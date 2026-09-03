秋蟹季開吃！米其林三星頤宮端8款蟹料理 花甲蟹鍋、避風塘沙公必吃

秋蟹正肥，米其林三星餐廳也端上秋季限定蟹饌。君品酒店頤宮中餐廳即日起至11月29日推出「星饌秋蟹饗宴」，由行政主廚陳偉強領軍，嚴選沙公、沙母、處女蟳及加拿大黃金蟹，透過煲、焗、炒、蒸等粵菜技法，推出多款秋蟹料理，其中「花甲蟹鍋」每鍋1萬800元、「紅油咖哩大沙公」及「避風塘炒沙公」每隻6,280元。

頤宮中餐廳此次以不同蟹種搭配粵菜經典手法，從濃郁蟹膏到清甜蟹肉，完整呈現秋蟹不同風味。其中季節限定的「花甲蟹鍋」每鍋10,800元，以龍蝦、洋蔥、番茄熬煮8至9小時製成高湯，再加入花甲與沙公，搭配豬頸肉、土雞肉鮮蝦餛飩、天津白菜及鮮菇等食材，讓蟹鮮融入湯底。這道鍋物採整鍋供應，適合多人共享，是本季吸睛焦點。

喜歡重口味的蟹饌，則可選「紅油咖哩大沙公佐炸螺絲捲」每隻6,280元。鮮活大沙公先以高溫拉油，再加入特製紅油咖哩醬慢火煨煮，起鍋前淋入生鴨蛋液，讓蛋香、咖哩香與蟹膏蟹肉交織，搭配炸螺絲捲沾取醬汁享用。

沙母系列每道4,280元，包括「沙母粉絲煲」、「薑蔥焗沙母」及「沙母炒糯米飯」。粉絲吸收蟹汁，薑蔥焗則以雞高湯帶出蟹肉清甜；「沙母炒糯米飯」則搭配宜蘭稻鴨糯米，以玉米全雞高湯煨炒，將蟹黃與高湯香氣融入米飯。

經典粵菜手工菜「古法焗蟹蓋」每份1,880元，選用沙公拆取蟹肉，再拌入洋蔥、培根與蘑菇，重新釀入蟹蓋後焗烤至金黃，呈現酥香外層與蟹肉餡的對比。

另外還有「避風塘炒沙公」每隻6,280元，以蒜酥、乾辣椒及XO醬大火拌炒；「鹽焗處女蟳」每隻1,980元，以丁香、八角增添香氣；以及選用單隻重量1公斤以上加拿大黃金蟹的「花雕酒蛋白蒸黃金蟹」每隻3,680元，以蛋白、牛奶及花雕酒蒸製，再回淋雞高湯蛋黃汁，走細緻清雅路線。

為維持蟹品鮮度，此次饗宴採提前預訂制，沙公、沙母須於用餐前3天預訂，處女蟳4天前預訂，加拿大黃金蟹則須提前7天預訂，所有價格另加10%服務費。

「星饌秋蟹饗宴」即日起供應至11月29日，想一次品嘗不同蟹種與粵式蟹餚，可依人數及口味選擇單點料理；訂席專線：0-2181-9985、02-2181-9986。

「花甲蟹鍋」龍蝦、洋蔥與番茄細火慢熬8至9小時成就甘醇高湯，匯聚鮮活沙公與珍稀花甲雙重海味，佐嫩脆豬頸肉、手工鮮蝦餛飩、天津白菜與旬味鮮菇，層層交融，盡展鮮醇豐厚的粵式鍋物精髓，每鍋10,800元+10%。圖/ 台北君品酒店提供

「沙母炒糯米飯」嚴選蟹黃豐腴的沙母，佐糯米與蟹鮮雞高湯細火煨炒，讓米粒飽吸蟹黃精華，粒粒分明、鮮香馥郁；綴以珠蔥提香，盡展濃醇豐腴的秋蟹滋味，每隻4,280元+10%。圖/ 台北君品酒店提供

「紅油咖哩大沙公佐炸螺絲捲」鮮活大沙公佐特製紅油咖哩慢火煨煮，融入滑嫩鴨蛋蛋花，蟹鮮、蟹膏與辛香層層交織，搭配金黃螺絲卷蘸食更添風味，每隻6,280元+10%。圖/ 台北君品酒店提供