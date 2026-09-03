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台北101頂奢業績狂飆繼續挑戰店王 賈永婕：要打敗台北101很難啦！

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台北101董事長賈永婕指出，黃金周強勁成長超過2成，面對接下來周年慶目標，成長不設限。記者沈昱嘉／攝影
台北101董事長賈永婕指出，黃金周強勁成長超過2成，面對接下來周年慶目標，成長不設限。記者沈昱嘉／攝影

2026台北101周年慶今起至10月11日登場，今年特別在周年慶首二日打造「台北101生日派對」，邀集10家2026年度「500甜」人氣店家齊聚四樓都會廣場，給予逛街購物之餘的甜蜜驚喜。周年慶前的黃金周檔期，台北101收穫亮眼業績，台北101董事長賈永婕指出，「黃金周上周開跑強勁成長超過2成，接下來周年慶目標，我們成長不設限」。面對遠東Garden City大巨蛋商場新開幕，賈永婕更直指，「聽說對方拿我們當目標，但我要說要打敗台北101很難啦！」。

原本百貨就高度密集的信義商圈，又加入3.6萬坪的遠東Garden City搶市，賈永婕雖說「盡量放馬過來」，但接著說道「不是誰要打敗誰，如果能一起把商圈做好做大，對這個商圈都是很好的事」。

今年台北101周年慶前的黃金周預購會成長力道強勁，達到2成成長，而去年同期僅個位數成長。台北101總經理朱麗文表示，「今年成長動能超乎預期，尤其我們看到珠寶腕表成長力道非常強勁，主要來自高端客人與藏家傾向選購有保值性的高奢珠寶、腕表，去做資產配置的規劃，而去年受到國人大量出國消費，所以去年成長動能是趨緩的。可是今年我們發現客人會留在台灣、願意留在台灣做消費投資，這是很明顯我們看到的趨勢」。

朱麗文也說「不只高奢精品，台北101包括餐飲等全業種成長、VIP、聯名卡、退稅均呈現成長」，「我認為今年整個市場的消費動能跟消費者的消費信心指數其實是有上升的，是很好的上行」。

台北101商場事業處方君之指出，「今年大單數量、金額都較去年增加，不僅有上億的特大單，今年千萬大單增加很多，其實台灣高端市場消費力非常頂尖，台灣珠寶腕表市場在全球可排進前十。但台灣才2,300萬人，消費力卻在全球的Top 10裡面，所以很多品牌都很重視台灣市場，也會把特殊商品聚集在這裡，讓更多的業績在台灣發生」。

至於全年業績目標，台北101今年繼續朝向全台單店店王目標努力。

台北101今年全年業績目標，繼續朝向全台單店店王目標努力。記者沈昱嘉／攝影
台北101今年全年業績目標，繼續朝向全台單店店王目標努力。記者沈昱嘉／攝影

台北101 賈永婕 業績

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