台北101周年慶甜蜜開場《500甜》名店齊聚、聯名熊引爆兌換潮

2026台北101周年慶於今起至10月11日展開。今年特別在周年慶首兩日打造「SWEET TOGETHER台北101生日派對」，邀集10家2026年度《500甜》人氣店家齊聚四樓都會廣場，以逛街、甜點帶來的多巴胺快樂，作為今年周年慶開場。

今年台北101周年慶黃金周預購會呈現強勁消費動能，即使適逢商圈有新商場開幕，截至目前交出超過2成成長的亮眼業績。台北101董事長賈永婕也喊出「接下來周年慶目標，我們成長不設限」，至於全年業績目標，去年首度拿下全台百貨單店店王的台北101，今年繼續喊出「朝向全台百貨店王目標努力」。

實體商場要不斷創造吸引消費者前來與回流的理由，今年台北101周年慶首度集結10家《500甜》人氣店家快閃，包括明月堂、creammm.t、在室甜點En vie Pâtisserie、LIBRARY ANGTE紅茶圖書館、Miss V Bakery、肥德蓮、漬果succade、UmmUmm Vegan Bakery、Brillante pâtisserie星忱甜點及露・LooL等品牌，這些品牌店面分布於不同城市，現在一次就能品嘗不同風格的人氣甜點。另外，台北101館內也有10家500甜名店，都曾獲2025《500甜》肯定，分布於從B1到88樓不同樓層場域。

10家《500甜》人氣店家各品牌皆特別為台北101周年慶準備一款經典或限定甜點，提供會員於周年慶首兩日限定生日派對活動兌換，而消費滿額的1,200份兌換券在黃金周首日即全數兌完，可見活動對於會員的吸引力與期待。

另外，來到第23代的台北101紀念熊，今年特別與The North Face合作推出聯名紀念熊，小熊特別穿上The North Face經典黃色羽絨外套、毛帽，提供會員滿額兌換，黃金周首四日兌換一空；周年慶聯名熊數量也僅剩2千隻，會員單日累計消費滿6萬元即可兌換一次。

台北101提供會員1,200份《500甜》甜點兌換券，在黃金周首日即全數兌完，可見活動對於會員的吸引力與期待。記者沈昱嘉／攝影

台北101董事長賈永婕逐一導覽介紹10家2026年度《500甜》人氣店家。記者沈昱嘉／攝影