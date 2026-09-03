木質生活展台中新光三越登場！12家特色木工坊＋6個小木器品牌齊聚

「2026木質生活展」今年首度移師台中。自3日起至9月20日於台中新光三越百貨10樓登場，精選12家台灣在地特色木工坊及6個小木器品牌，展出木製桌、椅、櫃體及各式生活器物，全展區免費開放參觀，邀請民眾走進木質工藝的世界，感受木材與生活美學交織出的溫度。

「2026木質生活展」由路力家器具、新光三越文教基金會與新光三越百貨共同主辦，今年以《時間的紋理》為題，從「時間．材料．生活痕跡」出發。

透過保留天然紋理的木箔工藝、經雙手反覆打磨而成的家具，以及融入日常生活的小木器，帶領觀眾從一道道細微紋路中，看見木材隨自然生長留下的痕跡、職人手作的溫度，以及生活使用累積的歲月印記，感受木質工藝與生活美學交織出的獨特魅力。

新光三越文教基金會董事暨執行長馬振華說，本次第六屆「木質生活展」共精選12家台灣在地特色木工坊與6個小木器品牌，以及木箔藝術創作者呂珮如，從家具、家飾到生活器物，以不同創作觀點描繪時間、留白與生活空間的想像。

馬振華指出，在快速生產、頻繁汰換的時代，展覽也重新思考：究竟什麼樣的物件值得長久使用？又有哪些生活痕跡值得被時間留下？或許，真正的永續不只是減少消耗與浪費，更在於願意珍惜一件物品、與它長久相伴，讓時間與日常使用共同淬鍊，為物件留下獨一無二的記憶、溫度與價值。

馬振華表示，民眾可以在展場中坐下，感受一把椅子的尺度與觸感，近距離觀看木材天然的紋理，也透過不同創作者的作品，想像家具進入生活後，如何隨著人的習慣、情感與記憶產生變化，在一次次使用與陪伴中，逐漸形成屬於每個人的生活痕跡。

此次參展的12家木工坊品牌，包括even、Fore Furniture、GIAN、方禾家具、木夫、我們、里爾家具、拾未、柴屋、(木花)杍工坊、路力家器具、與木創造；新藝商號×小木器品牌-mufun以稀創造、wei77、山日製作、微一設計、璞草園、鮪魚Do工作室。

台中新光三越表示，展期規劃多場「家具迷知識分享 × 木藝工作坊體驗」，從材料、工藝到日常使用，帶領民眾以更多元的方式走進木質生活。全展區免費入場，相關活動採線上報名、額滿為止；更多活動資訊請上新光三越文教基金會官網查詢。

「2026木質生活展」共精選12家台灣在地特色木工坊與6個小木器品牌展出。記者宋健生／攝影

「2026木質生活展」精選12家台灣在地特色木工坊及6個小木器品牌聯合展出。記者宋健生／攝影