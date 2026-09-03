好戲連台！苗栗客家歌謠、八音、採茶戲成果匯演 9月12、13日登場

苗栗縣文化觀光局9月12、13日將在文觀局中正堂舉辦3場次客家歌謠、八音及採茶戲推廣成果匯演，邀縣內29個社區團隊登台演出，盼展現客家傳統文化的魅力，縣府歡迎大人、細子共下來欣賞鬥鬧熱，各場次都自由入場。

文化觀光局長林彥甫說，苗栗是客家大縣，推動客家事務不遺餘力，2007年起為讓日漸式微的傳統客家歌謠、八音及採茶戲風潮再現，開始辦理推廣計畫及成果匯演，透過社區課程鼓勵鄉親共下唱山歌打八音作客家戲，迄今已邁入第20個年頭，獲得縣內各社區社團熱烈回響，補助班數累積已超過500班，參與人數高達13000人次，成果豐碩。

文觀局表示，今年的成果匯演共有28隊客家歌謠班、1隊採茶戲班參與，兩天3場次演出的時間及團隊如下： 9月12日上午9點起，由通霄、頭份、造橋、三灣、銅鑼、苗栗及公館客家歌謠班演出，下午2點起由苗栗、竹南、頭份、卓蘭及頭屋的客家歌謠班演出。

9月13日上午9點起由三義、西湖、苗栗、三灣、造橋及頭份的採茶戲及歌謠班演出。