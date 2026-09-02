2026 GWD／寶格麗「鈦」強！聯名獨立製表大師 經典換穿迷幻幾何

2026年日內瓦表展（Geneva Watch Days，簡稱GWD）於9月2日至4日登場，寶格麗（BVLGARI）今年以鈦金屬為主題，發表多款時計新作，從超薄、獨立製表師跨界合作，到充滿視覺幻象的雷射雕刻工藝，以及兼顧日常機能的運動腕表，展現品牌如何以同一種材質，延伸出截然不同的當代配戴語言。其中最受矚目的焦點，無疑是Octo Finissimo系列首度從機芯層面攜手獨立製表大師Vianney Halter，為收藏家帶來全新話題。

寶格麗自2014年以來，持續將鈦金屬運用於高級製表的創作。這種兼具輕盈、堅韌與高度可塑性的材質，不僅成為品牌超薄腕表的重要元素，也讓設計團隊得以重新思考腕表的比例、結構與配戴感受。今年推出的三大方向，正好呈現鈦金屬從技術、藝術到日常生活的不同可能。

其中，Octo Finissimo Dual Time × Vianney Halter超薄腕表堪稱系列史上的一次突破。過去以獨特機械美學聞名的Vianney Halter，此次首度以寶格麗Octo Finissimo經典機芯為基礎進行創作，將充滿復古未來感的個人風格，融入Octo Finissimo嚴謹的幾何線條之中。聯名表的設計靈感來自法國科幻小說家凡爾納（Jules Verne）的奇想世界，讓維多利亞時代的機械美學與未來想像在腕間交會。

新作最具辨識度的設計，是表盤上四枚獨立的乳白色顯示盤，搭配藍色指針與紅色箭頭秒針，呈現鮮明的Vianney Halter個人印記。腕表搭載寶格麗自製BVF 200機芯，整合GMT第二時區、日期與日夜顯示功能，40.5毫米表殼厚度僅9.70毫米，共有鈦金屬與玫瑰金兩種版本，其中鈦金屬款限量30只，玫瑰金款限量10只，鎖定頂級藏家市場。

Octo Finissimo Dazzle超薄自動腕表，則幽默地把「看不清楚」變成設計特色。寶格麗從汽車測試時使用的迷彩偽裝汲取靈感，透過覆蓋整枚鈦金屬表殼、表盤與表帶的幾何圖案，刻意干擾視覺，使Octo Finissimo原本鮮明的稜角彷彿在視線中逐漸消失。品牌運用精密雷射鐫刻技術，讓圖案直接融入鈦金屬表面，在光線變化下產生強烈的視覺幻象，也再次證明高級腕表不只是精準讀時工具，更可以成為藝術的載體。

Bvlgari Aluminium Titanio推出GMT與Chronograph兩款鈦金屬新作，為日常配戴款增添新選擇。40毫米GMT腕表搭載第二時區功能，適合頻繁旅行的現代使用者；41毫米計時碼表則以黑灰色調、重新設計的計時盤與測速刻度，強化運動風格。兩款皆結合鈦金屬與黑色橡膠材質，在輕盈、耐用與義式時尚之間取得平衡。

Octo Finissimo Dual Time × Vianney Halter超薄腕表玫瑰金款，限量10只。圖／寶格麗提供

Bvlgari Aluminium Titanio GMT腕表。圖／寶格麗提供

Octo Finissimo Dazzle超薄自動腕表。圖／寶格麗提供