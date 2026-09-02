今年氣溫屢創新高，7-ELEVEN做為最貼近民眾的生活服務平台，自2025年起加入環境部「抗高溫調適對策聯盟」率先加入「Cool Map抗高溫涼適地圖」，今年起再擴大據點，全台及離島共超過4,000家7-ELEVEN門市均已加入「抗高溫涼適地圖」並會陸續張貼環境部認證的識別標誌，為目前響應據點最廣的通路業者，攜手環境部提供民眾避暑、休憩空間，減少高溫帶來的不適。

全台7-ELEVEN門市亦可自行張貼高溫避暑告示，提醒消費者天熱記得照顧自己、歡迎到門市休息，環境部自2025年起推動「Cool Map抗高溫涼適地圖」方便讓民眾查詢鄰近的避暑休憩據點，截至目前全台已累計超過破萬個涼適點。面對嚴峻高溫，7-ELEVEN不僅提供避暑降溫的場域，也方便消費者到店採買消暑飲料補充水分及防曬用品等，共同抵抗極端氣候，提供全方位涼感對策。

受全球極端氣候影響，處暑後全台仍然高溫炎熱，7-ELEVEN自9月2日起推出全新「關西嫩仙草冰」（售價65元）及「關西嫩仙草牛奶冰」（售價80元），熬煮過程中特別加入黑糖提香，帶出仙草草本甘醇風味，滑嫩仙草以剉纖成絲的口感，搭配細緻冰沙一同享用，口感滑嫩、沁涼清爽，不僅保留仙草特有香氣，添加牛奶版更呈現層次豐富且香醇不甜膩的味覺體驗。

即日起至9月15日7-ELEVEN更祭出關西嫩仙草冰系列任選第二杯半價優惠，全台逾7,300家門市與外送平台foodomo開賣，滿足消費者多元購買需求。此外，全台3,000家CITY TEA現萃茶門市即日起至9月15日推出「純茶系／奶茶系免費加料」活動，活動期間購買梔子花青茶、小葉紅茶、梔子花奶青或小葉奶茶，即可免費加料原味珍珠或黑糖粉粿一份，加料不加價、每杯現省15元。

●附註：詳細活動內容以門市公告為準。

7-ELEVEN超過4,000家門市串連響應環境部「抗高溫涼適地圖」，提供全台據點最多的室內休憩消暑空間。圖／7-ELEVEN提供