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MSC榮耀號2027再以基隆為母港 13航次玩遍沖繩、日韓「雙國遊」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
MSC榮耀號宣布2027年台灣航線。圖/MSC提供
MSC榮耀號宣布2027年台灣航線。圖/MSC提供

想搭郵輪玩日本、韓國，2027年有更多選擇。MSC地中海郵輪宣布，旗下「MSC榮耀號」明年再度以基隆港為母港，春、夏季共推出13個航次，從4天3夜到6天5夜，航程涵蓋沖繩、宮古島、鹿兒島、福岡、釜山、濟州島等人氣目的地，部分航次更安排那霸連續兩日停靠，讓旅客不用頻繁轉機，一趟郵輪就能玩日韓

MSC榮耀號2027年航季分為3月春季及6、7月暑假兩大檔期。春季推出3航次，首航將於3月11日從基隆出發，4天3夜沖繩行程特別安排那霸連續兩日停靠，旅客可自由安排首里城公園、波上宮、國際通等景點，也能留在船上享受海上假期。

3月14日接續推出6天5夜日韓航程，從日本鹿兒島一路前往韓國濟州島；3月19日則推出5天4夜宮古島、沖繩航程，主打春季海島度假。暑假航程則從6月23日至7月28日推出10個航次，涵蓋4天3夜至6天5夜不同天數，目的地包括沖繩、宮古島、福岡、佐世保、釜山等，部分航程串聯日本九州與韓國，旅客可依假期長短選擇。

除了航線選擇增加，2027年MSC榮耀號也升級台灣旅客專屬的「禮遇艙房」。繼2026年推出「禮遇陽台暢飲房」後，明年延續飲品暢飲等禮遇，並新增台灣旅客限定的「Wi-Fi套裝」彈性方案，讓旅客在海上也能保持聯繫、分享旅途照片。

總噸位17.2萬噸的MSC榮耀號，最大載客量達5,686人，船上設有5間免費餐廳、8間付費特色餐廳、20間酒吧與酒廊，另有水上樂園、泳池、F1模擬賽車、劇院、兒童俱樂部及水療中心等設施。船上還有以80公尺LED天幕打造的「榮耀大道」及鑲嵌逾5萬顆水晶的施華洛世奇水晶旋梯。

針對喜愛高端郵輪體驗的旅客，船上另設「MSC地中海遊艇會」，採「船中船」概念，提供專屬餐廳、景觀酒廊、泳池、陽光甲板及套房等設施。

MSC地中海郵輪及Explora Journeys意鉑奢華郵輪大中華區總裁黃瑞玲表示，MSC榮耀號至今已在台灣營運70個航次，累計搭載旅客逾20萬人次。2027年將持續聚焦台灣旅客喜愛的沖繩、宮古島等離島，以及福岡、釜山、濟州等熱門目的地，提供更多元的航程與天數選擇。

2027年春、夏季航線目前已開賣。早鳥優惠同步推出：春季航線於2026年11月15日前預訂並付訂金，每間艙房可減6,000元；夏季航線每間艙房可減10,000元。另有指定內艙二人房付訂、第二人半價優惠，但無法與早鳥優惠併用。

地中海遊艇會施華洛世奇水晶。圖/MSC提供
地中海遊艇會施華洛世奇水晶。圖/MSC提供

擁有豐富多樣餐點的市集自助餐廳。圖/MSC提供
擁有豐富多樣餐點的市集自助餐廳。圖/MSC提供

被譽為海上香榭大道的「榮耀大道」。圖/MSC提供
被譽為海上香榭大道的「榮耀大道」。圖/MSC提供

舒適典雅的燈塔餐廳。圖/MSC提供
舒適典雅的燈塔餐廳。圖/MSC提供

基隆 沖繩 日韓

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