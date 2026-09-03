快訊

主管剉咧等？11月19日因一事恐無人想上班 專家點名科技業影響最大

獨／國稅局高官貪汙弊案被告高達18人 3名會計師捲入2人收押

現身登記！佀廣洋參戰桃市議員「爭取關鍵一席」 藍營證實同意報備參選

聽新聞
0:00 / 0:00

滿額登錄再享LINE POINTS 200點！格蘭菲迪中秋限定禮盒登場

聯合報／ 記者高婉珮 ／即時報導
格蘭菲迪15年與18年單一麥芽威士忌中秋禮盒，每盒隨附兩只品牌威士忌聞香杯，即日起可於全台特選菸酒專賣店購買。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭菲迪15年與18年單一麥芽威士忌中秋禮盒，每盒隨附兩只品牌威士忌聞香杯，即日起可於全台特選菸酒專賣店購買。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

創立於1887年的蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌格蘭菲迪（Glenfiddich），今年中秋精選格蘭菲迪15年與18年單一麥芽威士忌，推出節慶限定禮盒，將斯貝賽（Speyside）的自然風土與酒廠歷史融入包裝設計。

格蘭菲迪此次更新品牌識別，全新品牌字體取材自1963年首度推向國際市場的酒瓶標誌，以俐落無襯線字體重新演繹，呼應格蘭菲迪開拓單一麥芽威士忌國際市場的重要歷程；酒瓶與外包裝上的V型設計，則回溯品牌起源地「鹿之谷」（Valley of the Deer）。Glenfiddich一詞源自蓋爾語，意為「鹿之谷」，也成為品牌與自然、工藝及世代傳承之間的重要連結。

今年中秋限定禮盒同樣延續這套設計概念，以格蘭菲迪酒廠所在地斯貝賽的自然景觀為靈感，描繪羅比杜之泉（Robbie Dhu Spring）、菲迪河（River Fiddich）以及酒廠建築等品牌意象，並加入銅製蒸餾器、煙火與燭光等元素，將酒廠風土與中秋團聚的節慶氛圍放進同一幅畫面。外盒則取材自維多利亞時期壁紙的華麗風格，讓經典酒廠元素換上更具現代感的節慶樣貌。

禮盒內收錄格蘭菲迪15年與18年兩款經典單一麥芽威士忌，分別展現不同製酒工藝與陳年風味。其中格蘭菲迪15年採用蘇羅拉融合桶（Solera Vat）熟成技術，讓新酒與陳年酒液持續交融，形成穩定而具層次的風味。入口可感受到蜂蜜、香草軟糖與熟成果實氣息，酒體圓潤飽滿，呈現15年酒款較為豐厚的一面。

格蘭菲迪18年則展現另一種細緻風格，初聞帶有清新的梨香，入口後逐漸浮現太妃糖、奶油與麥芽氣息，尾韻溫潤而優雅。從15年的圓潤豐厚，到18年的細緻沉穩，兩款酒各自呈現不同熟成階段的風味個性，也讓中秋共飲多了一層比較與探索的樂趣。

格蘭菲迪15年與18年中秋限定禮盒現於全台特選菸酒專賣店陸續推出，實際販售情況依各門市為準，每盒並附贈兩只品牌威士忌聞香杯。即日起至9月30日，購買格蘭菲迪全系列商品單筆滿新台幣2,000元，加入格蘭父子威士忌家族官方LINE帳號並完成發票登錄，審核成功可獲LINE POINTS 200點，數量有限量，送完為止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格蘭菲迪中秋限定禮遇，即日起至9月30日，凡購買格蘭菲迪全系列商品單筆消費滿2,000元並完成發票登錄。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭菲迪中秋限定禮遇，即日起至9月30日，凡購買格蘭菲迪全系列商品單筆消費滿2,000元並完成發票登錄。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

