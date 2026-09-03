佳士得紐約總部迎接新篇章！洛克斐勒中心將變身「終極拍賣殿堂」

擁有260年歷史的國際拍賣行佳士得（Christie's），紐約洛克斐勒中心的總部空間即將升級。在完成與洛克斐勒中心續約25年的承諾後，佳士得啟動這項歷時多年的大型改造計畫，將擴大公共空間、升級拍賣與展覽設施，目標打造結合藝術、建築、文化與收藏體驗的「終極拍賣殿堂」，預計於2027年秋季全面完工。

此次改造邀請獲獎建築事務所Practice for Architecture and Urbanism（PAU）及創辦人Vishaan Chakrabarti擔任主要設計建築師，INC Architecture & Design則負責執行建築、技術系統整合與分階段施工。翻新後的佳士得紐約總部將橫跨三層擴大的公共空間，讓一般民眾與頂級收藏家都能在此欣賞藝術、珠寶、奢侈品、珍本書籍與手稿等珍貴藏品。

改造重點包括全新的現代化拍賣廳、擴大的私人鑑賞空間、彼此串聯的展覽藝廊、升級倉儲設施，以及重新規畫的大廳入口。佳士得希望透過更直覺、開放的空間設計，讓拍賣行不再只是交易場所，也成為民眾可以近距離接觸罕見藝術品的重要文化據點。

因為工程將採分階段進行，施工期間佳士得仍將持續對外開放，照常舉辦拍賣與展覽。改造同時保留洛克斐勒中心具有歷史意義的建築外觀，並透過更新入口雨棚、櫥窗與增設數位螢幕，加強廣場與館內藝廊之間的連結。首階段工程包括倉儲空間與West Galleries的升級，均已完成。佳士得2026年5月為期10天的Marquee Week預展，因為改善照明、地板與動線，共吸引超過2萬名訪客，當季拍賣活動總成交額更突破10億美元。隨著全面翻新計畫推進，這座紐約藝術市場的重要地標，也將展現拍賣行面向下一個世紀的新樣貌。

佳士得紐約洛克斐勒中心的總部接待大廳示意圖。圖／佳士得提供

佳士得紐約洛克斐勒中心的總部空間示意圖。圖／佳士得提供

佳士得紐約洛克斐勒中心的總部拍賣廳示意圖。圖／佳士得提供