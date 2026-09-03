粉絲把握機會！【櫻桃小丸子原作40週年】特展進入最後倒數

自6月18日於松山文創園區五號倉庫開展以來，【櫻桃小丸子原作40週年】特展帶領觀眾重新走進櫻桃子老師筆下充滿幽默、友情與生活感的世界，隨著展期進入最後階段，展覽將於9月28日正式閉展，邀請還沒看展的粉絲把握最後機會，也歡迎曾經到訪、仍有不捨的觀眾，再次回到小丸子的世界，收藏屬於40週年的珍貴回憶。

《櫻桃小丸子》陪伴全球讀者與觀眾走過40年，從漫畫作品到家喻戶曉的動畫，小丸子與家人、同學之間看似平凡的生活日常，至今仍持續引起不同世代觀眾的共鳴。本次特展以「原作 × 回憶 × 沉浸體驗」為核心，透過12大主題展區呈現40年來的創作軌跡與作品精華，從珍貴漫畫原作、動畫化歷程、歷代經典歌曲，到多個立體場景及77座全新打造的3D角色人偶，讓觀眾從不同角度重新認識陪伴大家長大的《櫻桃小丸子》。

其中，珍貴的原畫手稿更帶領觀眾回到櫻桃子老師的創作原點，近距離欣賞作品一筆一畫誕生的軌跡。除了原作手稿之外，展覽更將多個漫畫中的經典畫面轉化為3D立體場景，讓粉絲從閱讀漫畫的視角跨進真實空間，親自走入那些熟悉又令人懷念的生活片段。

展覽中的《時光回憶路》同樣是許多粉絲找回童年記憶的重要一站，透過約30台復古電視播放歷代動畫片頭與片尾曲，帶領觀眾回顧《櫻桃小丸子》從漫畫走向動畫的歷程。熟悉的旋律響起，也讓不少陪著小丸子一起長大的觀眾，彷彿再次回到放學後守在電視機前、等待動畫播出的那段時光。

日本天后工藤靜香跨界參與「小丸子的閃耀舞台」角色服裝設計。圖／聯合數位文創提供

除了回顧40年經典，本次特展也透過跨界合作，讓觀眾看見熟悉角色截然不同的一面。日本天后工藤靜香跨界參與「小丸子的閃耀舞台」角色服裝設計，以「如果小丸子和同學們組成偶像團體站上舞台」為概念，融入充滿個性與舞台張力的Rock風格，並以黑色舞台服裝為主調，搭配紅色細節及演唱會元素，為小丸子與同學們打造專屬舞台造型。

工藤靜香在設計過程中特別保留每位角色原有的個性與特色，再透過服裝剪裁、配件搭配及細節設計放大角色特質，讓熟悉的小丸子、小玉、花輪、野口、美環等角色換上全新造型後，依然保有大家記憶中的模樣，同時呈現更具舞台感的新風貌。透過「小丸子的閃耀舞台」，也希望傳達每個人都有屬於自己閃閃發光的一面，勇敢站上自己的舞台，就能展現不同的可能性。

另一項不可錯過的展覽亮點，則是由國際光影藝術家藤本実（Minoru Fujimoto）特別為本展打造的沉浸式作品《奇想劇場》。作品將櫻桃子老師筆下天馬行空的想像結合光影、音樂與空間設計，把小丸子腦海中的奇幻想像轉化為沉浸式藝術體驗，帶領觀眾穿梭在現實、童年回憶與想像世界之間，也以嶄新的形式詮釋《櫻桃小丸子》作品中開心、自在與無憂無慮的精神。

本次展覽亦打造多個適合拍照留念的3D立體展區及角色互動場景。圖／聯合數位文創提供

本次展覽亦打造多個適合拍照留念的3D立體展區及角色互動場景，從經典街道、櫻花小橋、花田中的小丸子，到富士山場景與人氣角色互動區，讓觀眾彷彿真正走進小丸子的日常生活。無論是與小丸子、小玉、花輪、野口等熟悉角色留下合照，或是在一幕幕經典場景中重新尋找童年記憶，都能留下屬於自己的40週年紀念。

展覽現場也同步推出多款限定及角色周邊商品，從角色玩偶、生活小物到紀念收藏商品，讓粉絲在觀展之餘，也能將喜愛的小丸子回憶帶回家。無論是一路陪伴小丸子長大的資深粉絲，或是第一次認識小丸子的新世代觀眾，都能透過不同展區找到屬於自己的驚喜。

此外，為讓粉絲留下專屬觀展回憶，【櫻桃小丸子原作40週年】特展推出限定入場特典「角色IG透明相卡」，全套共五款，凡持有價票入場，即可隨機獲得乙張。透明相卡以社群貼文風格呈現，集結小丸子與小玉、花輪、美環、丸尾及野口等人氣角色，搭配經典台詞與趣味互動情境，不僅具有收藏價值，也能搭配展場不同場景拍照，創造專屬於自己的「小丸子社群貼文」，讓觀展回憶延伸至展場之外。

從第一次翻開漫畫、放學後守在電視機前等待熟悉的主題曲響起，到如今再次走進展場與小丸子相遇，不知不覺間，曾經和小丸子年紀相仿的孩子，也已經成為現在的大人。40年過去，小丸子的故事依然以那些平凡卻真實的生活片段，陪伴不同世代在人生的各個階段找到笑聲與共鳴。

隨著展期進入最後倒數，【櫻桃小丸子原作40週年】特展將於9月28日正式閉展。如果小丸子一直還在有空再去的清單裡，現在就是把這一天排進行事曆的時候；如果已經來過，也歡迎在閉展前再次走進展場，看看那些捨不得錯過的場景，為這場40週年的相遇留下最後一張照片。

有些回憶可以一再重溫，但這場40週年的相見，正在進入最後倒數。邀請所有喜愛《櫻桃小丸子》的觀眾，把握展期最後機會，在9月28日前再次走進充滿笑聲、友情與療癒感的小丸子世界，和陪伴我們長大的她，好好見上一面。

【櫻桃小丸子原作40週年】特展

◇ 展覽日期｜2026年6月18日(四)-2026年9月28日(一)

◇ 展覽時間｜每日10:00-18:00（17:30停止售票及入場）

◇ 展覽地點｜松山文創園區 5號倉庫（台北市信義區光復南路133號）

◇ 主辦單位｜天王星企業有限公司、聯合數位文創股份有限公司、香港商東友企業有限公司台灣分公司

◇ 授權單位｜SAKURA PRODUCTION Co.,Ltd.、NIPPON ANIMATION CO., LTD.、天王星企業有限公司、香港商東友企業有限公司台灣分公司

◇ 展覽官網｜ https://uevent.udnfunlife.com/maruko40tw