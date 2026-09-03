致敬1956經典 寶珀Bathyscaphe 70周年限量表 水岸生活的懷舊歡快

瑞士頂級製表品牌寶珀（Blancpain）發表Bathyscaphe 70周年限量版潛水表，全球限量發行300枚，不僅成為Fifty-Fathoms系列的關鍵明星級存在，更承載了1950至1960年代休閒潛水的風潮與生活風格，成功將專業潛水技術轉化為適合日常的優雅時計。

最初問世於1956年問世的Bathyscaphe是1953年經典潛水表Fifty Fathoms的民用版本，其命名源自瑞士科學家於1940年代構思的深海潛水器、並由時任的Blancpain CEO正式註冊完成。全新周年紀念作品從1968年經典設計的輪廓、細節得到靈感並加以呈現；表殼維持原作的37.40毫米、搭配精鋼材質，表圈則從當年的黑色壓克力升級為耐磨的黑陶瓷嵌件，同時面盤採用太陽放射紋流星灰色調，重現20世紀中期的BLANCPAIN標誌，散發著懷舊的時代風韻。

由210個零件與28顆寶石組成的寶珀自製1150型自動上鍊機芯共提供約4天、100小時的動力儲存，其機芯配備抗磁的矽游絲，並可透過藍寶石水晶底蓋，欣賞機芯的細節修飾和18K金鏤空自動盤，整只表款並具備30 Bar（約合300公尺）的防水性能。

每只限量表款皆刻有獨立編號，手工縫製的朱古力色小牛皮表帶與針式表扣、並附贈專屬Peli防護盒與5年原廠保養服務，完美融合休閒美學與當代卓越性能，讓配戴者在方寸之間、重溫深海探索的黃金年代。

透明底蓋可欣賞K金自動盤與機芯細節。圖／Blancpain提供

弧形、服貼的表殼在防水性能外也提供了日常的舒適性。圖／Blancpain提供

1956年初代的Bathyscaphe腕表。圖／Blancpain提供