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JENNIE迷必收！adidas Originals聯名新品開賣 消費滿額送小卡套裝

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
adidas Brand Center信義品牌概念店特別打造adidas Originals by JENNIE期間限定空間與體驗。記者江佩君／攝影
adidas Brand Center信義品牌概念店特別打造adidas Originals by JENNIE期間限定空間與體驗。記者江佩君／攝影

adidas Originals攜手JENNIE推出第一個話題聯名系列，「adidas Originals by JENNIE」聯名系列已於adidas Brand Center 信義品牌概念店全台搶先登場，9月4日正式於adidas 官方網站及全台指定門市販售。

JENNIE過去多年一直擔任adidas全球品牌代言人，這次，是她更進一步深度參與系列設計與創意發想，將個人獨特的美學語彙與時尚視角，融入adidas Originals之中。

adidas Originals by JENNIE聯名系列以「Functional Grace」為核心概念，從adidas的運動機能基因出發，結合JENNIE個人美學，重新演繹品牌經典。

其中「芭蕾」作為靈感起點，延伸出更加自由且充滿想像力的創意表達。這系列融合運動、街頭與時裝語彙，在柔韌與力量、優雅與率性之間取得平衡。

adidas Originals by JENNIE從芭蕾舞鞋汲取靈感的主打款SUPERSTAR BALLET，以代表芭蕾舞鞋的方形鞋頭重新演繹經典輪廓，採用皮革鞋面、柔軟羊皮內裡及可拆式緞帶鞋帶設計；服飾系列則圍繞柔美與力量之間，包括JENNIE推薦同款：經典三條線運動外套、緊身短裙、針織套裝、連身衣等單品。

9月2日至9月13日，於adidas Brand Center信義品牌概念店單筆消費任一聯名系列商品，即可體驗adidas Originals by JENNIE限定人生四格拍貼一次。9月2日至9月13日，於adidas Brand Center信義品牌概念店單筆消費聯名系列商品滿5,000元；或於9月4日至9月13日，於adidas官方購物網站及指定門市單筆消費聯名系列商品滿5,000元，即可獲贈JENNIE 小卡套裝一組。

adidas Originals by JENNIE從芭蕾舞鞋汲取靈感的主打款SUPERSTAR BALLET，4,290元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals by JENNIE從芭蕾舞鞋汲取靈感的主打款SUPERSTAR BALLET，4,290元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals攜手JENNIE推出第一個話題聯名系列「adidas Originals by JENNIE」。圖／adidas Originals提供
adidas Originals攜手JENNIE推出第一個話題聯名系列「adidas Originals by JENNIE」。圖／adidas Originals提供

adidas Originals by JENNIE從芭蕾舞鞋汲取靈感的主打款SUPERSTAR BALLET，4,290元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals by JENNIE從芭蕾舞鞋汲取靈感的主打款SUPERSTAR BALLET，4,290元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals攜手JENNIE推出第一個話題聯名系列「adidas Originals by JENNIE」。圖／adidas Originals提供
adidas Originals攜手JENNIE推出第一個話題聯名系列「adidas Originals by JENNIE」。圖／adidas Originals提供

購物滿額贈的JENNIE小卡套裝。圖／adidas Originals提供
購物滿額贈的JENNIE小卡套裝。圖／adidas Originals提供

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