禮盒包裝融入斯貝賽自然風土與品牌經典元素，以華麗細膩的插畫設計，為中秋贈禮增添雅緻品味。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
禮盒包裝融入斯貝賽自然風土與品牌經典元素，以華麗細膩的插畫設計，為中秋贈禮增添雅緻品味。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格蘭菲迪以嶄新品牌識別，精選兩款代表酒廠精神的經典作品─格蘭菲迪15年與18年單一麥芽威士忌，獻上中秋限定禮盒。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭菲迪以嶄新品牌識別，精選兩款代表酒廠精神的經典作品─格蘭菲迪15年與18年單一麥芽威士忌，獻上中秋限定禮盒。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

禮盒 LINE 中秋

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Melody聯名馬卡龍、跨界鳳梨酥、日式費南雪！3大特色甜點限量開賣

中秋蛋黃酥怎麼挑？新東陽「千江月」2款主打　萬丹紅豆、動福蛋黃成亮點

果菜風味玩出新花樣 台啤微醺新品「果菜小麥啤酒」清新登場

GD、Jennie、張元英都在穿的Barrie來台囉！ 期間限定登團團敦南旗艦店

相關新聞

台灣首家3COINS開幕時間確認！台灣限定商品與日本熱銷推薦品一次看

日本人氣生活雜貨品牌3COINS台灣首店開幕資訊正式揭曉！將於9月8日展開試營運，並於9月12日正式開幕，同步公開首波引進商品及台灣限定品項，讓台灣消費者不用出國，就能直接入手日本人氣生活雜貨。

飛了60年再進化！Tiffany「石上鳥」3系列新作登台展出

「Bird on a Rock石上鳥」無疑是美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）最具辨識度的經典意象之一。這個誕生逾60年的傳奇設計，如今在珠寶及高級珠寶首席藝術總監Nathalie Verdeille重新詮釋下，從具象的鳥兒造型延伸至抽象羽翼與高級珠寶羽毛，推出全新Bird on a Rock石上鳥珠寶系列，以及Wings與Feathers兩大當代創作，並自即日起，於台北101旗艦店、台北新光三越A9及新光三越台南新天地專門店搶先推出。

秋蟹季開吃！米其林三星頤宮端8款蟹料理 花甲蟹鍋、避風塘沙公必吃

秋蟹正肥，米其林三星餐廳也端上秋季限定蟹饌。君品酒店頤宮中餐廳即日起至11月29日推出「星饌秋蟹饗宴」，由行政主廚陳偉強領軍，嚴選沙公、沙母、處女蟳及加拿大黃金蟹，透過煲、焗、炒、蒸等粵菜技法，推出多款秋蟹料理，其中「花甲蟹鍋」每鍋1萬800元、「紅油咖哩大沙公」及「避風塘炒沙公」每隻6,280元。

Sony Xperia週年慶限時開跑！買最新機種送雙重購物金 再抽超商禮券

Sony Xperia即日起至10月31日推出週年慶購機限時優惠活動，於指定官方通路購買年度最新Sony Xperia 1 VIII或Xperia 10 VIII（預計9月15日上市），即可獲得最高1,500元配件購物金，隨行享受Xperia系列帶來的出色影音體驗，和兼具日常便利使用與質感外型的出色設計…

想要問問你敢不敢？TUDOR全新Northflag極幟型GMT腕表 強勢回歸

彷彿自冰封歲月中重見天日！帝舵表（TUDOR）極地傳奇Northflag極幟型強勢回歸，汲取1950年代英國北格陵蘭考察隊的無畏基因，將當年極地勇者的精神重現，外觀則承襲1973年Ranger II的經典一體式流線輪廓，以簡練俐落線條，重現探索極限的敢為初心。

粉絲把握機會！【櫻桃小丸子原作40週年】特展進入最後倒數

自6月18日於松山文創園區五號倉庫開展以來，【櫻桃小丸子原作40週年】特展帶領觀眾重新走進櫻桃子老師筆下充滿幽默、友情與生活感的世界，隨著展期進入最後階段，展覽將於9月28日正式閉展，邀請還沒看展的粉絲把握最後機會，也歡迎曾經到訪、仍有不捨的觀眾，再次回到小丸子的世界，收藏屬於40週年的珍貴回憶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。