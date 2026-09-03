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飛了60年再進化！Tiffany「石上鳥」3系列新作登台展出

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Tiffany石上鳥珠寶系列Wings窄版手鍊，鉑金鑲嵌鑽石，76萬5,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany石上鳥珠寶系列Wings窄版手鍊，鉑金鑲嵌鑽石，76萬5,000元。圖／蒂芙尼提供

「Bird on a Rock石上鳥」無疑是美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）最具辨識度的經典意象之一。這個誕生逾60年的傳奇設計，如今在珠寶及高級珠寶首席藝術總監Nathalie Verdeille重新詮釋下，從具象的鳥兒造型延伸至抽象羽翼與高級珠寶羽毛，推出全新Bird on a Rock石上鳥珠寶系列，以及Wings與Feathers兩大當代創作，並自即日起，於台北101旗艦店、台北新光三越A9及新光三越台南新天地專門店搶先推出。

石上鳥最早由傳奇設計大師尚史隆柏傑（Jean Schlumberger）於1965年創作，靈感來自他遊歷亞洲及加勒比海時邂逅的一隻鳳頭鸚鵡。早期作品曾以鑲嵌黃鑽與白鑽的鳥兒，棲息於弧面青金石之上，充滿童趣又不失高級珠寶的華麗氣息，迅速成為她最廣為人知的代表作。1995年，石上鳥更以獨特的鑲嵌方式承載傳奇Tiffany Diamond，讓這隻小鳥成為充滿想像力、自由與樂觀精神的經典符號。

此次全新具象石上鳥作品，延續原作生動、俏皮的精神，並加入更多雕塑感，尺寸也更為精巧易於日常配戴。不同於以往全鑽鑲嵌的鳥兒，新作羽毛以18K黃金手工雕塑、逐一拋光，鳥翼、身軀與頸圈細緻刻上Chevron V形紋理，層層堆疊出如太陽耀斑般的光影效果。不同尺寸的鑽石則以非線性方式手工鑲嵌於鳥身與頭部。除胸針外，系列亦推出鍊墜與耳環，讓這個原本屬於高級珠寶世界的經典符號，以更貼近日常配戴的方式重新登場。

Wings系列則進一步將「飛翔」化為抽象語言。作品延續Schlumberger擅長的雙色金屬設計，以18K黃金與鉑金交替構成雙翼，每片羽翼獨立打造，再透過羽毛般的細節自然連接，營造彷彿振翅瞬間的動態感。鉑金羽翼鑲嵌不同尺寸鑽石，並採無爪、無珠的鑲嵌技術，讓鑽石光芒更加完整展現。共有戒指、垂墜式耳環、鏈墜，以及18K黃金、玫瑰金與鉑金打造的純金屬戒指。

高級珠寶系列則延伸出以石上鳥領羽為主角的Feathers系列，以柔軟層疊的抽象方式展現繁複的工藝之美。每件作品歷經近三年研發，以鉑金、18K黃金與鑽石打造立體羽毛結構，捕捉羽毛柔軟、輕盈與流動的質感。金屬上的鐫刻紋理呼應原版石上鳥的細節，黃金與鑽石的交錯則增添視覺上的深度與對比，呈現自然形態與當代雕塑感之間的平衡。

Tiffany石上鳥珠寶系列鍊墜，黃K金鑲嵌鑽石、藍寶石，38萬2,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany石上鳥珠寶系列鍊墜，黃K金鑲嵌鑽石、藍寶石，38萬2,000元。圖／蒂芙尼提供

Tiffany石上鳥珠寶系列Wings窄版項鍊，鉑金鑲嵌鑽石，149萬5,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany石上鳥珠寶系列Wings窄版項鍊，鉑金鑲嵌鑽石，149萬5,000元。圖／蒂芙尼提供

Tiffany石上鳥高級珠寶Feathers系列鑽石項鍊，價格店洽。圖／蒂芙尼提供
Tiffany石上鳥高級珠寶Feathers系列鑽石項鍊，價格店洽。圖／蒂芙尼提供

Tiffany石上鳥高級珠寶Feathers系列鑽石項鍊，價格店洽。圖／蒂芙尼提供
Tiffany石上鳥高級珠寶Feathers系列鑽石項鍊，價格店洽。圖／蒂芙尼提供

Tiffany石上鳥珠寶系列Wings窄版鍊墜，鉑金鑲嵌鑽石，23萬2,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany石上鳥珠寶系列Wings窄版鍊墜，鉑金鑲嵌鑽石，23萬2,000元。圖／蒂芙尼提供

Tiffany石上鳥珠寶系列Wings窄版戒指，鉑金與黃K金鑲嵌鑽石，19萬9,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany石上鳥珠寶系列Wings窄版戒指，鉑金與黃K金鑲嵌鑽石，19萬9,000元。圖／蒂芙尼提供

Tiffany石上鳥珠寶系列Wings窄版戒指，鉑金與黃K金鑲嵌鑽石，19萬9,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany石上鳥珠寶系列Wings窄版戒指，鉑金與黃K金鑲嵌鑽石，19萬9,000元。圖／蒂芙尼提供

Tiffany石上鳥珠寶系列Wings黃K金窄版戒指，約59,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany石上鳥珠寶系列Wings黃K金窄版戒指，約59,000元。圖／蒂芙尼提供

Tiffany石上鳥珠寶系列Wings窄版項鍊，鉑金鑲嵌鑽石，149萬5,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany石上鳥珠寶系列Wings窄版項鍊，鉑金鑲嵌鑽石，149萬5,000元。圖／蒂芙尼提供

Tiffany石上鳥珠寶系列Wings窄版手鍊，鉑金鑲嵌鑽石，76萬5,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany石上鳥珠寶系列Wings窄版手鍊，鉑金鑲嵌鑽石，76萬5,000元。圖／蒂芙尼提供

Tiffany石上鳥珠寶系列鍊墜，黃K金鑲嵌鑽石、藍寶石，38萬2,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany石上鳥珠寶系列鍊墜，黃K金鑲嵌鑽石、藍寶石，38萬2,000元。圖／蒂芙尼提供

Tiffany石上鳥珠寶系列耳環，黃K金鑲嵌鑽石、藍寶石，76萬5,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany石上鳥珠寶系列耳環，黃K金鑲嵌鑽石、藍寶石，76萬5,000元。圖／蒂芙尼提供

Tiffany石上鳥珠寶系列Wings窄版玫瑰K金戒指，約59,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany石上鳥珠寶系列Wings窄版玫瑰K金戒指，約59,000元。圖／蒂芙尼提供

Tiffany石上鳥高級珠寶Feathers系列鑽石項鍊，價格店洽。圖／蒂芙尼提供
Tiffany石上鳥高級珠寶Feathers系列鑽石項鍊，價格店洽。圖／蒂芙尼提供

Tiffany 石上鳥珠寶系列Wings鉑金窄版戒指，約64,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany 石上鳥珠寶系列Wings鉑金窄版戒指，約64,000元。圖／蒂芙尼提供

Tiffany石上鳥珠寶系列Wings垂墜式耳環，鉑金與黃K金鑲嵌鑽石，41萬2,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany石上鳥珠寶系列Wings垂墜式耳環，鉑金與黃K金鑲嵌鑽石，41萬2,000元。圖／蒂芙尼提供

Tiffany石上鳥珠寶系列耳環，黃K金鑲嵌鑽石、藍寶石，76萬5,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany石上鳥珠寶系列耳環，黃K金鑲嵌鑽石、藍寶石，76萬5,000元。圖／蒂芙尼提供

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