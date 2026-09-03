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有行旅／探祕紐西蘭南島盛夏

聯合報／ 本報訊

十二月的夏日紐西蘭南島是一幅由時令魯冰花、薰衣草、山巒、湖泊、星空與海洋共同織就的壯麗畫卷。有行旅獨家安排海陸全境探索，從雅芳河撐篙船、庫克山冰河船，到米佛峽灣豪華遊船、奧塔哥半島四驅車生態探險，用最多元的視角深入南島祕境。

另外包下蒂卡波湖國際暗空保護區，安排VIP獨立區域觀星，中文導覽不受干擾。全程入住南島指標性飯店，包括住在蒂卡波湖邊；入住庫克山國家公園核心區，紐西蘭最高峰腳下的經典住宿；皇后鎮，南島最具代表性的湖畔度假勝地；美食饗宴有紐西蘭奧克蘭市最高榮譽三帽餐廳Ahi。

有行旅「紐西蘭盛夏序曲 南島悠活漫旅十三日」十三天十一夜旅程，十二月三日至十五日。報名請洽：02-8643-3543、8643-3517，或瀏覽有行旅官網。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。

紐西蘭 魯冰花 飯店

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