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台灣好行縱谷鹿野線推新套票 住一晚還能免費搭車回台東市

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣府在熱氣球季落幕後接續推出台灣好行縱谷鹿野線全新套票，串聯縱谷景點、旅宿與商家，鼓勵遊客搭公車深度玩台東。記者尤聰光／攝影
台東縣府在熱氣球季落幕後接續推出台灣好行縱谷鹿野線全新套票，串聯縱谷景點、旅宿與商家，鼓勵遊客搭公車深度玩台東。記者尤聰光／攝影

熱氣球季落幕，台東旅遊熱度不減！台東縣政府持續推動綠色觀光，整合「台灣好行縱谷鹿野線」與在地旅宿、商家資源，推出全新旅遊套票，讓遊客不用自己開車，也能一路玩遍縱谷、溫泉與慢城風光。

縣府表示，新套票結合東台灣客運推出的「遇見溫森好」及「就是愛池稻」兩大熱門方案，除了套票價格較分開購買更優惠，也串聯台東市區、知本溫泉、鹿野、關山、池上等地，沿線共有超過50家特約商家及14家旅宿提供專屬優惠，讓搭乘大眾運輸也能玩得方便又划算。

其中最有亮點的是縣府加碼推出的「隱藏版好康」。遊客選擇上述套票路線並多住一晚，只要入住合作民宿並取得蓋章，就能免費搭乘客運返回台東市，鼓勵旅客別急著一天來回，把旅程拉長、也把消費留在地方。

縣府觀光發展處長卜敏正表示，希望透過大眾運輸、旅宿及地方產業串聯，吸引遊客放慢腳步，在台東多停留一天，深度感受東海岸與縱谷地區不同的旅遊風貌。

縣府也推薦，旅客第一天可搭乘縱谷鹿野線郵輪式公車，走訪卑南遺址、鹿野高台等景點；第二天則可依興趣安排知本森林溫泉之旅，或一路往關山、池上前進，騎單車漫遊田野，體驗在地碾米文化。

縣府表示，透過「人搭公車、行程串景點、住宿帶消費」的方式，希望讓台灣好行不只是交通工具，更成為旅客深入台東、延長住宿天數的旅遊方式，歡迎縣民及遊客多加利用。

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