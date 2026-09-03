滿額登錄再享LINE POINTS 200點！格蘭菲迪中秋限定禮盒登場

創立於1887年的蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌格蘭菲迪（Glenfiddich），今年中秋精選格蘭菲迪15年與18年單一麥芽威士忌，推出節慶限定禮盒，將斯貝賽（Speyside）的自然風土與酒廠歷史融入包裝設計。

格蘭菲迪此次更新品牌識別，全新品牌字體取材自1963年首度推向國際市場的酒瓶標誌，以俐落無襯線字體重新演繹，呼應格蘭菲迪開拓單一麥芽威士忌國際市場的重要歷程；酒瓶與外包裝上的V型設計，則回溯品牌起源地「鹿之谷」（Valley of the Deer）。Glenfiddich一詞源自蓋爾語，意為「鹿之谷」，也成為品牌與自然、工藝及世代傳承之間的重要連結。

今年中秋限定禮盒同樣延續這套設計概念，以格蘭菲迪酒廠所在地斯貝賽的自然景觀為靈感，描繪羅比杜之泉（Robbie Dhu Spring）、菲迪河（River Fiddich）以及酒廠建築等品牌意象，並加入銅製蒸餾器、煙火與燭光等元素，將酒廠風土與中秋團聚的節慶氛圍放進同一幅畫面。外盒則取材自維多利亞時期壁紙的華麗風格，讓經典酒廠元素換上更具現代感的節慶樣貌。

禮盒內收錄格蘭菲迪15年與18年兩款經典單一麥芽威士忌，分別展現不同製酒工藝與陳年風味。其中格蘭菲迪15年採用蘇羅拉融合桶（Solera Vat）熟成技術，讓新酒與陳年酒液持續交融，形成穩定而具層次的風味。入口可感受到蜂蜜、香草軟糖與熟成果實氣息，酒體圓潤飽滿，呈現15年酒款較為豐厚的一面。

格蘭菲迪18年則展現另一種細緻風格，初聞帶有清新的梨香，入口後逐漸浮現太妃糖、奶油與麥芽氣息，尾韻溫潤而優雅。從15年的圓潤豐厚，到18年的細緻沉穩，兩款酒各自呈現不同熟成階段的風味個性，也讓中秋共飲多了一層比較與探索的樂趣。

格蘭菲迪15年與18年中秋限定禮盒現於全台特選菸酒專賣店陸續推出，實際販售情況依各門市為準，每盒並附贈兩只品牌威士忌聞香杯。即日起至9月30日，購買格蘭菲迪全系列商品單筆滿新台幣2,000元，加入格蘭父子威士忌家族官方LINE帳號並完成發票登錄，審核成功可獲LINE POINTS 200點，數量有限量，送完為止。

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格蘭菲迪中秋限定禮遇，即日起至9月30日，凡購買格蘭菲迪全系列商品單筆消費滿2,000元並完成發票登錄。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

禮盒包裝融入斯貝賽自然風土與品牌經典元素，以華麗細膩的插畫設計，為中秋贈禮增添雅緻品味。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康