Sony Xperia週年慶限時開跑！買最新機種送雙重購物金 再抽超商禮券

Sony Xperia即日起至10月31日推出週年慶購機限時優惠活動，於指定官方通路購買年度最新Sony Xperia 1 VIII或Xperia 10 VIII（預計9月15日上市），即可獲得最高1,500元配件購物金，隨行享受Xperia系列帶來的出色影音體驗，和兼具日常便利使用與質感外型的出色設計。活動期間內於指定官方通路選購Sony Xperia 1或10系列任一機種並完成活動登錄，再加碼送最高1,500元Xperia好友購物金；前往官方實體通路入手Xperia任一機種，更有機會抽中統一超商禮券。

即日起至10月31日Sony Xperia週年慶限時優惠活動期間凡於全台Sony直營店、Sony Center、Sony行動通訊專賣店及Sony官方線上商店選購Sony Xperia 1 VIII即贈1,500元配件購物金、購買Xperia 10 VIII即贈500元配件購物金。活動期間於上述指定官方通路入手Sony Xperia 1系列任一機種，掃描手機包裝盒正面QR Code並完成登錄，加碼再送1,500元Xperia好友購物金，入手Xperia 10系列任一機種，掃描手機包裝盒正面QR Code並完成登錄，加碼再送500元Xperia好友購物金。

此外，活動期間於Sony直營店、Sony Center、Sony行動通訊專賣店等實體門市購買Sony Xperia任一機種，即可參加加碼抽抽樂活動，有機會抽中統一超商禮券。

凡於週年慶活動期間至Sony行動通訊專賣店購買指定Sony Xperia機型，即可享有VIP尊榮服務、手機2年保固、分期零利率及舊換新折抵等多項購機服務；其中選購最新旗艦機種Sony Xperia 1 VIII，舊換新再加碼1,000元折抵優惠。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

Sony Xperia即日起至10月31日推出週年慶購機限時優惠活動，活動期間於指定官方通路購買Sony Xperia 10 VIII即贈500元配件購物金。圖／台灣索尼提供

Sony Xperia 即日起至10月31日推出週年慶購機限時優惠活動。圖／台灣索尼提供