這肯定是文青的菜！ZARA聯名巴黎獨立書店0fr. Paris日常風格單品開賣

ZARA攜手位於巴黎瑪黑區的知名獨立複合式藝文書店0fr. Paris推出全新跨界聯名系列，推出男女裝與家飾商品，將巴黎街道的書香氣息與獨立藝文風格融入時尚日常單品中，0fr. Paris聯名系列今日上市，於台北101門市與ZARA.com網路門市限定販售。

一切從巴黎開始，從街道、人群到城市日常的節奏，成為本次企劃的靈感起點。這系列由造型師Sydney Rose Thomas策劃，將0fr. Paris獨具特色的藝文底蘊與創意精神融入時裝單品之中。

雙方這次聯名主要傳遞的訊息：一種關於風格的想像，個人風格不僅限於衣著，更由我們走過的地方、讀過的書籍，以及一路收藏的物件共同形塑。生活中的所見、所讀與所感，最終都成為個人風格的一部分。

這系列有著法式從容的輪廓，以俐落純粹的線條，詮釋日常必備單品，超越季節與潮流更迭，讓風格自然延續。

ZARA攜手位於巴黎瑪黑區的知名獨立複合式藝文書店0fr. Paris推出全新跨界聯名系列。圖／ZARA提供

ZARA x 0fr. Paris聯名系列，以法式從容的輪廓，詮釋日常單品。圖／ZARA提供

ZARA x 0fr. Paris聯名系列單品。圖／ZARA提供

ZARA x 0fr. Paris聯名系列單品。圖／ZARA提供

ZARA x 0fr. Paris聯名系列單品。圖／ZARA提供

ZARA x 0fr. Paris聯名系列單品。圖／ZARA提供