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超受歡「銀」！水晶起家施華洛世奇進軍銀飾 喬治傑生歡慶160週年

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Ariana Grande演繹Classica系列純銀首飾。圖／施華洛世奇提供
Ariana Grande演繹Classica系列純銀首飾。圖／施華洛世奇提供

水晶聞名的施華洛世奇（SWAROVSKI）首度推出全新925銀首飾系列SWAROVSKI Classica，29件作品由全球創意總監Giovanna Engelbert親自操刀，涵蓋吊墜、手鏈、戒指與耳環，以海芋優雅自然的姿態為靈感，主打流暢貼合身體曲線的輪廓，讓珠寶如第二層肌膚般自然，從白天到夜晚都能自在搭配。

全新Classica系列透過柔和流暢的線條與勻稱的幾何結構，勾勒出簡約卻不失存在感的有機輪廓。作品採用再生來源925銀製作，部分款式加入18K金鍍層點綴，並鑲嵌SWAROVSKI Zirconia立方氧化鋯，讓銀色金屬在光線下展現細膩璀璨感。全球流行樂壇巨星、全球品牌大使Ariana Grande也擔綱演出最新廣告企劃，透過不同混搭方式展現Classica系列有機線條的多元魅力。

而自品牌創立開始就以精緻純銀珠寶風靡全球的丹麥設計師精品喬治傑生（GEORG JENSEN），今年適逢品牌創辦人喬治傑生誕辰160週年，特地推出兩款MOONLIGHT BLOSSOM復刻胸針，以細膩銀藝結合太陽石與月光石，重現跨越百年的設計精神。

MOONLIGHT BLOSSOM系列承襲20世紀初新藝術運動 ( Art Nouveau ) 美學，將大自然的有機形態轉化為珠寶語彙。此次復刻的編號160純銀太陽石傑生之鴿胸針，以飛鳥意象展現新藝術風格取法自然的浪漫情懷，鑲嵌五顆大小不一的金橙色澤太陽石，獨特砂金效應隨光線流轉閃現暖金光芒；編號160純銀月光石胸針重現大師1914年的經典原創，多顆圓形藍色月光石環繞中央橢圓形白色月光石，葉形雕飾結合鏤空留白與小巧銀珠，展現顯古典珠寶特有的雅緻。

喬治傑生MOONLIGHT BLOSSON系列限定編號160藍白月光石純銀胸針，35,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生MOONLIGHT BLOSSON系列限定編號160藍白月光石純銀胸針，35,000元。圖／喬治傑生提供

施華洛世奇首度推出全新925銀首飾SWAROVSKI Classica系列。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇首度推出全新925銀首飾SWAROVSKI Classica系列。圖／施華洛世奇提供

Classica系列手鐲白色鍍金款，16,000元。圖／施華洛世奇提供
Classica系列手鐲白色鍍金款，16,000元。圖／施華洛世奇提供

Classica系列手鍊鍍金款，9,500元。圖／施華洛世奇提供
Classica系列手鍊鍍金款，9,500元。圖／施華洛世奇提供

施華洛世奇首度推出全新925銀首飾SWAROVSKI Classica系列。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇首度推出全新925銀首飾SWAROVSKI Classica系列。圖／施華洛世奇提供

Classica系列大圈耳環，18,000元。圖／施華洛世奇提供
Classica系列大圈耳環，18,000元。圖／施華洛世奇提供

Classica系列水滴形耳環，9,500元。圖／施華洛世奇提供
Classica系列水滴形耳環，9,500元。圖／施華洛世奇提供

MOONLIGHT BLOSSOM系列台灣限定編號165傑生之鴿純銀太陽石胸針，27,000元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT BLOSSOM系列台灣限定編號165傑生之鴿純銀太陽石胸針，27,000元。圖／喬治傑生提供

Classica系列Y字形鏈墜白色款，11,000元。圖／施華洛世奇提供
Classica系列Y字形鏈墜白色款，11,000元。圖／施華洛世奇提供

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