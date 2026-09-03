快訊

續任清大校長第3天赴美覓職…教授籲直球對決 高為元10日親上火線說明

下班要帶傘！雙颱幅合還沒下完 北部、東北部周日前需留意局部大雨

蔣得立赴美交換遭檢舉涉簽證欺詐…美國務院回函 蔣萬安反應曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

秋蟹季開吃！米其林三星頤宮端8款蟹料理 花甲蟹鍋、避風塘沙公必吃

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「避風塘炒沙公」嚴選肉質飽滿的鮮活沙公，以蒜酥、乾辣椒與特製 XO 醬大火爆炒，鑊氣十足、香辣惹味，襯托蟹肉鮮甜，展現經典廣式風味，每隻6,280元+10%。圖/ 台北君品酒店提供
「避風塘炒沙公」嚴選肉質飽滿的鮮活沙公，以蒜酥、乾辣椒與特製 XO 醬大火爆炒，鑊氣十足、香辣惹味，襯托蟹肉鮮甜，展現經典廣式風味，每隻6,280元+10%。圖/ 台北君品酒店提供

秋蟹正肥，米其林三星餐廳也端上秋季限定蟹饌。君品酒店頤宮中餐廳即日起至11月29日推出「星饌秋蟹饗宴」，由行政主廚陳偉強領軍，嚴選沙公、沙母、處女蟳及加拿大黃金蟹，透過煲、焗、炒、蒸等粵菜技法，推出多款秋蟹料理，其中「花甲蟹鍋」每鍋1萬800元、「紅油咖哩大沙公」及「避風塘炒沙公」每隻6,280元。

頤宮中餐廳此次以不同蟹種搭配粵菜經典手法，從濃郁蟹膏到清甜蟹肉，完整呈現秋蟹不同風味。其中季節限定的「花甲蟹鍋」每鍋10,800元，以龍蝦、洋蔥、番茄熬煮8至9小時製成高湯，再加入花甲與沙公，搭配豬頸肉、土雞肉鮮蝦餛飩、天津白菜及鮮菇等食材，讓蟹鮮融入湯底。這道鍋物採整鍋供應，適合多人共享，是本季吸睛焦點。

喜歡重口味的蟹饌，則可選「紅油咖哩大沙公佐炸螺絲捲」每隻6,280元。鮮活大沙公先以高溫拉油，再加入特製紅油咖哩醬慢火煨煮，起鍋前淋入生鴨蛋液，讓蛋香、咖哩香與蟹膏蟹肉交織，搭配炸螺絲捲沾取醬汁享用。

沙母系列每道4,280元，包括「沙母粉絲煲」、「薑蔥焗沙母」及「沙母炒糯米飯」。粉絲吸收蟹汁，薑蔥焗則以雞高湯帶出蟹肉清甜；「沙母炒糯米飯」則搭配宜蘭稻鴨糯米，以玉米全雞高湯煨炒，將蟹黃與高湯香氣融入米飯。

經典粵菜手工菜「古法焗蟹蓋」每份1,880元，選用沙公拆取蟹肉，再拌入洋蔥、培根與蘑菇，重新釀入蟹蓋後焗烤至金黃，呈現酥香外層與蟹肉餡的對比。

另外還有「避風塘炒沙公」每隻6,280元，以蒜酥、乾辣椒及XO醬大火拌炒；「鹽焗處女蟳」每隻1,980元，以丁香、八角增添香氣；以及選用單隻重量1公斤以上加拿大黃金蟹的「花雕酒蛋白蒸黃金蟹」每隻3,680元，以蛋白、牛奶及花雕酒蒸製，再回淋雞高湯蛋黃汁，走細緻清雅路線。

為維持蟹品鮮度，此次饗宴採提前預訂制，沙公、沙母須於用餐前3天預訂，處女蟳4天前預訂，加拿大黃金蟹則須提前7天預訂，所有價格另加10%服務費。

「星饌秋蟹饗宴」即日起供應至11月29日，想一次品嘗不同蟹種與粵式蟹餚，可依人數及口味選擇單點料理；訂席專線：0-2181-9985、02-2181-9986。

「花甲蟹鍋」龍蝦、洋蔥與番茄細火慢熬8至9小時成就甘醇高湯，匯聚鮮活沙公與珍稀花甲雙重海味，佐嫩脆豬頸肉、手工鮮蝦餛飩、天津白菜與旬味鮮菇，層層交融，盡展鮮醇豐厚的粵式鍋物精髓，每鍋10,800元+10%。圖/ 台北君品酒店提供
「花甲蟹鍋」龍蝦、洋蔥與番茄細火慢熬8至9小時成就甘醇高湯，匯聚鮮活沙公與珍稀花甲雙重海味，佐嫩脆豬頸肉、手工鮮蝦餛飩、天津白菜與旬味鮮菇，層層交融，盡展鮮醇豐厚的粵式鍋物精髓，每鍋10,800元+10%。圖/ 台北君品酒店提供

「沙母炒糯米飯」嚴選蟹黃豐腴的沙母，佐糯米與蟹鮮雞高湯細火煨炒，讓米粒飽吸蟹黃精華，粒粒分明、鮮香馥郁；綴以珠蔥提香，盡展濃醇豐腴的秋蟹滋味，每隻4,280元+10%。圖/ 台北君品酒店提供
「沙母炒糯米飯」嚴選蟹黃豐腴的沙母，佐糯米與蟹鮮雞高湯細火煨炒，讓米粒飽吸蟹黃精華，粒粒分明、鮮香馥郁；綴以珠蔥提香，盡展濃醇豐腴的秋蟹滋味，每隻4,280元+10%。圖/ 台北君品酒店提供

