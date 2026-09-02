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GD、Jennie、張元英都在穿的Barrie來台囉！ 期間限定登團團敦南旗艦店

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Barrie韓國區品牌代言人張員瑛演繹單寧系列。圖／摘自IG @allure
Barrie韓國區品牌代言人張員瑛演繹單寧系列。圖／摘自IG @allure

喜事國際時尚集團旗下的指標性精品選品店團團敦南旗艦店，於今年秋季完成全新改裝，一改以往複合品牌陳列形式，提供嶄新的體驗式時尚空間。全新規劃不僅串起人與空間的感官連結，更攜手香奈兒（CHANEL）旗下蘇格蘭頂級羊絨針織品牌Barrie，打造全台獨家首間品牌限定店，為台灣引進百年極致工藝、揭開精緻當代生活的新篇章。

改裝後的團團敦南旗艦店，打破了傳統零售單純商品陳列的既定框架，轉型為結合時尚、藝術展覽、生活體驗與細緻服務的綜合空間。走進店內，整體動線從入口處的精選服飾向內延伸，首先迎來的是充滿故事性的品牌展覽區，透過影像、材質與工藝的呈現，讓腳步慢下，細品每件服裝背後的文化與溫度。再往空間深處探索，則巧妙串連了溫馨的茶區、VIP專屬休息室，以及全新升級的專業護膚室。護膚室選用源自法國的頂級專業保養品牌Biologique Recherche，提供尊榮的臉部與身體療程，將美妝保養自然融入日常，猶如夢想中的私人衣帽間，能在自在、不被打擾的氛圍中重新感受時尚與自己的關係。

而作為全新團團空間概念的首波主打，全台獨家登場的「Barrie期間限定店」為煥新的最大亮點。團團以展覽式敘事手法深入Barrie的百年歷史與蘇格蘭羊絨工藝，現場展出多款2026秋冬系列新品與台灣首發的獨家單品。本季設計以蘇格蘭邊境的壯麗自然景致為靈感，將植物、礦物、大地與雲霧色調化為柔軟羊絨，其中單寧系列經典羊絨外套、修身喇叭褲，巧妙運用錯視幽默，結合飾有3D立體針織薊花圖騰的當代針織單品，且均可水洗，在百年傳統與日常著裝中取得完美平衡。

創立於1903年蘇格蘭邊境小鎮Hawick的Barrie，早在1920年代便開始為香奈兒女士製作標誌性的雙色針織單品。2012年更正式被香奈兒收購並納入其Métiers d'Art工坊體系後，Barrie於2014年推出同名品牌，開啟由蘇格蘭製造、巴黎工作室設計的雙城合作模式。在藝術總監Augustin Dol-Maillot的帶領下，Barrie近年成功將百年奢華羊絨轉化為年輕、當代的潮流品牌，吸引了包括Jennie、G-Dragon及韓國品牌大使張員瑛等一眾時尚ICON的喜愛。Barrie的每件作品，除了結合精密日本針織機外，依舊堅持極高比例的手工處理，並獲得國際有機紡織品一級認證，完美展現了對人、動物與自然永續發展的承諾。

韓星Jennie演繹Barrie單寧系列。圖／摘自IG ＠Jennierubyjane
韓星Jennie演繹Barrie單寧系列。圖／摘自IG ＠Jennierubyjane

團團敦南旗艦店內目前開設全台獨家「Barrie期間限定店」。圖／喜事國際時尚集團提供
團團敦南旗艦店內目前開設全台獨家「Barrie期間限定店」。圖／喜事國際時尚集團提供

REGULAR JACKET DENIM單寧系列經典羊絨外套。圖／喜事國際時尚集團提供
REGULAR JACKET DENIM單寧系列經典羊絨外套。圖／喜事國際時尚集團提供

T-shirt with Barrie logo cashmere patch薊花針織圖騰T-Shirt黑色款。圖／喜事國際時尚集團提供
T-shirt with Barrie logo cashmere patch薊花針織圖騰T-Shirt黑色款。圖／喜事國際時尚集團提供

團團敦南旗艦店內目前開設全台獨家「Barrie期間限定店」。圖／喜事國際時尚集團提供
團團敦南旗艦店內目前開設全台獨家「Barrie期間限定店」。圖／喜事國際時尚集團提供

團團敦南旗艦店內目前開設全台獨家「Barrie期間限定店」。圖／喜事國際時尚集團提供
團團敦南旗艦店內目前開設全台獨家「Barrie期間限定店」。圖／喜事國際時尚集團提供

Barrie單寧系列海軍深藍色款。圖／喜事國際時尚集團提供
Barrie單寧系列海軍深藍色款。圖／喜事國際時尚集團提供

團團敦南旗艦店改裝換新為一全新體驗式時尚空間。圖／喜事國際時尚集團提供
團團敦南旗艦店改裝換新為一全新體驗式時尚空間。圖／喜事國際時尚集團提供

團團敦南旗艦店內目前開設全台獨家「Barrie期間限定店」。圖／喜事國際時尚集團提供
團團敦南旗艦店內目前開設全台獨家「Barrie期間限定店」。圖／喜事國際時尚集團提供

團團敦南旗艦店內目前開設全台獨家「Barrie期間限定店」。圖／喜事國際時尚集團提供
團團敦南旗艦店內目前開設全台獨家「Barrie期間限定店」。圖／喜事國際時尚集團提供

Barrie單寧系列淺藍色款。圖／喜事國際時尚集團提供
Barrie單寧系列淺藍色款。圖／喜事國際時尚集團提供

SEVENTEEN成員洪知秀（Joshua）穿著Barrie薊花圖騰TSHIRT。圖／摘自IG ＠joshu_acousticIG
SEVENTEEN成員洪知秀（Joshua）穿著Barrie薊花圖騰TSHIRT。圖／摘自IG ＠joshu_acousticIG

Barrie迷你薊花圖騰T-shirt。圖／喜事國際時尚集團提供
Barrie迷你薊花圖騰T-shirt。圖／喜事國際時尚集團提供

Barrie米色針織衫。圖／喜事國際時尚集團提供
Barrie米色針織衫。圖／喜事國際時尚集團提供

Jennie同款的FITTED JACKET DENIM MEN單寧系列海軍藍男士修身外套。圖／喜事國際時尚集團提供
Jennie同款的FITTED JACKET DENIM MEN單寧系列海軍藍男士修身外套。圖／喜事國際時尚集團提供

團團敦南旗艦店內設有專業護膚室。圖／喜事國際時尚集團提供
團團敦南旗艦店內設有專業護膚室。圖／喜事國際時尚集團提供

團團敦南旗艦店內的VIP鑑賞空間。圖／喜事國際時尚集團提供
團團敦南旗艦店內的VIP鑑賞空間。圖／喜事國際時尚集團提供

DRESS TIE STRIPES條紋羊絨長洋裝。圖／喜事國際時尚集團提供
DRESS TIE STRIPES條紋羊絨長洋裝。圖／喜事國際時尚集團提供

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