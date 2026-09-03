Loro Piana SOGO台北復興館精品店開幕 2026秋冬絕美印象風景穿上身
義大利頂級工藝品牌Loro Piana回歸SOGO台北復興館，於三樓開設全新精品店。店舖外牆設計靈感源自品牌標誌性面料，展現柔軟且富有律動感的質感，特別採用義大利手工製作的赤陶瓷磚打造，並覆以品牌代表性的Kummel色釉面陶瓷飾面巧妙融合傳統工藝與現代創新精神。
寬敞的精品店空間以天然材質與溫暖色調體現品牌精髓，採用標誌性的橡木與Carabottino木材細節，營造宛如置身家中的溫馨氛圍。一進店首先映入眼簾的是Kummel色與米色交織的女裝配飾與手袋專區，周圍陳列精選女裝與絲巾牆，隨後可優雅延伸至以海軍藍與米色為主調的男裝區，而女裝成衣與獨立的女鞋專區則配置於店裝後方，氣氛悠閒自在。
正如櫥窗被設計成火車車窗的意象、窗邊以手寫書信隨意記下旅行回憶，店內所展售品牌最新2026–2027秋冬系列男女裝，以「Nomadic Reverie」為主題，靈感汲取自火車窗外掠過的流動風景。設計在修長輪廓中流露旅途中的從容隨興，選用品牌經典羊絨及真絲等細膩面料製作，並染上溫柔包覆的赤土色、午夜藍與苔原色，還有融入以Pecora Nera®天然羊毛製作的單品，保留最天然的色澤與絕佳的原始彈性。除了Spagna、Traveller等經典外套重新詮釋，搭配源自1960、70年代歷史檔案的腰果花紋圖案，完美詮釋講究細節與簡約美感間的巧妙平衡。
男裝講究舒適，剪裁結構柔軟且自然貼合身體輪廓，為專為熱愛探索自然的紳士打造。設計重新探索品牌根源，飛行員外套提供實用的雙面設計、以絲質面料製作的多口袋抽繩Traveller外套，皆強調現代實用功能，Spagna外套的面料防潑水甚至是來自紗線本身，而非外層塗覆，工藝底蘊可見一斑。
備受歡迎的Extra Softy手袋推出更為小巧的L29尺寸，可揉捏的極致柔軟包身備有肩帶，能自在轉換為手提、斜背或肩背
。男士Heddle Tote托特包透過獨特的黏合結構，提供帆布、羊毛等多種材質選擇，配備皮革與羊絨製成的雙層提把與全絨面內裡，在俐落方正的輪廓下更設有隱藏式筆電夾層。全新男女款Fast Walk運動鞋，汲取1970年代復古鞋款線條，鞋身以觸感柔滑的麂皮拼接Wind超細纖維布料，提供同色或撞色配色，女款還以專屬沙漠玫瑰粉嫩配色，讓日常出行保持優雅與舒適。
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