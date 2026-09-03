連3年必比登推介、「軟食力」宣布暫停！大安店9月5日起休息一個月

連續3年獲米其林必比登推介的台北早午餐店「軟食力」，近日宣布因人力配置問題，大安店將自9月5日起暫停營業至9月30日，進行人力與營運模式調整。店家強調，此次暫停並非結束營業，而是希望在仍想繼續經營的前提下，重新找到能夠長久走下去的方式；位於行天宮旁的店面，則維持正常營業。

「軟食力」創立於2017年，歷經店址搬遷後落腳行天宮附近巷弄，憑藉南台灣軟式粉漿蛋餅打響名號，並自2024年起連續3年獲米其林必比登推介肯定。不同於一般蛋餅，軟食力將餅皮煎至外層帶有酥香、內裡維持柔嫩口感，再搭配超過10種內餡，從花椒麻辣香腸、豆乳雞等台式風味，到不同食材的創意組合，讓傳統早餐多了截然不同的味覺變化。

除了蛋餅，店內也提供飯糰與「饅力堡」，以黑糖饅頭取代一般漢堡麵包，在熟悉的早餐元素中加入新鮮巧思，也成為不少食客造訪時的招牌選擇。

不過，隨著大安店去年4月開幕，人力配置卻成為營運過程中始終難以解決的問題。店家近日在社群發文坦言，這一年多來不斷經歷徵人、補人、訓練與重新調整，有人加入、有人離開，即使員工逐漸熟悉工作，也可能因人生規劃而選擇離職。當人力不足時，只能由店家自行補位；排不出班時便親自上場，若真的無法負荷，最後只能選擇店休。

店家表示，最難的並不是忙碌或疲累，而是「明明很想把一間店好好開著，卻發現光靠想把它做好，好像還是不夠」。原本總認為「再撐一下」就能解決問題，或許再找到一個人、再把流程調整好一些，情況就會改善，沒想到這個「再一下」，一過就是一年多。

因此，這次大安店暫停營業，反而是為了繼續走下去。店家表示，9月5日至9月30日期間，將重新整理人力配置與營運方式，也重新思考一間自己喜歡、客人也喜歡的「軟食力」，究竟該如何才能健康、長久地經營下去。

面對未來是否會有進一步調整，店家坦言目前仍沒有確切答案，但選擇先停下腳步、再努力一次。至於熟客最熟悉的行天宮店則會持續營業，想吃招牌蛋餅仍可前往。對於這一年多來支持大安店的消費者，店家也表達感謝，並留下「等我們回來，請再繼續支持我們」的約定。