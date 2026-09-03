名古屋亞運後勤升級 華航、星宇出動大機型選手全搭商務、豪經艙

備戰第20屆2026愛知名古屋亞運（20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026），運動部3日於行政院會上提出「參賽準備情形」專題報告。競技運動司長謝富秀表示，為提供國家代表隊選手及教練更完善的照顧，政府將後勤保障全面升級，從交通、住宿到醫療防護都提前部署，其中代表團赴日往返航班將全數安排搭乘國籍航空商務艙及豪華經濟艙，並在選手村住宿不足的情況下，提前於村外加訂5間飯店，確保代表隊備戰及參賽無後顧之憂。

運動部表示，台北往返名古屋及東京的直飛航線，航程分別約3小時30分及4小時20分，已規劃協調華航、星宇等國籍航空，透過定期航班加放大機型方式因應，機型包括波音777及空中巴士A330等。此次代表隊所有選手與教練往返航班，將全數安排商務艙及豪華經濟艙，提升搭機舒適度及休息品質，讓選手能以較佳體能狀態抵達賽場。

住宿方面，本屆愛知名古屋亞運未興建統一選手村，改採貨櫃屋、郵輪及飯店三種型態提供各國代表團住宿。不過，籌備會規劃床位不僅數量不足，也有性別、房型未區分，以及部分競賽項目僅配給選手房數等問題。運動部因此提前啟動備案，針對郵輪不足71床、貨櫃屋不足63床的缺口，主動於名古屋市區預訂4間飯店，共131間房、最高可容納148人，優先提供選手及教練住宿；另加訂第5間飯店，供代表團團本部及後勤人員統籌調度。

醫療防護部分也同步擴充。運動部指出，由於本屆亞運場館分散、各場館間距離較遠，團本部將配置10名醫護人員、43名物理治療師及防護員，隊醫人數更達14名，高於上屆的8名，醫護及防護總人數達53名，整體量能創歷屆新高。

此外，運動部將在名古屋及豐橋設置2處中繼站，東京另設1處衛星站，共配置42名專業人員，遠高於上屆的13人，提供體能訓練、運動防護、生理心理照護及膳食供應等服務。運動部並首度建置「名古屋亞運後勤預約系統」，透過數位化管理方式，因應賽事場館分散所增加的交通及時間成本，提升各項後勤支援的調度效率。

行政院與運動部表示，打造無後顧之憂的參賽環境，是政府支持國家代表隊的重要後盾，後續將持續掌握組團進度，並與各單項協會密切合作，全力協助選手備戰愛知名古屋亞運。