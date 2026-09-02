快訊

旅客行程大亂！昨多架航班延誤、有航班今才起飛 虎航道歉了

京華城案二審柯文哲9月8日將出庭 高院先處理黃景茂是否延長限制出境

Joeman爆感情風暴後持續神隱 經紀人證實「不飛美國」缺席蘋果發表會

聽新聞
0:00 / 0:00

Dyson連電動牙刷都要重新發明！ 加了鏡頭與AI 「沖、刷、漱」一次完成

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Dyson CameraJet反重力膠囊水箱採用可擴張式隔膜設計，透過空氣擠壓維持水柱穩定，無論直立、傾斜或倒置，皆能實現全角度精準噴射。圖／Dyson提供
Dyson CameraJet反重力膠囊水箱採用可擴張式隔膜設計，透過空氣擠壓維持水柱穩定，無論直立、傾斜或倒置，皆能實現全角度精準噴射。圖／Dyson提供

總是腦洞大開、想出別人沒想過怪奇點子的James Dyson，這次改來挑戰口腔清潔領域！宣布首度跨足電動牙刷市場，推出全新「Dyson CameraJet微鏡噴射電動牙刷」，直接把微型鏡頭、AI辨識、精準水柱與變頻音波震動整合進一支牙刷，試圖一次解決刷牙、齒間清潔與漱口3個口腔清潔流程。

Dyson歷經6年開發，集結661位工程師、提出38項專利申請，並與全球30位牙科專業人士合作。根據Dyson研究，10人中有9人未依建議頻率使用牙線，平均每次刷牙僅約45秒，低於專家建議的2分鐘。因此，Dyson這次決定讓牙刷自己「看」、直接「噴」。

CameraJet搭載僅1mm²的微距鏡頭，結合Gap Optical Targeting光學齒縫定位技術與Dyson AI智能演算法，每秒分析28張即時影像，最快0.1秒即可辨識齒縫並啟動噴射。自動模式下，使用者不必另外判斷齒間位置，牙刷偵測到齒縫後即可自動噴出水柱。

為了讓AI真正「看得懂」口腔環境，CameraJet運行約1,600萬行程式碼，機器學習系統開發期間以超過47萬張牙科影像進行訓練；微距鏡頭也搭配LED光源，並可透過MyDyson App即時查看口腔畫面與清潔進度。Dyson強調，鏡頭僅在即時觀看或自動噴射功能啟用時運作，影像不會儲存在裝置或雲端。

看見齒縫只是第一步，怎麼把牙菌斑沖掉才是關鍵。Dyson與新加坡國立大學牙醫學院合作5年，深入研究牙菌斑特性，並打造專有模擬牙菌斑模型，最終採用21度角錐形噴射水柱，擴大水流接觸範圍深入齒間，協助剝離並沖除牙菌斑，同時採較低壓力設計，兼顧牙齦與琺瑯質。

CameraJet另搭載12.5ml反重力膠囊水箱，利用可擴張式隔膜維持供水，即使牙刷傾斜、水平甚至倒置，都能穩定噴射；每次約釋放0.11至0.15ml漱口水，讓沖牙與漱口直接融入刷牙流程。

刷牙部分則導入變頻音波震動技術，持續改變刷動角度，讓刷毛維持動態接觸。根據Dyson實驗室測試，在僅刷牙的變頻震動模式下，相較其他市售高階電動牙刷，在難以清潔的口腔區域最高可多清除69%牙菌斑。刷頭採雙重刷毛，內層較硬的藍色刷毛清潔牙面與色漬，外層柔軟綠色刷毛則沿牙齦線清潔，並加入RFID技術追蹤刷頭使用狀況。

除了牙刷本體，Dyson也推出專屬潔牙配方。經典薄荷潔牙凝膠採無起泡設計，避免泡沫干擾鏡頭辨識；經典薄荷漱口水則針對CameraJet精準噴射設計，進一步完成「沖、刷、漱」三合一潔牙體驗。

Dyson CameraJet提供粉霧玫瑰、極光曜藍2款配色，建議售價16,990元，即日起可於Dyson官方線上商城及全台Dyson百貨專櫃購入。首波上市期間購買CameraJet，還可獲贈經典薄荷潔牙組乙組，數量有限、送完為止。

Dyson專為CameraJet打造潔牙護理配方，搭配經典薄荷潔牙凝膠與漱口水，發揮最佳清潔效能。圖／Dyson提供
Dyson專為CameraJet打造潔牙護理配方，搭配經典薄荷潔牙凝膠與漱口水，發揮最佳清潔效能。圖／Dyson提供

