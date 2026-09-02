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Google宣布加碼台灣AI基礎建設布局 將擴建士林研發中心60%辦公空間

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Google技術長暨AI基礎建設資深副總裁Amin Vahdat在台發表演說，期待持續與台灣蓬勃發展的AI產業交流、學習與合作，為未來的創新與正面影響創造更多機會。圖／Google提供
Google技術長暨AI基礎建設資深副總裁Amin Vahdat在台發表演說，期待持續與台灣蓬勃發展的AI產業交流、學習與合作，為未來的創新與正面影響創造更多機會。圖／Google提供

Google技術長暨AI基礎建設資深副總裁Amin Vahdat 9月2日於SEMICON Taiwan 2026發表專題演說，聚焦AI快速發展下的算力需求、硬體基礎建設與產業協作。他表示，AI正推動新一波科技與社會轉型，未來能否持續擴大AI應用，關鍵將取決於整體產業能否共同突破晶片、散熱、供電及網路等基礎建設瓶頸。

今年適逢Google台灣成立20周年，Amin Vahdat也宣布Google將進一步擴建位於台北士林的AI基礎建設研發中心，辦公空間將增加60%，藉此因應AI時代快速成長的研發需求。Google指出，台灣目前已成為Google在美國以外最大的硬體工程研發基地，持續扮演推動全球硬體與AI基礎建設創新的重要角色。

Vahdat指出，台灣的價值不僅在於全球領先的半導體產業實力與高密度科技人才，更涵蓋完整且成熟的AI硬體生態系。從先進3D封裝、伺服器主機板，到高效率供電與液冷技術，台灣合作夥伴已深入參與現代運算基礎建設的各個關鍵環節。隨著Google持續擴大Gemini、Google Cloud及相關AI服務，深化與台灣產業夥伴的合作將更加重要。

回顧過去20年，Google台灣團隊也參與多次重要技術轉型，從行動運算、ChromeOS、雲端服務一路延伸至AI領域，並投入Android、Pixel、客製化晶片與伺服器架構等研發工作。如今，台北AI基礎建設研發中心將進一步聚焦AI時代所需的實體運算基礎，成為Google推進下一代運算架構的重要據點。

Vahdat表示，AI帶來的影響正如工業革命時期機械與動力對人類物理勞動能力的擴展，進一步大幅提升人類的認知能力，促成過去難以想像的創新與突破。然而，AI工作負載對算力的需求正以前所未見的速度成長，產業必須加速提升效能與算力交付能力。

他強調，面對散熱、供電及複雜網路等物理限制，單靠單一技術或企業難以解決，必須透過軟硬體深度整合的協同設計，並串聯晶片、製造、AI模型與基礎建設，整個產業通力協作，打造具韌性且緊密互聯的生態系。

Google表示，未來將持續與台灣蓬勃發展的AI產業交流、學習與合作，為未來的創新與正面影響創造更多機會。

Google 基礎建設 布局

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