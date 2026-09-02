iPhone 18系列新機登場倒數 舊機出清狂降…撿便宜現在買這款最划算

Apple新一代iPhone即將在下週正式亮相，台灣手機市場也提前掀起新舊機種換機潮。傑昇通信彙整市調機構與門市銷售數據指出，自2025年9月iPhone 17系列及iPhone Air上市至2026年6月，台灣累計售出超過206萬台iPhone，較去年同期189萬台成長9%。

從實際銷售排行來看，iPhone 17系列目前仍是台灣市場主力，前5大暢銷機型全數由iPhone 17系列包辦。儘管目前通路平均降價幅度不到1成，但受到新一代iPhone可能大漲價的市場預期影響，不少消費者選擇趁新機上市前入手現有機型。

若進一步觀察整體銷售結構，iPhone 17全系列加上首款超薄機型iPhone Air，合計占蘋果在台銷售比例高達9成。其中iPhone 17 Pro系列吸金力最強，單一系列就貢獻整體銷量近6成。

容量方面，雖然512GB及1TB等大容量版本需求提高，但256GB依舊是消費者首選。傑昇通信分析，在手機價格全面走高的市場環境下，如何降低購機門檻、取得容量與價格的最佳平衡，仍是消費者決定是否掏錢的重要關鍵。

反觀主打超薄設計的iPhone Air，僅iPhone Air 256GB擠進前10名，排名第9。傑昇通信指出，iPhone Air上市近一年後，3種容量合計僅占整體銷量約2%，市場接受度低於原先預期。

不過，市場傳聞iPhone Air 2可能延至2027年春季推出，若新機能針對電池續航進行改善，同時搭載新一代高效能晶片，仍有機會透過產品升級扭轉市場表現。

至於iPhone 16系列，隨著新機上市倒數，通路庫存已接近清空。其中價格跌幅高達28%、折價9,410元的iPhone 16 256GB已銷售一空；入門款iPhone 16e 128GB空機價則降至17,190元，雖成為目前市場最低價iPhone，但現貨同樣所剩無幾。

值得注意的是，同樣鎖定平價市場的iPhone 17e 256GB，目前通路空機價約20,590元，容量直接較前代翻倍、定價策略也維持親民，成為追求性價比與輕巧手感消費者的熱門選擇。傑昇通信表示，舊款iPhone在價格大幅下修後迅速完售，顯示只要新舊機價差足夠，消化庫存的速度依然驚人。

市調機構銷量暨傑昇通信門市銷量排名、傑昇通信9月1日門市銷售資料整理。圖／傑昇通信提供

iPhone 17e「價格不變容量翻倍」 ，通路空機價驚見2萬出頭。圖／傑昇通信提供