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開業10年！高雄人氣俄式餐廳「素描學派」年底歇業　背後原因曝光

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
高雄人氣俄羅斯餐廳「素描學派」，預計將於12月中結束營業。圖／擷取自素描學派粉絲頁
高雄人氣俄羅斯餐廳「素描學派」，預計將於12月中結束營業。圖／擷取自素描學派粉絲頁

把握品嚐的機會！位於高雄楠梓區的俄羅斯餐廳「素描學派」，近日宣佈因租約到期，預計營業至12月中，即將結束10年的營業時光。消息出爐後，粉絲感到不捨，表示「NO~~~在台灣最愛的俄菜餐廳」、「太可惜了」

「素描學派」店內主打俄式家常料理與藝術結合，提供有俄羅斯布林餅、俄式鄉村燉肉、基輔炸雞、菌菇餃子、俄羅斯烤肉等多樣化的餐點，極具異國特色。另外，由於餐廳是由台籍畫家與俄羅斯籍妻子經營，因此餐廳內也可看見石膏像、素描畫作等美術元素。獨特的風格與特色餐點，讓素描學派成為許多高雄饕客的口袋名單，亦是高雄罕見的俄式餐廳。目前在google map累積超過1,700則評論，平均獲得4.5分。

近日業者於粉絲團公佈停業消息，內容指出因10年合約到今年為止，因此預計營業到12月中，請顧客把握時間。對於歇業消息，粉絲紛紛留言指出「希望能夠找到新點重新開幕啊啊啊」、「噢不，我們從台北每次去高雄橋頭找朋友都去吃」、「希望再營業 好吃的餐廳」。未來「素描學派」是否會再於其他地區繼續開業，仍待餐廳進一步公告。

餐廳 高雄 烤肉

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