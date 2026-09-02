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全程細緻款待 高雄日航酒店全新婚宴專案「雅緻．花月之約」

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
高雄日航酒店全新婚宴專案「雅緻．花月之約」，訴求全程細緻款待。圖／高雄日航提供
高雄日航酒店全新婚宴專案「雅緻．花月之約」，訴求全程細緻款待。圖／高雄日航提供

高雄日航酒店2027年全新婚宴專案「雅緻．花月之約」，專案價每桌23,999元+10%起，最低保證20桌或以上。專案內容包含由花藝團隊設計的婚禮鮮花布置、新人專屬椅背花，以及餐前迎賓雞尾酒與小點款待；席間享果汁、軟性飲料無限暢飲，並提供宴會精選紅酒，讓賓客從入席前到宴席間皆能感受到細緻款待。

專案另加贈高雄日航酒店專屬類婚紗拍攝體驗，為準新人留下婚禮前的重要紀念；專業婚禮團隊與貼身婚禮小管家，亦會全程協助婚禮流程與細節，讓新人無需費心張羅，專注享受人生重要時刻。

高雄日航酒店表示，儀式環節浪漫香檳塔搭配氣泡酒、婚禮蛋糕塔或日航獨家鏡開酒組三擇一，消費滿額最多可享婚宴試菜免費招待、婚禮走道花布置、結婚周年住宿等，讓婚禮的美好回憶延伸至未來每一個紀念日。

另一方面，中式婚宴菜單同步發表，由高雄日航酒店桃泉中餐廳暨宴會廳主廚張祐銓，與宴會廳副主廚黃保誠聯手設計，集結龍蝦、松葉蟹、烏魚子、燉全雞、鮑魚、和牛等頂級山海食材，融合日式與粵式技法，打造兼具份量、寓意與精緻度的酒店中式喜宴菜色。

亮點菜式包含「火烔魚翅燉全雞」、「秘製燒汁戰斧豬」、「龍蝦蟹膏炆伊麵」嚴選象徵吉祥尊貴的龍蝦，搭配蟹膏細火慢炆伊麵至入味，鮮香濃郁，寓意新人情意綿長；「香蕈松葉蟹腳炊稻糧」選用高規格台灣壽司米，搭配昆布、柴魚一同炊煮，再加入菌菇提升口感層次，松葉蟹腳則以清蒸保留原始鮮美，最後點綴鮭魚卵，象徵幸福滿載、富足圓滿。

高階桌價菜單，則規劃「金湯松露鮮鮑魚」、「原盅魚翅佛跳牆」、「炆火慢燉和牛頰」等升級菜色，以鮑魚、魚翅、和牛等珍貴食材提升宴席規格，滿足新人不同預算與款待需求。體驗日現場亦安排精選婚宴菜色試吃，讓準新人提前感受婚宴當日的款待規格，為人生中最重要的一刻增添滿滿期待。

除2027中式婚宴專案與喜宴菜單外，高雄日航酒店公開全新文定儀式布置，屏風背板以水墨花卉意境為主題，勾勒出東方庭園的雅緻氛圍；迎娶及文定儀式專案價16,800元+10%起，由專業喜娘老師擔任儀式主持，全程協助新人安排流程、引導禮俗細節，讓文定、迎娶儀式更加順暢美好。

高雄日航酒店以日式款待精神為底蘊，結合場地規劃、婚宴菜色與細膩婚禮服務，為準新人打造心中最完美的婚禮幸福回憶。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄日航酒店全新婚宴專案「雅緻．花月之約」，訴求全程細緻款待。圖／高雄日航提供
高雄日航酒店全新婚宴專案「雅緻．花月之約」，訴求全程細緻款待。圖／高雄日航提供

日航 酒店 高雄 婚宴

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