Loro Piana SOGO台北復興館精品店開幕 2026秋冬絕美印象風景穿上身

義大利頂級工藝品牌Loro Piana回歸SOGO台北復興館，於三樓開設全新精品店。店舖外牆設計靈感源自品牌標誌性面料，展現柔軟且富有律動感的質感，特別採用義大利手工製作的赤陶瓷磚打造，並覆以品牌代表性的Kummel色釉面陶瓷飾面巧妙融合傳統工藝與現代創新精神。

寬敞的精品店空間以天然材質與溫暖色調體現品牌精髓，採用標誌性的橡木與Carabottino木材細節，營造宛如置身家中的溫馨氛圍。一進店首先映入眼簾的是Kummel色與米色交織的女裝配飾與手袋專區，周圍陳列精選女裝與絲巾牆，隨後可優雅延伸至以海軍藍與米色為主調的男裝區，而女裝成衣與獨立的女鞋專區則配置於店裝後方，氣氛悠閒自在。

正如櫥窗被設計成火車車窗的意象、窗邊以手寫書信隨意記下旅行回憶，店內所展售品牌最新2026–2027秋冬系列男女裝，以「Nomadic Reverie」為主題，靈感汲取自火車窗外掠過的流動風景。設計在修長輪廓中流露旅途中的從容隨興，選用品牌經典羊絨及真絲等細膩面料製作，並染上溫柔包覆的赤土色、午夜藍與苔原色，還有融入以Pecora Nera®天然羊毛製作的單品，保留最天然的色澤與絕佳的原始彈性。除了Spagna、Traveller等經典外套重新詮釋，搭配源自1960、70年代歷史檔案的腰果花紋圖案，完美詮釋講究細節與簡約美感間的巧妙平衡。

男裝講究舒適，剪裁結構柔軟且自然貼合身體輪廓，為專為熱愛探索自然的紳士打造。設計重新探索品牌根源，飛行員外套提供實用的雙面設計、以絲質面料製作的多口袋抽繩Traveller外套，皆強調現代實用功能，Spagna外套的面料防潑水甚至是來自紗線本身，而非外層塗覆，工藝底蘊可見一斑。

備受歡迎的Extra Softy手袋推出更為小巧的L29尺寸，可揉捏的極致柔軟包身備有肩帶，能自在轉換為手提、斜背或肩背

。男士Heddle Tote托特包透過獨特的黏合結構，提供帆布、羊毛等多種材質選擇，配備皮革與羊絨製成的雙層提把與全絨面內裡，在俐落方正的輪廓下更設有隱藏式筆電夾層。全新男女款Fast Walk運動鞋，汲取1970年代復古鞋款線條，鞋身以觸感柔滑的麂皮拼接Wind超細纖維布料，提供同色或撞色配色，女款還以專屬沙漠玫瑰粉嫩配色，讓日常出行保持優雅與舒適。

Loro Piana SOGO台北復興館精品店女裝區。圖／Loro Piana提供

Loro Piana SOGO台北復興館精品店女士配件區。圖／Loro Piana提供

Loro Piana 2026秋冬系列Extra Softy L29手袋。圖／Loro Piana提供

Loro Piana 2026-2027年秋冬男裝系列。圖／Loro Piana提供

Loro Piana 2026-2027年秋冬女裝系列。圖／Loro Piana提供

Loro Piana 2026秋冬系列Fast Walk運動鞋女款楓糖/深麥色。圖／Loro Piana提供

Loro Piana 2026秋冬系列Heddle Tote。圖／Loro Piana提供

Loro Piana 2026秋冬系列Heddle Tote愛爾蘭粗花呢格紋款。圖／Loro Piana提供

Loro Piana 2026秋冬系列Extra Softy L29手袋。圖／Loro Piana提供

Loro Piana SOGO台北復興館精品店男裝區。圖／Loro Piana提供

Loro Piana SOGO台北復興館精品店店舖外觀。圖／Loro Piana提供

Loro Piana SOGO台北復興館精品店男裝區。圖／Loro Piana提供

Loro Piana 2026-2027年秋冬男裝系列。圖／Loro Piana提供

Loro Piana 2026秋冬系列Fast Walk運動鞋。圖／Loro Piana提供

Loro Piana 2026-2027年秋冬女裝系列。圖／Loro Piana提供

Loro Piana 2026秋冬系列Extra Softy L29手袋。圖／Loro Piana提供

Loro Piana 2026秋冬系列Heddle Tote海軍藍帆布款。圖／Loro Piana提供