James Dyson帶領 661 位工程師，歷經逾10年口腔護理研究與6年產品開發，提出38項專利申請，並攜手全球30位牙科專業人士，首度跨足口腔護理領域，正式發表全新Dyson CameraJet微鏡噴射電動牙刷。圖／Dyson提供
James Dyson帶領 661 位工程師，歷經逾10年口腔護理研究與6年產品開發，提出38項專利申請，並攜手全球30位牙科專業人士，首度跨足口腔護理領域，正式發表全新Dyson CameraJet微鏡噴射電動牙刷。圖／Dyson提供

Dyson CameraJet連結MyDyson App，即時查看口腔細節，潔牙過程看得見。圖／Dyson提供
Dyson CameraJet連結MyDyson App，即時查看口腔細節，潔牙過程看得見。圖／Dyson提供

Dyson CameraJet微鏡噴射電動牙刷正式在台上市，推出粉霧玫瑰與極光曜藍2款配色。圖／Dyson提供
Dyson CameraJet微鏡噴射電動牙刷正式在台上市，推出粉霧玫瑰與極光曜藍2款配色。圖／Dyson提供

Dyson 電動

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

戴森跨界賣牙刷 一支1.58萬元！邊刷邊清齒縫 亞馬遜、好市多陸續上架

洗牙只花5分鐘！他嘆「牙醫不幫忙檢查蛀牙」 兩派網友掀論戰

歡慶41週年！「POYA寶雅線上買」獨家推「褲褲兔」聯名周邊集印花0元換　滿額登錄抽MacBook Neo等豐富大獎

AI變聲交友詐騙2萬人得手9億元 主嫌夫妻求刑25年、18年

相關新聞

2026業績將衝破90億！麗晶精品揭曉三大關鍵策略創造來客與留客理由

年度精品盛會「2026麗晶之夜」今晚在台北晶華酒店盛大登場，今年集結四大頂級珠寶品牌，展出總價值超過6億元的高級珠寶大秀，並邀請170位年度消費破千萬的貴賓共聚盛宴，同時也湧進近億珠寶大單。台北晶華酒店總經理吳偉正表示，麗晶精品今年1至8月業績成長18%，全年業績預估突破90億元大關，延續這5年每年業績雙位數成長、年增10億的亮眼節奏。

2026 GWD／寶格麗「鈦」強！聯名獨立製表大師 經典換穿迷幻幾何

2026年日內瓦表展（Geneva Watch Days，簡稱GWD）於9月2日至4日登場，寶格麗（BVLGARI）今年以鈦金屬為主題，發表多款時計新作，從超薄、獨立製表師跨界合作，到充滿視覺幻象的雷射雕刻工藝，以及兼顧日常機能的運動腕表，展現品牌如何以同一種材質，延伸出截然不同的當代配戴語言。其中最受矚目的焦點，無疑是Octo Finissimo系列首度從機芯層面攜手獨立製表大師Vianney Halter，為收藏家帶來全新話題。

Dyson連電動牙刷都要重新發明！ 加了鏡頭與AI 「沖、刷、漱」一次完成

總是腦洞大開、想出別人沒想過怪奇點子的James Dyson，這次改來挑戰口腔清潔領域！宣布首度跨足電動牙刷市場，推出全新「Dyson CameraJet微鏡噴射電動牙刷」，直接把微型鏡頭、AI辨識、精準水柱與變頻音波震動整合進一支牙刷，試圖一次解決刷牙、齒間清潔與漱口3個口腔清潔流程。

GD、Jennie、張元英都在穿的Barrie來台囉！ 期間限定登團團敦南旗艦店

喜事國際時尚集團旗下的指標性精品選品店團團敦南旗艦店，於今年秋季完成全新改裝，一改以往複合品牌陳列形式，提供嶄新的體驗式時尚空間。全新規劃不僅串起人與空間的感官連結，更攜手香奈兒（CHANEL）旗下蘇格蘭頂級羊絨針織品牌Barrie，打造全台獨家首間品牌限定店，為台灣引進百年極致工藝、揭開精緻當代生活的新篇章。

用餐送百香果醃嫩雞！麻辣鍋「撈王」 插旗統一時代 全新菜色上桌

繼松江南京店、新莊宏匯店後，「撈王鍋物料理」即日起插旗統一時代百貨台北店，開設第三間分店。店內打造出山野系空間，並提供多款全新特色料理，帶來更豐富的感官體驗。慶祝新店開幕，活動期間用餐即限量招待「百香果醃嫩雞」。

iPhone 18系列新機登場倒數 舊機出清狂降…撿便宜現在買這款最划算

Apple新一代iPhone即將在下週正式亮相，台灣手機市場也提前掀起新舊機種換機潮。傑昇通信彙整市調機構與門市銷售數據指出，自2025年9月iPhone 17系列及iPhone Air上市至2026年6月，台灣累計售出超過206萬台iPhone，較去年同期189萬台成長9%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。