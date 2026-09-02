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大巨蛋美食+2！德州鮮切牛排、SALT&STONE進駐 爽嗑限定優惠

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
SALT&STONE邊用餐、邊欣賞台北絕美夜景。圖／開展餐飲集團提供
SALT&STONE邊用餐、邊欣賞台北絕美夜景。圖／開展餐飲集團提供

隨著大巨蛋周邊生活版圖持續成形，遠東Garden City也迎來兩大美式餐飲品牌進駐，開展餐飲集團旗下「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」與「SALT&STONE」同步開幕，分別以現切牛排、火烤美式料理與加州風格餐桌切入，從看球、聽演唱會到逛街聚餐，為大巨蛋周邊再添餐飲選擇。

位於遠東Garden City 4樓的Texas Roadhouse大巨蛋店，採用全球首座「3.0 Urban Style」店型，捨去傳統德州餐廳較為厚重的紅磚、原木元素，改以落地窗、深色調與俐落線條呈現更現代的城市風格。空間設置4人、6人座席及吧台座位，仍保留品牌經典星星元素，讓德州牛排餐廳從傳統美式西部風情，轉向更符合都市聚餐需求的用餐場景。

餐點則延續品牌現切、現烤的特色，「火烤德州牛排」以獨家香料醃製後高溫炙烤，呈現厚實肉香；「肋眼牛排」油花與肉香兼具，「嫩烤鮭魚排」則以檸檬胡椒奶油增添香氣，「冠軍豬肋排」刷上BBQ醬汁後火烤，都是經典美式餐桌上的熱門選擇。大巨蛋店另推出6oz.德州火烤牛排每日500元、商業午餐及每週三指定飲品買一送一等優惠；即日起至9月13日間，指定生啤酒、瑪格麗特與精選葡萄酒也有買一送一活動。

同樣進駐遠東Garden City 7樓的「SALT&STONE」，則將洛杉磯與棕櫚泉的加州生活感帶進大巨蛋。餐廳以沙色、深綠瓷磚及植栽打造自然明亮的空間，大面落地窗更可眺望台北101與城市天際線，白天享受自然採光，入夜後則轉為城市夜景，成為兼具景觀與聚餐功能的新餐飲場域。

料理方面，「SALT&STONE」以Casual Dining為定位，強調手工製作，從義大利麵、披薩到每日烘焙皆講究製程。「椒麻蝦沙拉」以鮮蝦、羽衣甘藍及花椰菜搭配椒麻醋溜醬，呈現酸香微麻風味；「煙花女細麵」則將鮮蝦、酸豆、鯷魚與番茄結合，讓鹹香與酸味包覆麵體。招牌還包括美式臘腸披薩、寬帶麵及香料烤半雞，提供從輕食到主餐的完整選擇。

兩大品牌同步開幕，也讓遠東Garden City進一步串聯餐飲與大巨蛋周邊娛樂人流。對於賽事、演唱會前後的聚餐需求，從德州牛排到加州料理，皆提供不同風格的美式餐桌體驗，也讓大巨蛋的餐飲地圖再添新選擇。

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SALT&STONE大巨蛋餐廳限定新品「煙花女細麵」好吃又好拍。圖／開展餐飲集團提供
SALT&STONE大巨蛋餐廳限定新品「煙花女細麵」好吃又好拍。圖／開展餐飲集團提供

Texas Roadhouse「嫩烤鮭魚排」能嚐到濃厚檸檬胡椒奶油香氣。圖／開展餐飲集團提供
Texas Roadhouse「嫩烤鮭魚排」能嚐到濃厚檸檬胡椒奶油香氣。圖／開展餐飲集團提供

SALT&STONE大巨蛋遠東Garden City餐廳。圖／開展餐飲集團提供
SALT&STONE大巨蛋遠東Garden City餐廳。圖／開展餐飲集團提供

Texas Roadhouse「肋眼牛排」肉質飽滿、油花豐富，深受老饕喜愛。圖／開展餐飲集團提供
Texas Roadhouse「肋眼牛排」肉質飽滿、油花豐富，深受老饕喜愛。圖／開展餐飲集團提供

Texas Roadhouse大巨蛋店為全球首座「3.0 Urban Style」都會店型。圖／開展餐飲集團提供
Texas Roadhouse大巨蛋店為全球首座「3.0 Urban Style」都會店型。圖／開展餐飲集團提供

SALT&STONE大巨蛋餐廳限定「椒麻蝦沙拉」清爽無負擔。圖／開展餐飲集團提供
SALT&STONE大巨蛋餐廳限定「椒麻蝦沙拉」清爽無負擔。圖／開展餐飲集團提供

SALT&STONE經典「美式臘腸披薩」薄脆美味。圖／開展餐飲集團提供
SALT&STONE經典「美式臘腸披薩」薄脆美味。圖／開展餐飲集團提供

Texas Roadhouse德州鮮切牛排 大巨蛋遠東Garden City店。圖／開展餐飲集團提供
Texas Roadhouse德州鮮切牛排 大巨蛋遠東Garden City店。圖／開展餐飲集團提供

Texas Roadhouse人氣「德州火烤牛排6oz.」天天500元。圖／開展餐飲集團提供
Texas Roadhouse人氣「德州火烤牛排6oz.」天天500元。圖／開展餐飲集團提供

牛排 大巨蛋 德州

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