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用餐送百香果醃嫩雞！麻辣鍋「撈王」 插旗統一時代 全新菜色上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
肉品提供有「極上椒香火焰牛」、「煙嵐牛舌盛宴」等選擇。圖／撈王鍋物料理提供
肉品提供有「極上椒香火焰牛」、「煙嵐牛舌盛宴」等選擇。圖／撈王鍋物料理提供

繼松江南京店、新莊宏匯店後，「撈王鍋物料理」即日起插旗統一時代百貨台北店，開設第三間分店。店內打造出山野系空間，並提供多款全新特色料理，帶來更豐富的感官體驗。慶祝新店開幕，活動期間用餐即限量招待「百香果醃嫩雞」。

撈王統一時代店以「山野」為全新空間概念，透過木質調、自然色系與山野元素，將自然山林的氛圍融入用餐環境。同時餐點也呼應山野主題，其中蔬食強調自然鮮甜的滋味，提供「川七」、「紅鳳菜」等食蔬，還有宛若瀑布般的「白玉蓮藕瀑布」，每份188元。

肉品則提供「手搗鮮蔬豬肉滑」、「手搗松露薯茸豬肉滑」，均為298元，另還有「翠玉秋葵蝦滑（298元）」、「百香果醃嫩雞（376元）」、「魚籽魚豆花（188元）」，各有不同特色。肉品則有「極上椒香火焰牛」、「煙嵐牛舌盛宴」等選擇。

為慶祝新店開幕，9月2日至9月4日，每日前50組顧客消費即招待「百香果醃嫩雞」1份，每桌限贈1份。

撈王提供有翠玉秋葵蝦滑、海味小卷等菜品。圖／撈王鍋物料理提供
撈王提供有翠玉秋葵蝦滑、海味小卷等菜品。圖／撈王鍋物料理提供

「撈王鍋物料理」進駐統一時代百貨台北店，店內打造出山野系空間，並提供多款全新特色料理。圖／撈王鍋物料理提供
「撈王鍋物料理」進駐統一時代百貨台北店，店內打造出山野系空間，並提供多款全新特色料理。圖／撈王鍋物料理提供

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