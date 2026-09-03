第三航廈北廊廳看飛機、登跑道 桃機Chill一夏帶學員一窺航空幕後

桃園國際機場第四屆體驗營「2026桃機Chill一夏」第二梯次於上周六、日舉行，學員深入長榮航空總部以及長榮航勤公司，夜宿全台唯一位於航廈內的膠囊旅館。第二天不但踏上跑道，還參訪機場消防隊跟去年啟用的第三航廈北廊廳，透過機場公司工程處的解說，細細品味北廊廳設計的特別之處。從航空公司、地勤到機場營運，完整體驗航空產業幕後工作。

機場公司副總經理孫宏彬表示，體驗營今年邁入第四屆，並結合中華航空、長榮航空、星宇航空，希望讓更多民眾認識、加入航空產業。此次安排進入航空公司訓練中心、地勤公司及機場消防隊，許多場所連機場員工都不一定有機會進入，因此除了民眾踴躍報名，也吸引機場及航空公司員工參加，從不同角度認識航空產業。

孫宏彬負責第三航廈興建工程，他說，去年啟用的北廊廳最大特色是近12公尺挑高屋頂，取消傳統內候機室設計，藉由通透帷幕牆讓旅客感覺與航空器距離更近，候機時即可觀看機坪作業。他笑說，第三航廈設計對航空迷相當友善，自己工作忙碌之餘，也會趁午休到靠近機坪的餐廳「吃飯配飛機」，欣賞飛機起降、靠橋及地勤作業，藉此紓壓。

機場公司指出，第二梯次由長榮航空規劃首日行程，學員體驗787全動式模擬機、CEET緊急逃生訓練艙，並近距離觀察地勤人員操作逾千萬元的無拖桿抱夾式拖車及腹艙裝卸車。第二天行程則由機場公司安排，學員參訪機場消防隊，了解航空器救援的特殊性，並由航務處教官說明空側作業規定，利用上午巡檢時間實際踏上跑道，留下難得的紀念照，隨後參訪第三航廈北廊廳，近距離感受機場建築與營運設計。

長榮航勤地勤本部協理劉俊賢表示，航機地停期間，地勤人員須在短時間內完成航機引導、行李與貨物卸載及運送、客艙清潔、旅客接駁、輪椅旅客服務以及航機拖移、後推等多項作業，每個環節都環環相扣、分秒必爭，仰賴團隊專業與默契，才能讓航班安全準時起飛。希望旅客下次搭機看到地勤人員揮手，能了解這是在向機上的人員傳達任務完美達成，代表著每趟安全旅程背後的專業與付出。

長榮航空空服教官Ariel則表示，空服員安全訓練不只緊急逃生，也包括機內設備及艙門操作、陸上撤離、水上迫降，以及客艙失火、高空失壓等異常狀況。緊急事故發生後，撤離時間有限，空服員還可能面對濃煙、噪音及旅客緊張等情況，因此必須透過反覆訓練，將安全程序、設備操作及團隊合作內化，才能在關鍵時刻迅速判斷、正確處置，守護旅客安全。

參與學員也各有收穫。從事貿易的李小姐表示，公司空運出貨量大，因棧板貨物高度較高，長榮是少數願意承接的航空公司，這次親眼看到貨艙設計，對工作也很有幫助；曾投遞長榮飛行員職缺的張先生則說，787全動式模擬機體驗最令人印象深刻，讓他更了解飛行員工作的專業性。

曾在桃機行李分揀系統實習一年的丁先生則是第三次報名才成功錄取。他說，3年前實習時曾從第二航廈登機門看著第三航廈逐步興建，如今看到北廊廳啟用，感到相當感動，也希望未來能正式投入航空業。

安排學員進入CEET全動式客艙逃生訓練艙，模擬失火以及水上迫降情境，由空服教官帶領學員體驗空服員日常訓練過程。記者黃仲明／攝影

桃機第四屆體驗營「2026桃機Chill一夏」第二梯次圓滿結束，機場公司副總經理孫宏彬與學員們在飛機牆前合影留念。記者黃仲明／攝影

體驗營特別安排學員參訪去年底啟用的第三航廈北廊廳，並且逐一解說航廈設計理念、Halo燈具、大片落地窗、室外遮陽板及色彩引導動線。透過實地走訪，了解北廊廳的空間規劃與硬體設備。記者黃仲明／攝影