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柯震東驚喜現身！臺虎福虎祭睽違5年回歸 信義區「這天」隨你嗨

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
2026年福虎祭集結了眾多熱門排隊名店與潮流品牌。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2026年福虎祭集結了眾多熱門排隊名店與潮流品牌。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

睽違5年的「臺虎精釀福虎祭」宣布回歸，將於9月12日在統一時代台北店2樓夢廣場登場，今年以「好酒不見！GOOD DAYS」為主題，全日免費入場，集結啤酒、美食、音樂與品牌互動，邀請酒友在初秋午後走進信義區，暫時放下日常節奏。

此次活動亮點之一，是臺虎啤酒調酒系列代言人柯震東，將於現場驚喜現身，與粉絲乾杯互動。另有TOHA RADIO操刀全日音樂演出，邀請鶴The Crane、方品融及國蛋GorDoN接力演出，從另類R&B到饒舌，打造一路延續至晚間的音樂氛圍。

啤酒自然是福虎祭的主角，現場生啤酒吧一次推出30多款風味選擇，包括以宜蘭冬山米釀造、口感乾爽俐落的「臺虎米拉格」，結合茶香與黑糖寒天晶球的「虎式QQ奶酒」，以及以黑醋栗、櫻桃果香搭配橡木氣息的高濃度「臺虎黑森林蛋糕帝國司陶特」，讓熟客與新朋友都能一次探索不同風格。

餐飲陣容同樣涵蓋台北人氣店家與各地特色品牌，包括2026年新入選必比登推介的「開囍滷肉飯」、主打香菜奶油酪梨咖哩的「朱雀咖哩」、夜貓族熟悉的「宵夜牛肉麵大王」及「週末炸雞俱樂部」。此外，西雅圖發跡的Cinnabon、現代澳洲料理品牌CANVAS，以及東京下町誕生的精釀可樂「伊良可樂」也將加入，讓啤酒之外的味覺選擇更加多元。

活動也延續臺虎精釀一向跨界合作的特色，4foodie旗下「富婆醬」此次攜手「餃人」推出限定「富婆餃」，將九層塔、白芝麻、帕瑪森起司與花椒香氣融入餃子；「Good Food You好歐食庫」則帶來新鮮生蠔，搭配現拉生啤，呈現海鮮與啤酒的直球組合。

其他攤位還包括嘉義「SMOKIN’德州燒烤」、手工製作玉米餅皮的「MASA」、雞肉飯品牌「指有雞飯」、布里斯本風格的「布村早茶漢堡專門店」、東區「Eastern Sandwich & Coffee」、植物系gelato品牌「eee」，以及「PS tapas」、「DOU PACE」、「炆久之芯WUNJO」等。

活動將於9月12日上午11時至晚間10時舉行，採自由入場，酒水與餐點另購。民眾也可事先透過FunNow購買指定套票，現場還有「熊的卡通頻道」限定聯名周邊及任務活動，南台灣KOL Didi蒂蒂則將帶來「蒂蒂的大酒家」快閃互動，讓這場睽違五年的福虎祭從啤酒一路延伸至音樂、美食與街頭文化。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

方品融是來自台北的新生代饒舌歌手與 MV 導演。圖／臺虎精釀提供
方品融是來自台北的新生代饒舌歌手與 MV 導演。圖／臺虎精釀提供

臺虎精釀啤酒調酒系列代言人柯震東，將於9月12日快閃信義區。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
臺虎精釀啤酒調酒系列代言人柯震東，將於9月12日快閃信義區。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

信義區 柯震東 驚喜

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