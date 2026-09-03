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住飯店也能做阿育吠陀！7,472元起享住宿、瑜伽、手作調油、蔬食早餐

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
阿育吠陀草本油療，以溫潤油療舒緩身心、回歸平衡。圖/嵨開安旅提供
阿育吠陀草本油療，以溫潤油療舒緩身心、回歸平衡。圖/嵨開安旅提供

現代人旅行不只追求景點打卡，「好好休息」也逐漸成為旅遊新需求。從瑜伽、冥想到聲音療癒，Wellness旅遊持續受到關注，福泰飯店集團旗下療癒旅宿品牌嵨開安旅HOTEL UKETAMO，則將古老印度阿育吠陀智慧融入住宿，推出「初秋覺旅｜探索千年阿育吠陀智慧」，把住宿、Wellness課程、草本調油、油療與蔬食早餐串成一趟療癒旅程。

「初秋覺旅」優惠專案至10月31日，雙人成行每房7,472元起，包含嵨岳標準雙人房住宿一晚、Bliss & Bone蔬食早餐、AVATA Wellness Taipei一堂體驗，以及70分鐘古法阿育吠陀專屬草本調油課程；9月30日前周日至周四入住，再享客房升等一次，最高可升等至豪華房。

嵨開安旅表示，品牌並非單純追逐近年興起的身心靈風潮，而是以阿育吠陀理論與實踐為核心，將瑜伽、冥想、聲音療癒與飲食等元素融入旅宿，希望讓旅客在城市旅行中，也能找到放慢腳步、重新整理身心的空間。

70分鐘手作調油 認識自己的身體狀態

此次專案的特色之一，是70分鐘「古法阿育吠陀專屬草本調油課程」。課程從阿育吠陀的三種生命原型——風型、火型與地型出發，引導旅客認識自身特質與當下狀態，再依需求選擇適合的草本植物，搭配芝麻油親手調製專屬草本油。

從認識自身狀態、挑選草本，到完成調油，旅客不只是聽講，而能實際參與製作，完成後也可將專屬配方帶回家，延續旅程中的生活體驗。

此外，專案也可加購60分鐘阿育吠陀身體油療，每人優惠價1,200元，原價2,500元。透過溫潤芝麻油搭配傳統手法，讓旅客在住宿期間安排一段更完整的放鬆時間。

從早餐開始 把Wellness延伸到餐桌

除了身心靈課程，嵨開安旅也將阿育吠陀概念延伸至飲食。早餐選用花蓮、台東、南投等地台灣食材，設計多款蔬食料理，其中「臘八養生粥」以古印度臘八節文化為靈感，從佛陀接受乳糜供養的故事延伸「滋養身體」概念，融入飯店導入的Wellness理念。

AVATA Wellness Taipei則安排結合瑜伽與阿育吠陀理論的體驗課程，因應夏末進入初秋的季節轉換，透過體位伸展、呼吸與冥想等方式，讓旅客在旅途中暫時放下日常節奏。

嵨開安旅HOTEL UKETAMO以日本山形出羽三山修驗文化中的「Uketamo—接納一切」為品牌核心，定位為身心靈療癒旅宿，透過茶席文化、聲音療癒及身心平衡課程，打造城市中的靜謐居所。

「初秋覺旅｜探索千年阿育吠陀智慧」即日起至10月31日推出，每房7,472元起；9月30日前周日至周四入住享客房升等，另可優惠加購60分鐘阿育吠陀身體油療。線上預訂：https://www.hoteluketamo.com/news_detail/40

自然光與木質留白打造安定空間的客房。圖/嵨開安旅提供
自然光與木質留白打造安定空間的客房。圖/嵨開安旅提供

70分鐘的古法阿育吠陀專屬草本調油課程，完成後將專屬草本配方帶回家，讓阿育吠陀的智慧延續於日常保養之中。圖/嵨開安旅提供
70分鐘的古法阿育吠陀專屬草本調油課程，完成後將專屬草本配方帶回家，讓阿育吠陀的智慧延續於日常保養之中。圖/嵨開安旅提供

依循阿育吠陀智慧，認識體質，親手調製專屬於自己的草本療癒油。圖/嵨開安旅提供
依循阿育吠陀智慧，認識體質，親手調製專屬於自己的草本療癒油。圖/嵨開安旅提供

融合古印度滋養文化與台灣在地食材的臘八養生粥。圖/嵨開安旅提供
融合古印度滋養文化與台灣在地食材的臘八養生粥。圖/嵨開安旅提供

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