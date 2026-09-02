2026業績將衝破90億！麗晶精品揭曉三大關鍵策略創造來客與留客理由
年度精品盛會「2026麗晶之夜」今晚在台北晶華酒店盛大登場，今年集結四大頂級珠寶品牌，展出總價值超過6億元的高級珠寶大秀，並邀請170位年度消費破千萬的貴賓共聚盛宴，同時也湧進近億珠寶大單。台北晶華酒店總經理吳偉正表示，麗晶精品今年1至8月業績成長18%，全年業績預估突破90億元大關，延續這5年每年業績雙位數成長、年增10億的亮眼節奏。
即使每年業績穩健成長，今年也交出漂亮成績單，吳偉正指出，高端精品市場面對電商與海外購物便利與普及的環境，麗晶精品必須持續思考創造客人來的理由，這三大關鍵營運策略包括：持續調整品牌組合，提供不同世代、客群更多選擇，品牌力創造讓客人專程造訪的理由；VIP不可能天天逛街但可以天天吃飯，全館包含飯店提供約20家餐飲，提供延長停留時間的理由；至於如何讓消費者願意再次回來，關鍵則在服務。他認為，服務不是比較誰能做得更多，而是理解客人真正需要什麼，進一步滿足需求。
麗晶精品的優勢在於結合飯店、餐飲與精品購物，許多常客中午來此用餐後，至貴賓室休息或進行SPA、購物，平均停留時間長達4至6小時，貴賓室也在今年完成升級改裝後，天天都是客滿狀態。另外，麗晶精品的養客之道更讓熟客從原本一代傳承至二、三代，會員結構也呈現世代交替，順利承接有消費力的年輕一代新客源，過往富一代的資深客群佔比高達8成，如今為資深客群佔65%、45歲以下年輕二代佔35%。
隨著高端會員規模擴大，為了提供更好的服務體驗，麗晶精品明年也將全面調高三個會員卡別的消費門檻，一般會員門檻將提高至10萬元，白金卡由10萬元大幅提高至60萬元，黑卡則由120萬元提高至180萬元。目前麗晶精品黑卡會員已接近2,000人，會員數持續呈雙位數成長，其中又以年輕二代客群成長較為明顯。針對年度消費最頂的超級VIP們，接下來照例安排頂級旅程全程招待，今年將前往日本京都體驗四天三夜的星級美食之旅，還有在地主廚親自帶路探索美食，提供的是金額無法被量化的「體驗型奢華」。
今年麗晶之夜以「The Golden Age黃金年代」為主題，集結CHAUMET、DAMIANI、CINDY CHAO與HARRY WINSTON四大頂級珠寶品牌帶來6億元珠寶大秀。晚宴集結館內餐廳5大主廚10手聯彈，包括曾獲亞洲50大餐廳第一名、預計9月中旬開幕的全新餐廳SAAKA，在開幕前搶先為麗晶之夜貴客上菜、提前品嘗。另外還有米其林一星餐廳IMPROMPTU、CIRCUM-、獲台灣米其林餐盤推薦的FUMÉE，加上晶華甜點行政主廚Laurent，共同獻上五道料理。
晚宴由MPROMPTU以海味交織清新香氣的「螃蟹‧海膽‧茄子凍‧香菜」揭開序幕；FUMÉE接著帶來柔和風味的「瑞可塔起司‧雞肉澄清湯」；即將開幕的SAAKA以「干貝‧鮑魚千層酥派」讓賓客搶先品味新餐廳的料理風貌。主菜由CIRCUM-端上「和牛‧松露‧冬菇糯米飯」；最後由Laurent以「杜拜巧克力蛋糕」甜美收尾。
隨著「麗晶之夜」登場，麗晶精品年度「黃金周購物禮遇」同步展開，即日起至9月14日推出年度購物回饋，消費滿2萬元即可享5%至8%現金禮券回饋；消費滿6萬元、10萬元、25萬元及100萬元，另有不同級距的限定贈禮。其中，消費滿100萬元除享有購物回饋，再加贈「晶華酒店集團環遊住宿券」，可依使用辦法入住台北晶華酒店、北投及礁溪晶泉丰旅、台南晶英酒店與太魯閣晶英酒店，將精品消費與高端旅宿體驗串聯。
活動期間累積消費金額前三名貴賓，另可獲贈台北晶華酒店33坪名人套房兩天一夜住宿券；新加入黑卡會員亦可獲贈SISLEY完美持久植物粉底液。此外，多家銀行信用卡同步推出紅利點數、現金禮券及限定好禮，預計黃金周檔期將創造突破10億業績。
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