影／台灣山海意象搬進桃機 微醺祭與音樂時尚互動

桃園國際機場第二航廈管制區內，下午舉辦「2026微醺祭｜山海釀：寶島微醺」活動，以「山與海」為主題，結合茶飲、音樂、香氣、時尚與互動體驗。舉辦此次活動的昇恆昌免稅店表示，現場以自然媒材營造休憩場域，透過山海意象、自然聲響與氣味等元素，將台灣從山到海的風土特色帶進候機空間，活動即日起至13日舉行。

昇恆昌指出，活動邀請曾多次入選「亞洲50大酒吧」的Bar Mood Taipei（吧沐）團隊參與，將台灣山海風土融入限定飲品，選用在地水果、高山烏龍、草本及海洋元素，呈現從山林、茶園至海岸的味覺意象。現場另提供阿里山高山冷泡茶、點心等非酒精飲品，讓不飲酒的旅客也能參與。

活動除了飲品體驗，也安排音樂演出及時尚互動。9月3日、10日舉行「山海共振LIVE MUSIC」，邀請DJ汝妮演出，3日並由A_Root同根生樂團以笙、月琴、柳琴等傳統樂器演奏，透過音樂呈現山林與海洋的節奏。

昇恆昌表示，機場是旅客認識台灣的起點，也是離境前的最後一站，希望旅客經過時，可聽見海浪與山林聲響，也能在候機之餘停留、拍照或休息，透過風土、文化與生活美學等元素，讓旅客在短暫候機時間感受台灣特色，也讓機場成為旅遊體驗的延伸，多了不同於一般候機區的文化體驗。

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