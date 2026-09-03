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台灣首家3COINS開幕時間確認！台灣限定商品與日本熱銷推薦品一次看

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
微波爐調理器日幣售價2,000圓，台幣開幕優惠價669元。圖／3COINS提供
微波爐調理器日幣售價2,000圓，台幣開幕優惠價669元。圖／3COINS提供

日本人氣生活雜貨品牌3COINS台灣首店開幕資訊正式揭曉！將於9月8日展開試營運，並於9月12日正式開幕，同步公開首波引進商品及台灣限定品項，讓台灣消費者不用出國，就能直接入手日本人氣生活雜貨。

台灣首店位於台北西門商圈誠品生活武昌4樓，店舖面積約112坪，首波商品將以「便利廚房」、「聰明收納」、「洗滌盥洗」、「隨身3C」、「質感飾品」、「旅行好物」及「台灣限定」7大主題登場。其中，日本熱銷商品也確定同步引進，包括人氣「微波爐調理器」、「微波爐深型調理器」，主打利用微波爐快速完成料理，另有「多功能切片器」等日本長銷廚房用品。

收納類則有「透明收納袋LL」、「拋棄式分裝袋」、「旋轉藥盒」等經典商品，近期在日本受到關注的「外套掛帶」也將同步登台，外出時可將脫下的外套固定在身上，減少手提外套的不便。

除了日本熱銷商品，3COINS此次也為台灣市場準備限定品項，包括以尼龍與聚酯纖維打造的「小物收納包」、避免濕雨傘弄濕包內物品的「摺疊傘收納袋」，以及提供2種尺寸、4款顏色的輕量尼龍「環保購物袋」，皆為台灣店舖限定販售，成為首店開幕的一大亮點。

試營運期間為9月8日至9月11日，9月8日至10日營業時間為11:30～19:00，9月11日為11:30～16:00，期間推出全店8.5折優惠。試營運將採整理券分流，每日首時段自11:15起於誠品生活武昌店1樓開放排隊，民眾可掃描QR Code領取整理券，再依指定時段入場。正式開幕日9月12日營業時間為13:00～22:00，9月13日起恢復正常營業時間11:30～22:00。

外套掛帶日幣售價300圓，台幣開幕優惠價99元。圖／3COINS提供
外套掛帶日幣售價300圓，台幣開幕優惠價99元。圖／3COINS提供

環保購物袋（中）台灣限定版，開幕優惠價169元。圖／3COINS提供
環保購物袋（中）台灣限定版，開幕優惠價169元。圖／3COINS提供

多功能切片器日幣售價500圓，台幣開幕優惠價169元。圖／3COINS提供
多功能切片器日幣售價500圓，台幣開幕優惠價169元。圖／3COINS提供

小物收納包S台灣限定版，開幕優惠價99元。圖／3COINS提供
小物收納包S台灣限定版，開幕優惠價99元。圖／3COINS提供

摺疊傘收納袋台灣限定版，開幕優惠價169元。圖／3COINS提供
摺疊傘收納袋台灣限定版，開幕優惠價169元。圖／3COINS提供

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