南投溫泉季端出歌唱、火把踩街到煙火 秋遊行程一次排滿

南投縣今年串聯埔里、東埔、北港溪三大溫泉區，9月至10月底接力推出「2026南投溫泉季」，結合歌唱、原民文化、市集、煙火及溫泉體驗，並串聯日月潭泳渡、世界茶業博覽會，力拚打造秋季旅遊熱潮。

配合觀光署「2026-2027台灣好湯」，南投縣今年以三大溫泉區為主軸，規畫一系列活動，並邀請「森恬CP」李子森、杜忻恬擔任活動大使。李子森昨天親自到場獻唱，並公布第二屆「溫泉之聲水漾歌唱大賽」10名決賽入圍者，現場也有溫泉、旅宿、農特產及餐飲業者設攤，展現地方特色。

首場「埔里溫泉季」9月19日在埔里鯉魚潭風景區登場，重頭戲是「溫泉之聲水漾歌唱大賽」，李子森、杜忻恬除擔任評審，也將帶來演出。冠軍可獲1萬元獎金及溫泉飯店住宿券，今年更首度推出「民眾預測獎」，民眾猜中冠軍就有機會抽住宿券。活動晚間安排煙火搭配水舞演出，從歌唱、市集一路延伸到夜間娛樂。

第二場「玉山戀・東埔情」10月17日在東埔國小及周邊溫泉街區登場，融入原民文化、在地美食、浴衣火把踩街、農特產品及文創市集，透過部落特色展現東埔山林風情。

10月31日壓軸的「北港溪溫泉嘉年華」則移師泰雅渡假村，當天免門票，邀請「雙金歌王」沈文程及范特希樂團演出，另安排原民文化體驗與特色市集，讓遊客從埔里一路玩到北港溪。

縣府觀光處表示，今年秋季觀光活動密集，9月20日有日月潭國際萬人泳渡，10月3日至11日還有世界茶業博覽會，希望透過「南投旅遊好康月」串聯溫泉、運動、茶文化、美食及特色產業，吸引遊客安排多日行程，白天賞山水、品美食，晚上泡好湯，深度感受南投秋季魅力。

南投溫泉季串聯埔里、東埔及北港溪三大溫泉區，邀請遊客秋遊南投泡好湯。圖／南投縣政府提供