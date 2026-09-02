Dyson連電動牙刷都要重新發明！ 加了鏡頭與AI 「沖、刷、漱」一次完成

總是腦洞大開、想出別人沒想過怪奇點子的James Dyson，這次改來挑戰口腔清潔領域！宣布首度跨足電動牙刷市場，推出全新「Dyson CameraJet微鏡噴射電動牙刷」，直接把微型鏡頭、AI辨識、精準水柱與變頻音波震動整合進一支牙刷，試圖一次解決刷牙、齒間清潔與漱口3個口腔清潔流程。

Dyson歷經6年開發，集結661位工程師、提出38項專利申請，並與全球30位牙科專業人士合作。根據Dyson研究，10人中有9人未依建議頻率使用牙線，平均每次刷牙僅約45秒，低於專家建議的2分鐘。因此，Dyson這次決定讓牙刷自己「看」、直接「噴」。

CameraJet搭載僅1mm²的微距鏡頭，結合Gap Optical Targeting光學齒縫定位技術與Dyson AI智能演算法，每秒分析28張即時影像，最快0.1秒即可辨識齒縫並啟動噴射。自動模式下，使用者不必另外判斷齒間位置，牙刷偵測到齒縫後即可自動噴出水柱。

為了讓AI真正「看得懂」口腔環境，CameraJet運行約1,600萬行程式碼，機器學習系統開發期間以超過47萬張牙科影像進行訓練；微距鏡頭也搭配LED光源，並可透過MyDyson App即時查看口腔畫面與清潔進度。Dyson強調，鏡頭僅在即時觀看或自動噴射功能啟用時運作，影像不會儲存在裝置或雲端。

看見齒縫只是第一步，怎麼把牙菌斑沖掉才是關鍵。Dyson與新加坡國立大學牙醫學院合作5年，深入研究牙菌斑特性，並打造專有模擬牙菌斑模型，最終採用21度角錐形噴射水柱，擴大水流接觸範圍深入齒間，協助剝離並沖除牙菌斑，同時採較低壓力設計，兼顧牙齦與琺瑯質。

CameraJet另搭載12.5ml反重力膠囊水箱，利用可擴張式隔膜維持供水，即使牙刷傾斜、水平甚至倒置，都能穩定噴射；每次約釋放0.11至0.15ml漱口水，讓沖牙與漱口直接融入刷牙流程。

刷牙部分則導入變頻音波震動技術，持續改變刷動角度，讓刷毛維持動態接觸。根據Dyson實驗室測試，在僅刷牙的變頻震動模式下，相較其他市售高階電動牙刷，在難以清潔的口腔區域最高可多清除69%牙菌斑。刷頭採雙重刷毛，內層較硬的藍色刷毛清潔牙面與色漬，外層柔軟綠色刷毛則沿牙齦線清潔，並加入RFID技術追蹤刷頭使用狀況。

除了牙刷本體，Dyson也推出專屬潔牙配方。經典薄荷潔牙凝膠採無起泡設計，避免泡沫干擾鏡頭辨識；經典薄荷漱口水則針對CameraJet精準噴射設計，進一步完成「沖、刷、漱」三合一潔牙體驗。

Dyson CameraJet提供粉霧玫瑰、極光曜藍2款配色，建議售價16,990元，即日起可於Dyson官方線上商城及全台Dyson百貨專櫃購入。首波上市期間購買CameraJet，還可獲贈經典薄荷潔牙組乙組，數量有限、送完為止。

Dyson專為CameraJet打造潔牙護理配方，搭配經典薄荷潔牙凝膠與漱口水，發揮最佳清潔效能。圖／Dyson提供

James Dyson帶領 661 位工程師，歷經逾10年口腔護理研究與6年產品開發，提出38項專利申請，並攜手全球30位牙科專業人士，首度跨足口腔護理領域，正式發表全新Dyson CameraJet微鏡噴射電動牙刷。圖／Dyson提供

Dyson CameraJet連結MyDyson App，即時查看口腔細節，潔牙過程看得見。圖／Dyson提供