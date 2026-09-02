Melody聯名馬卡龍、跨界鳳梨酥、日式費南雪！3大特色甜點限量開賣

法式馬卡龍、混血鳳梨酥、日式費南雪，甜點控們該怎麼選？來自法國的百年品牌「LADURÉE」今年攜手Sanrio三麗鷗旗下經典角色「My Melody」，推出「LADURÉE × My Melody 聯名馬卡龍禮盒」，全新原創插畫以 LADURÉE的法式甜點工藝為靈感，並讓My Melody化身甜點女主角，置身於甜蜜場景之中。禮盒採粉霧色調，並以裝飾邊框點綴，呈現溫柔甜美的迷人魅力。聯名禮盒自即日起於LADURÉE限量販售，內含馬卡龍12入，每盒1,880元。

黃仁勳愛店之一的「KANG Artisan Bakery」，今年首度推出職人中秋禮盒。「KANG鳳梨酥禮盒」嚴選台灣土鳳梨與金鑽鳳梨熬煮成鳳梨果餡，餅皮則以招牌杏仁可頌為研發靈感製作而成，創造出中西交融的獨特風味，每盒8入原價880元，9月6日前享預購價770元。此外，還有「KANG手工蛋捲禮盒」，內含AOP奶油及榛果巧克力蛋捲各8入，原價1080元，預購價950元；一次能品嚐兩款人氣美味的「KANG鳳梨酥・蛋捲禮盒」，內含鳳梨酥4入、AOP奶油及榛果巧克蛋捲各4入，原價980元，預購價860元。

日本經典法式甜點品牌「HENRI CHARPENTIER」將於9月11日至9月30日進駐 台北SOGO復興館，推出期間限定快閃店。本次HENRI CHARPENTIER首次在台推出「京・匠抹茶費南雪10入禮盒」，嚴選來自京都和束町的宇治抹茶製作，入口散發優雅茶韻，尾韻則綻放奶油與杏仁交織出的濃郁香氣，每盒1,150元。另款「惠比壽費南雪（大納言紅豆）10入禮盒」」，則以日本吉祥文化中的惠比壽神為靈感，選用日本大納言紅豆，不僅滋味香甜，也象徵圓滿、順遂、驅邪納福，每盒980元。

除此之外，還提供有「HC精選洋菓子綜合款禮盒」、「夾心餅乾綜合款禮盒」，以及「原味費南雪禮盒」。活動期間單筆消費滿1,400元，即可參加扭蛋活動，有機會抽中限定周邊商品，中獎率100%。

LADURÉE今年攜手三麗鷗，推出「LADURÉE × My Melody 聯名馬卡龍禮盒」。圖／LADURÉE提供