華信9月「澎湖感謝季」周周快閃活動 首波機票6折 中秋還抽獎贈機票

華信航空推出「澎湖感謝季，周周快閃」初秋限定折扣碼活動，自9月4日起連續四個星期五，華信官網及APP將推出不同主題的優惠，前3周推出限時限量機票優惠，透過官網或其APP買澎湖機票，輸入折扣碼「AETHX6」還能打6折，第4周適逢中秋節更擴大舉辦抽獎贈機票活動。

秋意漸濃，正是澎湖海鮮最肥美的季節，華信航空推出「澎湖感謝季，周周快閃」初秋限定折扣碼活動。

自9月4日起連續4個星期五，於華信航空官網及APP推出不同主題的驚喜優惠，華信表示，首波快閃活動將於9月4日09:00至23:59限時登場，旅客透過華信航空官網或APP購買澎湖航線機票，結帳時輸入專屬折扣碼「AETHX6」，即可享全額票價6折優惠，數量有限，售完為止。

華信航空董事長陳大鈞表示，「澎湖感謝季」自9月起連續4個星期五推出限時優惠，分別為9月4日、11日、18日及25日，周周都有不同驚喜。

前三周將推出限時限量機票優惠，第四周適逢中秋佳節，更將擴大舉辦社群抽獎贈機票活動，邀請旅客持續鎖定華信航空官網及APP，掌握每周限定好康。

華信航空總經理莊明哲進一步說，華信航空由台北、台中及高雄都有航班直飛澎湖，除推出機票優惠外，華信假期同步推出澎湖機加酒套裝行程，每人新台幣3299元起，指定行程再加碼贈送機車租用。另於9月4日、11日及18日三個限定星期五，推出第二人再折500元優惠。

華信表示，明天起連續4周的優惠，都會在每周的星期五前公布相關優惠細節，今天先透露這周五的優惠資訊，其餘的優惠及抽獎送機票辦法，敬請民眾每周關注華信官網、社群臉書及APP資訊。

華信推出「澎湖感謝季，周周快閃」活動，前3周推出限時限量機票優惠，第4周適逢中秋節更擴大舉辦抽獎贈機票活動。圖／華信提供

華信推出「澎湖感謝季，周周快閃」活動，前3周推出限時限量機票優惠，第4周適逢中秋節更擴大舉辦抽獎贈機票活動。圖／華信提供