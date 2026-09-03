JENNIE迷必收！adidas Originals聯名新品開賣 消費滿額送小卡套裝

adidas Originals攜手JENNIE推出第一個話題聯名系列，「adidas Originals by JENNIE」聯名系列已於adidas Brand Center 信義品牌概念店全台搶先登場，9月4日正式於adidas 官方網站及全台指定門市販售。

JENNIE過去多年一直擔任adidas全球品牌代言人，這次，是她更進一步深度參與系列設計與創意發想，將個人獨特的美學語彙與時尚視角，融入adidas Originals之中。

adidas Originals by JENNIE聯名系列以「Functional Grace」為核心概念，從adidas的運動機能基因出發，結合JENNIE個人美學，重新演繹品牌經典。

其中「芭蕾」作為靈感起點，延伸出更加自由且充滿想像力的創意表達。這系列融合運動、街頭與時裝語彙，在柔韌與力量、優雅與率性之間取得平衡。

adidas Originals by JENNIE從芭蕾舞鞋汲取靈感的主打款SUPERSTAR BALLET，以代表芭蕾舞鞋的方形鞋頭重新演繹經典輪廓，採用皮革鞋面、柔軟羊皮內裡及可拆式緞帶鞋帶設計；服飾系列則圍繞柔美與力量之間，包括JENNIE推薦同款：經典三條線運動外套、緊身短裙、針織套裝、連身衣等單品。

9月2日至9月13日，於adidas Brand Center信義品牌概念店單筆消費任一聯名系列商品，即可體驗adidas Originals by JENNIE限定人生四格拍貼一次。9月2日至9月13日，於adidas Brand Center信義品牌概念店單筆消費聯名系列商品滿5,000元；或於9月4日至9月13日，於adidas官方購物網站及指定門市單筆消費聯名系列商品滿5,000元，即可獲贈JENNIE 小卡套裝一組。

adidas Originals by JENNIE從芭蕾舞鞋汲取靈感的主打款SUPERSTAR BALLET，4,290元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals攜手JENNIE推出第一個話題聯名系列「adidas Originals by JENNIE」。圖／adidas Originals提供

adidas Originals by JENNIE從芭蕾舞鞋汲取靈感的主打款SUPERSTAR BALLET，4,290元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals攜手JENNIE推出第一個話題聯名系列「adidas Originals by JENNIE」。圖／adidas Originals提供