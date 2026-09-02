首支低脂霜淇淋來了！全家「木瓜牛奶」49元 9月買2送2、5支188元

便利商店霜淇淋再掀新話題！全家Fami!ce攜手運動營養保健品牌STEPV，推出秋季限定「木瓜牛奶霜淇淋」，以台灣木瓜果汁搭配奶香，重現經典木瓜牛奶滋味，更主打便利商店首見的「低脂霜淇淋」。新品售價49元，9月同步推出多重優惠，木瓜牛奶控可趁優惠入手。

全家表示，木瓜牛奶風味過去每次上市都受到消費者喜愛，並多次躋身年度人氣口味前三名。此次首度與Peeta葛格創立的運動營養保健品牌STEPV合作，將經典風味以低脂配方重新演繹，木瓜果香搭配醇厚奶香，入口香甜、尾韻清爽。

此次「低脂」指的是木瓜牛奶霜淇淋單一口味、不含餅皮，脂肪含量符合每100毫升脂肪含量不超過1.5公克的標準。優惠同步開跑。9月3日前，透過全家APP「隨買跨店取」霜淇淋會員日享「買2送2」，每位會員限購2組；9月5日至7日再推3日快閃優惠，5支188元，每位會員限購2組。實體門市則於9月4日、11日、18日及25日四個周五推出「康康五」，霜淇淋任2支55元。

此外，全家9月也推出一波「全家購了沒」活動，從萌系角色KINGJUN周邊到500元能量補給卡都有。即日起至9月1日，單筆消費滿299元可免費獲得「KINGJUN迷你吊飾包」；9月2日上午10時起至29日，單筆消費滿168元再加59元，可預購「KINGJUN幽浮筆袋」。此外，9月2日上午10時起限量推出「KINGJUN能量補給卡」，每張500元，標榜保證回饋11%，內容包含500元禮物卡、55元紅利金及隨機商品優惠券。

其中500元禮物卡無使用期限，可分次及併卡使用，也可轉儲至Fami錢包；55元紅利金則須於10月31日前使用。會員優惠也同步登場，9月2日至15日單筆消費滿500元可集1章，集滿1章可選擇兌換100元購物金、曠世奇派提拉米蘇雪糕買一送一券或FMC楊枝甘露買一送一券，也可加價499元兌換KINGJUN不鏽鋼便當盒。

全家9月話題飲品接力登場，集結點點心港式厚奶茶、立頓紅龜粿風味奶茶、PABLO茶飲及HELLO KITTY造型瓶飲，從創意風味到收藏設計一次滿足。圖/全家提供