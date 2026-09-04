一票從史前洞穴翻玩到外太空！VR探索世界遺產、潛海賞鯨、登上知名太空天文台

Fun VR劇院9月推出全新「探索系列」主題節目，一張票即可穿梭史前洞穴、潛入深海近距離觀賞瀕危動物，甚至登上庇里牛斯山脈的比戈爾峰天文台。《藝術的起源》透過VR帶領觀眾深入從未對一般遊客開放的世界文化遺產——肖維洞穴，為保護洞穴內珍貴的史前壁畫，原址至今仍未開放大眾參觀；《水之境》則由珍・古德博士（Dr. Jane Goodall）親聲導聆開場，帶領觀眾潛入蔚藍海洋，橫跨不同海域，近距離觀察珍稀海洋生物；《太空總觀效應》更將旅程帶往海拔近3,000公尺、世界知名的比戈爾峰南峰天文台，再將視野從高山延伸至浩瀚宇宙。三部作品從人類數萬年前留下的文明痕跡，一路探索海洋生命與宇宙，展開一場跨越數萬年、橫跨海陸與宇宙尺度的VR沉浸式旅程。

此外，深受觀眾喜愛的「藝術大師系列」也將於9月再度回歸！梵谷、莫內VR作品自6月推出後獲得廣受體驗觀眾好評，本次再度帶領觀眾走進兩位藝術大師的創作世界，突破畫框與現實空間的界線，親身置身梵谷「星夜」與莫內「睡蓮」所描繪的經典意象，在流動的色彩、光影與筆觸之間，感受兩位大師截然不同的藝術視角，展開一場浪漫唯美的沉浸式藝術之旅。

Fun VR劇院9月11日起推出『FunVR劇場』集結兩組節目片單，共計五部VR作品，以沉浸式影像、故事敘事與互動探索，帶領觀眾穿梭於藝術、自然、歷史與宇宙之間。分別是《走進梵谷的調色盤》、《睡蓮之夢：走進莫內花園》為一組；《水之境》、《太空總觀效應》、《藝術的起源》為一組，購買單一組節目399元，套票購買兩組享700元優惠，節目僅限線上預約售票，自9月4日起開放udn售票網線上購票，邀請你踏上一場跨越藝術、自然與宇宙的沉浸式旅程，以嶄新的視角探索世界。

【活動資訊】

活動名稱｜Fun VR劇場

活動期間｜2026年9月11日（五）至9月27日(日)

地點｜Fun VR劇院（CLASSROOM 2F）

地址｜臺北市中正區羅斯福路四段136巷3號2樓（原公館東南亞戲院）

主辦單位｜聯合數位文創股份有限公司

合作單位｜UNFRAMED COLLECTION

特別支持｜法國在台協會

協力單位｜法國藝文推廣總署

節目官網｜ https://reurl.cc/OQYbY9