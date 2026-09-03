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想要問問你敢不敢？TUDOR全新Northflag極幟型GMT腕表 強勢回歸

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
TUDOR結合1950年代英國北格陵蘭考察隊的傳奇與1973年Ranger II的經典輪廓，為全新Northflag極幟型腕表強勢回歸。圖／TUDOR提供
TUDOR結合1950年代英國北格陵蘭考察隊的傳奇與1973年Ranger II的經典輪廓，為全新Northflag極幟型腕表強勢回歸。圖／TUDOR提供

彷彿自冰封歲月中重見天日！帝舵表（TUDOR）極地傳奇Northflag極幟型強勢回歸，汲取1950年代英國北格陵蘭考察隊的無畏基因，將當年極地勇者的精神重現，外觀則承襲1973年Ranger II的經典一體式流線輪廓，以簡練俐落線條，重現探索極限的敢為初心。

自1926年創辦人Hans Wilsdorf立下傳奇根基、至1946年正式創立Montres TUDOR SA，TUDOR始終堅持最高品質，如今於瑞士Le Locle擁有占地5,500平方公尺的高度自動化新表廠、並伴隨Kenissi機芯廠精工製造水準，為系列全表款提供5年免登記保用。

全新的極幟型型號9140G1A0U腕表則採用40毫米磨砂與磨光316L不銹鋼表殼，展現堅毅質感，黑色面盤點綴了一體成型陶瓷夜光時標與亮眼箭形24小時指針，夜光A級Super-LumiNova塗層則讓人無論在極光黑夜或低光源環境中，都能清楚閱讀時間，並提供一體式雙鍊節表帶搭配「T-fit」快速調節扣，可在無工具前提下微調8毫米，帶來絕佳的貼合配戴體感。

表款並使用自製的MT5652-U型GMT自動上鍊機芯，通過COSC瑞士天文台認證與METAS大師天文台雙重嚴苛認證，日誤差僅0/+5秒，抗磁能力更躍升至15000高斯，搭配100公尺防水與透明底蓋，展現無可比擬的精準動力。

低光源情況下的冰藍色夜光塗層，呈現了極地的冷冽險峻。圖／TUDOR提供
低光源情況下的冰藍色夜光塗層，呈現了極地的冷冽險峻。圖／TUDOR提供

整體面盤以黑色搭配清楚的數字與小時時標，並運用Super-LumiNova夜光塗層。圖／TUDOR提供
整體面盤以黑色搭配清楚的數字與小時時標，並運用Super-LumiNova夜光塗層。圖／TUDOR提供

TUDOR Northflag極幟型腕表（9140G1A0U），40毫米、精鋼、MT5652-U型自動上鍊機芯、COSC與METAS雙認證，時間與GMT功能、快調瞬跳日曆、停秒功能，價格店洽。圖／TUDOR提供
TUDOR Northflag極幟型腕表（9140G1A0U），40毫米、精鋼、MT5652-U型自動上鍊機芯、COSC與METAS雙認證，時間與GMT功能、快調瞬跳日曆、停秒功能，價格店洽。圖／TUDOR提供

TUDOR曾真實陪伴英國北格陵蘭考察隊前往極地、表款並伴隨探險隊的後代傳承至今日，一時傳為佳話。圖／TUDOR提供
TUDOR曾真實陪伴英國北格陵蘭考察隊前往極地、表款並伴隨探險隊的後代傳承至今日，一時傳為佳話。圖／TUDOR提供

腕表 極地 瑞士

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