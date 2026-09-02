快訊

張庭認了「無數次想離婚」 揭與林瑞陽婚姻真實狀態

旅客行程大亂！昨多架航班延誤、有航班今才起飛 虎航道歉了

聽新聞
0:00 / 0:00

7-ELEVEN超過4,000家門市串連響應環境部「抗高溫涼適地圖」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN自2025年起率先加入環境部「Cool Map 抗高溫涼適地圖」，今年全台及離島共超過4,000家7-ELEVEN門市均已加入並會陸續張貼環境部認證的識別標誌。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2025年起率先加入環境部「Cool Map 抗高溫涼適地圖」，今年全台及離島共超過4,000家7-ELEVEN門市均已加入並會陸續張貼環境部認證的識別標誌。圖／7-ELEVEN提供

今年氣溫屢創新高，7-ELEVEN做為最貼近民眾的生活服務平台，自2025年起加入環境部「抗高溫調適對策聯盟」率先加入「Cool Map抗高溫涼適地圖」，今年起再擴大據點，全台及離島共超過4,000家7-ELEVEN門市均已加入「抗高溫涼適地圖」並會陸續張貼環境部認證的識別標誌，為目前響應據點最廣的通路業者，攜手環境部提供民眾避暑、休憩空間，減少高溫帶來的不適。

全台7-ELEVEN門市亦可自行張貼高溫避暑告示，提醒消費者天熱記得照顧自己、歡迎到門市休息，環境部自2025年起推動「Cool Map抗高溫涼適地圖」方便讓民眾查詢鄰近的避暑休憩據點，截至目前全台已累計超過破萬個涼適點。面對嚴峻高溫，7-ELEVEN不僅提供避暑降溫的場域，也方便消費者到店採買消暑飲料補充水分及防曬用品等，共同抵抗極端氣候，提供全方位涼感對策。

受全球極端氣候影響，處暑後全台仍然高溫炎熱，7-ELEVEN自9月2日起推出全新「關西嫩仙草冰」（售價65元）及「關西嫩仙草牛奶冰」（售價80元），熬煮過程中特別加入黑糖提香，帶出仙草草本甘醇風味，滑嫩仙草以剉纖成絲的口感，搭配細緻冰沙一同享用，口感滑嫩、沁涼清爽，不僅保留仙草特有香氣，添加牛奶版更呈現層次豐富且香醇不甜膩的味覺體驗。

即日起至9月15日7-ELEVEN更祭出關西嫩仙草冰系列任選第二杯半價優惠，全台逾7,300家門市與外送平台foodomo開賣，滿足消費者多元購買需求。此外，全台3,000家CITY TEA現萃茶門市即日起至9月15日推出「純茶系／奶茶系免費加料」活動，活動期間購買梔子花青茶、小葉紅茶、梔子花奶青或小葉奶茶，即可免費加料原味珍珠或黑糖粉粿一份，加料不加價、每杯現省15元。

●附註：詳細活動內容以門市公告為準。

7-ELEVEN超過4,000家門市串連響應環境部「抗高溫涼適地圖」，提供全台據點最多的室內休憩消暑空間。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN超過4,000家門市串連響應環境部「抗高溫涼適地圖」，提供全台據點最多的室內休憩消暑空間。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN全新「關西嫩仙草冰」9月2日起開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新「關西嫩仙草冰」9月2日起開賣。圖／7-ELEVEN提供

7-Eleven 高溫 環境部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

UCC 冠軍監修咖啡現身「500甜」！限量贈送濾掛咖啡10入裝，產品登場即秒殺

統一超搶才！釋出5,000職缺 全家、萊爾富也端出快速加薪

瓦城版圖首度跨進台東！雙品牌進駐秀泰 開幕假日翻桌率逾5次

歡慶41週年！「POYA寶雅線上買」獨家推「褲褲兔」聯名周邊集印花0元換　滿額登錄抽MacBook Neo等豐富大獎

相關新聞

7-ELEVEN超過4,000家門市串連響應環境部「抗高溫涼適地圖」

今年氣溫屢創新高，7-ELEVEN做為最貼近民眾的生活服務平台，自2025年起加入環境部「抗高溫調適對策聯盟」率先加入「Cool Map抗高溫涼適地圖」，今年起再擴大據點，全台及離島共超過4,000家7-ELEVEN門市均已加入「抗高溫涼適地圖」並會陸續張貼環境部認證的識別標誌，為目前響應據點最廣的通路業者，攜手環境部提供民眾避暑、休憩空間，減少高溫帶來的不適。

大巨蛋美食+2！德州鮮切牛排、SALT&STONE進駐 爽嗑限定優惠

隨著大巨蛋周邊生活版圖持續成形，遠東Garden City也迎來兩大美式餐飲品牌進駐，開展餐飲集團旗下「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」與「SALT&STONE」同步開幕，分別以現切牛排、火烤美式料理與加州風格餐桌切入，從看球、聽演唱會到逛街聚餐，為大巨蛋周邊再添餐飲選擇。

2026業績將衝破90億！麗晶精品揭曉三大關鍵策略創造來客與留客理由

年度精品盛會「2026麗晶之夜」今晚在台北晶華酒店盛大登場，今年集結四大頂級珠寶品牌，展出總價值超過6億元的高級珠寶大秀，並邀請170位年度消費破千萬的貴賓共聚盛宴，同時也湧進近億珠寶大單。台北晶華酒店總經理吳偉正表示，麗晶精品今年1至8月業績成長18%，全年業績預估突破90億元大關，延續這5年每年業績雙位數成長、年增10億的亮眼節奏。

2026 GWD／寶格麗「鈦」強！聯名獨立製表大師 經典換穿迷幻幾何

2026年日內瓦表展（Geneva Watch Days，簡稱GWD）於9月2日至4日登場，寶格麗（BVLGARI）今年以鈦金屬為主題，發表多款時計新作，從超薄、獨立製表師跨界合作，到充滿視覺幻象的雷射雕刻工藝，以及兼顧日常機能的運動腕表，展現品牌如何以同一種材質，延伸出截然不同的當代配戴語言。其中最受矚目的焦點，無疑是Octo Finissimo系列首度從機芯層面攜手獨立製表大師Vianney Halter，為收藏家帶來全新話題。

Dyson連電動牙刷都要重新發明！ 加了鏡頭與AI 「沖、刷、漱」一次完成

總是腦洞大開、想出別人沒想過怪奇點子的James Dyson，這次改來挑戰口腔清潔領域！宣布首度跨足電動牙刷市場，推出全新「Dyson CameraJet微鏡噴射電動牙刷」，直接把微型鏡頭、AI辨識、精準水柱與變頻音波震動整合進一支牙刷，試圖一次解決刷牙、齒間清潔與漱口3個口腔清潔流程。

GD、Jennie、張元英都在穿的Barrie來台囉！ 期間限定登團團敦南旗艦店

喜事國際時尚集團旗下的指標性精品選品店團團敦南旗艦店，於今年秋季完成全新改裝，一改以往複合品牌陳列形式，提供嶄新的體驗式時尚空間。全新規劃不僅串起人與空間的感官連結，更攜手香奈兒（CHANEL）旗下蘇格蘭頂級羊絨針織品牌Barrie，打造全台獨家首間品牌限定店，為台灣引進百年極致工藝、揭開精緻當代生活的新篇章。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。