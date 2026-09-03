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日本爆紅愛心梳台灣開賣！ReFa快閃櫃進駐A11 消費滿額抽旗艦吹風機

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
ReFa HEART BRUSH愛心梳於ReFa新光三越A11快閃櫃獨家首賣，一口氣引進日本最熱銷的7款璀璨色彩。記者黃筱晴／攝影
ReFa HEART BRUSH愛心梳於ReFa新光三越A11快閃櫃獨家首賣，一口氣引進日本最熱銷的7款璀璨色彩。記者黃筱晴／攝影

恆隆行總代理的日本精品美髮品牌ReFa，於台北新光三越A11揭幕台灣首個獨立快閃櫃位。作為ReFa Showcase全球海外巡迴首站，快閃櫃延續日本Showcase的精緻設計與服務理念，現場打造由86顆ReFa經典愛心梳組成的夢幻愛心牆，迎接粉絲前來體驗、打卡。

此次快閃店最大亮點之一，是全新ReFa HEART BRUSH愛心梳正式在台首賣，並一次引進日本熱銷的7款璀璨色彩。開發團隊以模型反覆雕塑，歷經多次以0.1毫米為單位微調，打造符合手掌自然握持角度的人體工學愛心曲線，並融入ReFa標誌性的S型流線設計。

愛心梳採用三段式梳齒結構，結合解結梳齒與撫平毛鱗片的拋光梳齒，梳理秀髮的同時幫助維持滑順光澤，並隨梳附贈保護蓋，方便隨身攜帶。此次台灣快閃櫃獨家首賣，優惠價700元，兼具實用性與送禮話題。

除了愛心梳，快閃櫃亦同步展示ReFa全系列美髮產品，以及目前預購中的ReFa STRAIGHT IRON PRO新品。新款水潤光直髮棒具備雙重熱感應器，兩側面板皆能偵測溫度，縮短升溫時間並維持造型時的穩定溫度；同時支援AC100V-240V國際電壓，帶出國使用更方便，並提供140°C至220°C共5段溫控，機身重量約500克，兼顧造型效率與攜帶便利性。

9月5日更邀請藝人舒子晨擔任一日店長，親自體驗ReFa全系列產品，並抽出幸運粉絲打造專屬美髮造型。9月至11月快閃展期內，多個週六、日也將安排專業造型師舉辦限額造型體驗與商品試用展演。

此外，現場推出多重消費好禮，於愛心牆拍照打卡並上傳指定社群即可參加ReFa愛心梳抽獎；單筆消費滿3,000元，還可抽價值萬元的ReFa BEAUTECH DRYER SMART W水潤隨行吹風機

ReFa新光三越A11快閃櫃位由86顆ReFa經典愛心梳打造夢幻打卡牆，現場同步展出新品愛心梳與全系列美髮美妝明星商品。記者黃筱晴／攝影
ReFa新光三越A11快閃櫃位由86顆ReFa經典愛心梳打造夢幻打卡牆，現場同步展出新品愛心梳與全系列美髮美妝明星商品。記者黃筱晴／攝影

ReFa快閃櫃設有體驗專區，全系列美髮產品提供消費者一站式試用與沉浸體驗。圖／恆隆行提供
ReFa快閃櫃設有體驗專區，全系列美髮產品提供消費者一站式試用與沉浸體驗。圖／恆隆行提供

ReFa HEART BRUSH愛心梳採用獨特三段式梳齒結構，結合解結與撫平毛鱗片雙重功能，梳理同時賦予秀髮滑順光澤。圖／恆隆行提供
ReFa HEART BRUSH愛心梳採用獨特三段式梳齒結構，結合解結與撫平毛鱗片雙重功能，梳理同時賦予秀髮滑順光澤。圖／恆隆行提供

ReFa STRAIGHT IRON PRO新款水潤光直髮棒新品（左）支援國際電壓，重量僅約500克超輕巧。記者黃筱晴／攝影
ReFa STRAIGHT IRON PRO新款水潤光直髮棒新品（左）支援國際電壓，重量僅約500克超輕巧。記者黃筱晴／攝影

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