視覺與微醺感拆解後重新定義，整體空間以松柏綠、純白、曜黑三色奠定視覺基調，並運用插畫元素與當代影像，轉譯越南獨有的人文意象，呈現宛若法屬時空沙龍般的用餐氛圍，兼具復古與現代感。

餐點部份，以越南飲食文化為底蘊，將風味輪廓融入法式生活美學。以「越南班煎燒」為例，以經典小吃為基底，透過豬五花、蝦仁、時蔬與酥脆餅皮的搭配，加上魚露蒜辣醬勾出清爽的滋味，每份280元。另道「經典生春捲拼盤」，結合傳統越式生春捲，還有燻鮭魚酪梨等元素，還有主廚調配的三款醬汁，創造出沙拉與主食之間的模糊界線，每份300元。

「招牌牛肉pho王」一次選用牛舌、牛頰、牛腩與牛尾部位，加上茶褐色湯底，視覺宛若紅燒牛肉麵，實則具有河粉特有的濃郁香氣與滑順口感，每份480元。其他還有招牌參巴醬炒飯（肋眼牛排6oz）、精選椰汁東坡肉、越式羊腩煲等餐點，均可看見傳統與創新兼具的融合與升級，也能為民眾帶來不同的越南料理印象。

越南班煎燒，每份280元。記者陳睿中／攝影
越南班煎燒，每份280元。記者陳睿中／攝影

經典生春捲拼盤，每份300元。記者陳睿中／攝影
經典生春捲拼盤，每份300元。記者陳睿中／攝影

精選椰汁東坡肉，每份390元。記者陳睿中／攝影
精選椰汁東坡肉，每份390元。記者陳睿中／攝影

「Maison Viet 越舍」標榜以氛圍感餐飲浪潮為基礎，呈現豐富的感官體驗。圖／Maison Viet 越舍提供
「Maison Viet 越舍」標榜以氛圍感餐飲浪潮為基礎，呈現豐富的感官體驗。圖／Maison Viet 越舍提供

招牌參巴醬炒飯（肋眼牛排6oz），1,280元。記者陳睿中／攝影
招牌參巴醬炒飯（肋眼牛排6oz），1,280元。記者陳睿中／攝影

餐廳 大巨蛋 越南

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