「紅油咖哩大沙公佐炸螺絲捲」鮮活大沙公佐特製紅油咖哩慢火煨煮，融入滑嫩鴨蛋蛋花，蟹鮮、蟹膏與辛香層層交織，搭配金黃螺絲卷蘸食更添風味，每隻6,280元+10%。圖/ 台北君品酒店提供
「紅油咖哩大沙公佐炸螺絲捲」鮮活大沙公佐特製紅油咖哩慢火煨煮，融入滑嫩鴨蛋蛋花，蟹鮮、蟹膏與辛香層層交織，搭配金黃螺絲卷蘸食更添風味，每隻6,280元+10%。圖/ 台北君品酒店提供

「古法焗蟹蓋」嚴選肥美沙公，細拆鮮嫩蟹肉，拌入洋蔥、培根與蘑菇釀回蟹蓋，覆上麵包粉焗烤至金黃酥香。外酥內嫩、蟹鮮馥郁，展現細膩溫潤的經典粵式風味，每道1,880元+10%。圖/ 台北君品酒店提供
「古法焗蟹蓋」嚴選肥美沙公，細拆鮮嫩蟹肉，拌入洋蔥、培根與蘑菇釀回蟹蓋，覆上麵包粉焗烤至金黃酥香。外酥內嫩、蟹鮮馥郁，展現細膩溫潤的經典粵式風味，每道1,880元+10%。圖/ 台北君品酒店提供

沙公 料理 米其林

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

2026台中Buffet推薦！十大吃到飽自助百匯 必吃招牌、訂位撇步懶人包

牛肉湯、意麵、虱目魚哪個你最愛？台南十大熱門小吃揭曉

青花驕、一蘭、林聰明強勢上榜！十大熱銷名店泡麵好吃到外銷

必勝客推出「蛤蜊絲瓜」火山起司披薩！極炙厚牛干貝海陸比薩也登場

相關新聞

飛了60年再進化！Tiffany「石上鳥」3系列新作登台展出

「Bird on a Rock石上鳥」無疑是美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）最具辨識度的經典意象之一。這個誕生逾60年的傳奇設計，如今在珠寶及高級珠寶首席藝術總監Nathalie Verdeille重新詮釋下，從具象的鳥兒造型延伸至抽象羽翼與高級珠寶羽毛，推出全新Bird on a Rock石上鳥珠寶系列，以及Wings與Feathers兩大當代創作，並自即日起，於台北101旗艦店、台北新光三越A9及新光三越台南新天地專門店搶先推出。

肯德基「紅豆奶皇蛋撻」新登場！吃得到奶皇內餡、紅豆粒

中秋佳節即將到來，又想要吃蛋撻，又想要吃蛋黃酥嗎？「肯德基」將於9月8日起，以「蛋撻界的蛋黃酥」為創意概念，推出「紅豆奶皇蛋撻」，為民眾帶來不一樣的應景滋味。

秋蟹季開吃！米其林三星頤宮端8款蟹料理 花甲蟹鍋、避風塘沙公必吃

秋蟹正肥，米其林三星餐廳也端上秋季限定蟹饌。君品酒店頤宮中餐廳即日起至11月29日推出「星饌秋蟹饗宴」，由行政主廚陳偉強領軍，嚴選沙公、沙母、處女蟳及加拿大黃金蟹，透過煲、焗、炒、蒸等粵菜技法，推出多款秋蟹料理，其中「花甲蟹鍋」每鍋1萬800元、「紅油咖哩大沙公」及「避風塘炒沙公」每隻6,280元。

Sony Xperia週年慶限時開跑！買最新機種送雙重購物金 再抽超商禮券

Sony Xperia即日起至10月31日推出週年慶購機限時優惠活動，於指定官方通路購買年度最新Sony Xperia 1 VIII或Xperia 10 VIII（預計9月15日上市），即可獲得最高1,500元配件購物金，隨行享受Xperia系列帶來的出色影音體驗，和兼具日常便利使用與質感外型的出色設計…

想要問問你敢不敢？TUDOR全新Northflag極幟型GMT腕表 強勢回歸

彷彿自冰封歲月中重見天日！帝舵表（TUDOR）極地傳奇Northflag極幟型強勢回歸，汲取1950年代英國北格陵蘭考察隊的無畏基因，將當年極地勇者的精神重現，外觀則承襲1973年Ranger II的經典一體式流線輪廓，以簡練俐落線條，重現探索極限的敢為初心。

粉絲把握機會！【櫻桃小丸子原作40週年】特展進入最後倒數

自6月18日於松山文創園區五號倉庫開展以來，【櫻桃小丸子原作40週年】特展帶領觀眾重新走進櫻桃子老師筆下充滿幽默、友情與生活感的世界，隨著展期進入最後階段，展覽將於9月28日正式閉展，邀請還沒看展的粉絲把握最後機會，也歡迎曾經到訪、仍有不捨的觀眾，再次回到小丸子的世界，收藏屬於40週年的珍貴回憶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。