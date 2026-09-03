實用必看！IKEA公開「6大收納技巧」、精選10款收納好物快儲存

東西越買越多、收藏越積越豐富，收納不一定只能靠斷捨離，只要用對方法，即使空間有限，也能讓日常用品收得整齊，心愛物品好好留下。IKEA公開6大收納技巧，並精選10款收納好物，讓居家與生活空間更清爽。

IKEA公開6大收納技巧：

1.選擇可依空間與需求自由搭配的「模組化收納系統」。收納會隨著空間大小跟收納需求有很大的不同，如果能有一個可依照個人需求調整的系統收納櫃，就能輕鬆收納大量的物件，解決大部分的困擾。

2.善用「一件家具、多種用途」的靈活設計，讓同一件家具因應不同生活需求，發揮空間效益。

3.發掘衣櫃高處、側邊與角落等「容易被忽略的空間」，把有限空間用得更完整。

4.「收納做得好，關鍵在裡面」，搭配抽屜分隔盒與內裝配件，讓物品分門別類方便拿取。

5.將零碎用品收進抽屜或附門收納櫃，以「隱藏式收納」維持空間清爽。

6.運用「展示收納」的開放式層架與收納壁板，讓心愛收藏成為居家風格的一部分。

IKEA將這些收納技巧搬上「IKEA收納行動車」，在不到5坪的車內打造「購物狂」與「收藏家」兩大主題臥室，運用多元收納家具與配件，讓大量物品也能找到適合的位置。IKEA收納行動車接下來將前進台中，9月4日停靠IKEA台中店，9月5日至9月6日則於PARK2草悟廣場開放上車體驗。9月16日前宜家卡卡友只要與IKEA收納行動車合照，即可至IKEA各店（不含新竹訂購取貨中心、嘉義城市店及快閃店）免費兌換一次扭蛋，有機會獲得RÅSKOG推車、SKÅDIS收納壁板等收納好禮，活動詳情請見IKEA官網。

IKEA精選10款收納好物：

●PAX衣櫃／衣櫥框架：

善用PAX衣櫃的「模組化收納系統」，可從多種尺寸櫃框中依照空間大小自由搭配，再加入吊衣桿、抽屜、吊褲架與收納盤等內裝配件，依照衣物種類與使用習慣量身配置，讓衣服、包包與配件都能找到適合的位置。

●KALLAX層架組：

KALLAX層架組也擁有「模組化收納系統」，可依照空間直放或橫放，每一格還能自由搭配門片、抽屜或收納盒。無論是展示書籍與收藏，或把零碎生活用品收進收納盒，都能隨需求靈活變化。

●RÅSKOG推車：

掌握「一件家具，多種用途」的收納技巧，RÅSKOG推車可依照生活需求，靈活化身居家工作站、美妝保養推車或運動用品收納車，3層設計方便分類整理，讓常用物品隨手就能拿取。

●SKUBB收納盒：

換季衣物與寢具體積較大，更要善用「容易被忽略的空間」。SKUBB收納盒可放在衣櫃上方或床底，將衣物、寢具與布套集中收好，避免沾染灰塵；側邊附有把手，即使放在較深的位置，也能輕鬆拉出拿取。

●KACKLA延伸儲物盒：

可依照抽屜深度與收納需求彈性調整，並與不同尺寸自由組合，將飾品、彩妝或文具分格整理，充分運用抽屜內的每一寸空間。

●UPPDATERA收納盒：

適合整理彩妝、保養品、文具與各式生活小物，還可依照物品大小搭配不同尺寸，讓抽屜內部整齊有序。

●RÅDMANSÖ抽屜櫃／3抽：

想維持空間清爽，就靠「隱藏式收納」。RÅDMANSÖ抽屜櫃擁有3個寬敞抽屜，可將衣物、褲子、毛巾與日常用品分層整理，溫暖的胡桃木色調增添自然質感，頂部還能展示心愛收藏。

●EKET收納櫃：

善用「展示收納」，讓心愛收藏成為居家風格的一部分。EKET收納櫃可依照牆面大小與收藏數量自由組合，透過錯落排列創造豐富的視覺層次；除了能展示書籍、黑膠與公仔，也可搭配抽屜或門板，將日常雜物好好收起。

●SKÅDIS收納壁板：

可搭配掛鉤、收納筒、置物籃與展示架等多元配件，靈活收納耳機、照片、文具等小物；還能隨著興趣與需求自由調整配置，讓牆面好收、好拿，打造個人風格。

●HEMMAFIXARE收納盒：

採用柔軟布面，可防塵防髒，內部的堅固框架方便堆疊；放入衣櫃後還能從側邊拿取物品，不必將整盒拉出，讓物品藏得整齊、拿取也更方便。

UPPDATERA收納盒，適合整理彩妝、保養品、文具與各式生活小物，還可依照物品大小搭配不同尺寸。圖／IKEA提供

RÅDMANSÖ抽屜櫃，擁有3個寬敞抽屜，可將衣物、褲子、毛巾與日常用品分層整理，頂部還能展示心愛收藏。圖／IKEA提供

PAX衣櫃／衣櫥框架，可從多種尺寸櫃框中依照空間大小自由搭配，再加入吊衣桿、抽屜、吊褲架與收納盤等內裝配件。圖／IKEA提供