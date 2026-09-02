鬍子爺爺「免費送香草泡芙」！ Mister Donut「甜甜圈買5送2」

愛吃甜點的螞蟻人們注意了！Mister Donut 22週年生日感謝季登場，為感謝粉絲支持，自 9 月 1 日至 9 月23 日期間特別推出限時優惠與加碼抽獎活動。活動期間，凡是為9月當月壽星，或出示證件含「多、拿、滋、波、堤」任一字（包含同字、同音、諧音皆適用），即可享「甜甜圈買4送1」或「買5送2」。另外購買任一款波堤商品即可進行集點，集滿10點可免費兌換獨家限量「Mister Donut 積木組」1組。活動期間參與官方社群活動，還有機會抽中「MIKIMOTO 珍珠胸針」。

除此之外，Mister Donut也公佈波堤人氣排行榜，前三名分別為「蜜糖波堤」、「雙層巧克力波堤」與「草莓波堤」。生日感謝季活動期間，也特別推出「濃可可波堤」、「芋頭波堤」、「藍莓波堤」、「餅乾焦糖波堤」以及「芒果棉花糖波堤」等五款波堤商品，讓民眾享受不同的波堤滋味。

beard papa’s本月以「饗芙補給站」為主題，限時推出「餅乾巧酥泡芙」與酸甜的「藍莓生乳泡芙」。「餅乾巧酥泡芙」，將OREO餅乾搭配經典卡士達、打發鮮奶油和煉乳，創造出融合可可、香草與濃醇奶香的限定口味，並帶有餅乾碎屑帶來的顆粒口感，每顆85元起。限定門市推出的「藍莓生乳泡芙」則是具有清甜的藍莓果香，並以黑醋栗香氣收尾，每顆85元起。在雙連概念店，還限定推出「焦糖蘋果泡芙」，每顆85元起。

同時beard papa’s限店推出「白巧碎餅耶克」，以日式派皮為基礎，裹上白巧克力再灑上OREO餅乾碎屑，適合搭配香草卡士達、餅乾巧酥或藍莓生乳內餡，每顆85元起。另外原本限於概念店供應的「迷你可頌三入組」，現已於全台門市同步販售，每組140元起。

為支援粉絲，9月11日至9月28日期間，至全台指定門市單筆消費滿388元，贈「日式香草泡芙」一顆。數量有限，送完為止。

beard papa’s推出餅乾巧酥泡芙，還可搭配「白巧碎餅耶克」派皮。圖／beard papa’s提供